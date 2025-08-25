Corredores de ônibus foram responsáveis por pelo menos 23 acidentes na Capital

Tráfego nos corredores de ônibus é permitido em caso de conversão - Gerson Oliveira

Mesmo com a implementação dos corredores de ônibus prestes a completar quatro anos, muitos campo-grandenses seguem se confundindo no momento de fazer a conversão, gerando acidentes graves e fatais.

Desde 2022, segundo levantamento feito pelo Correio do Estado, ocorreram, pelo menos, 23 colisões nos dois únicos corredores instalados na Capital.

Ainda nos dados realizados pela reportagem, 10 ocorreram neste ano, 4 em 2024, 5 em 2023 e 4 em 2022. Apenas dois corredores estão funcionando, na Rua Rui Barbosa, responsável por 43,48% dos acidentes, e na Rua Brilhante, responsável pelo restante das sinistros.

Segundo números enviados pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), nas duas avenidas ocorreram 981 acidentes desde a inauguração dos corredores, sendo 440 na Rua Brilhante e 541 na Rua Rui Barbosa.

Os acidentes na Rua Rui Barbosa foram aumentando ano a ano, indo de 80 colisões, em 2022, para 202, em 2024, enquanto neste ano já acumula 107 acidentes.

Em comparação à situação da Rua Rui Barbosa, na Rua Brilhante os dados são mais irregulares: 123 acidentes em 2022, 90 em 2023, 141 em 2024 e 86 neste ano.

Na grande maioria dos casos, os acidentes são oriundos de um mesmo erro cometido pelos motoristas: conversão feita de maneira indevida.

Conforme informou a Prefeitura de Campo Grande, em nenhum momento é permitido fazer a conversão pela faixa central da pista, atravessando o corredor, o que caracteriza infração e apresenta riscos aos condutores da via.

Ivanise Rotta, secretária do Gabinete de Gestão Integrada de Vida no Trânsito (GGIT), afirma que a responsabilidade pelos erros ao transitar nos corredores de ônibus é dos condutores, visto que é preciso se informar e conhecer as regras a partir do momento que se está habilitado.

“Antes de circular, é preciso se informar sobre as regras de uma intervenção de engenharia que seja diferente daquela que está acostumado, e a engenharia deve deixar bem clara as ‘novas’ regras previstas na legislação sobre aquela intervenção viária. A fiscalização entra para reforçar o correto. Em caso de dúvidas, não faça a manobra”, explica a especialista em trânsito.

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), ônibus e demais veículos que circulam pelo corredor têm sempre preferência e conversões feitas diretamente da faixa central são proibidas.

Caso seja feita a conversão, é configurada como infração gravíssima, sob pena de multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

ÚLTIMO ACIDENTE

No dia 18, uma motocicleta e um carro se envolveram em uma colisão no corredor de ônibus da Rua Rui Barbosa, no cruzamento com a Rua Tonico Saad, na Vila Glória.

Segundo mostram as imagens capturadas por uma câmera de segurança, o condutor de um carro Siena seguia pela faixa do meio e foi fazer a conversão à esquerda de forma direta, ou seja, da maneira errada.

Com isso, o motoqueiro, que carregava um passageiro e vinha pela faixa da esquerda, bateu em cheio na lateral do veículo.

O motoqueiro e o passageiro saíram do acidente com suspeita de fraturas na bacia e no fêmur, respectivamente. Já o condutor do Siena sofreu leves ferimentos no rosto, já que o painel do carro quebrou com o impacto da batida.

Todos os envolvidos foram atendidos pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), e os dois homens que estavam na moto foram encaminhados à Santa Casa.

MAIS CORREDORES

Em maio deste ano, como reportado pelo Correio do Estado, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, disse que a implementação de estruturas para o transporte coletivo deve ser retomada na Rua Bahia e na Avenida Bandeirantes.

Ainda de acordo com o secretário, as Avenidas Gury Marques e Costa e Silva também devem entrar no planejamento de construção de corredores de ônibus da Capital, mas ainda não há previsão para que isso aconteça.

Entre as obras paradas de estações de embarque, a da Avenida Gunter Hans é a única que foi retomada para a conclusão do investimento.

Atualmente, apenas dois corredores, dos sete idealizados há 12 anos, estão em funcionamento e foram entregues em 2022. Os outros cinco deveriam estar implantados na Rua Bahia, na Avenida Bandeirantes, na Avenida Costa e Silva, na Avenida Gury Marques e na Avenida Marechal Deodoro.

Ao todo, foram prometidos 69 quilômetros de corredores de ônibus, mas apenas 13% foram finalizados até o momento.

*SAIBA

Painel do Detran-MS mostra que ocorreram 69.396 infrações gravíssimas na Capital neste ano, o segundo maior número de infrações gravíssimas já registrado.