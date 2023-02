Correio do Estado se consolida como o maior influenciador de MS em quase sete décadas

Há 69 anos, o Correio do Estado é líder em ética e credibilidade, responsável por influenciar os leitores de todo Mato Grosso do Sul - Gerson Oliveira

Inserido em uma sociedade repleta de influenciadores e de rápida disseminação de conteúdos, o Correio do Estado comemora hoje, 7 de fevereiro, 69 anos do compromisso de servir informação de qualidade e guiar os sul-mato-grossenses aos fatos relevantes de Mato Grosso do Sul e todo o País.

Com um talento nato para liderar, o Correio do Estado se destaca não somente no segmento de jornais impressos, no qual ocupa o primeiro lugar há décadas, o veículo, com 69 anos de história, também é referência nas redes sociais.

O destaque vai para a página do Correio do Estado no Facebook. São quase meio milhão de curtidas na rede social.

A tripla liderança – em assinaturas, venda em bancas, cafés e supermercados e, também, nas redes sociais – consolida o Correio do Estado como um dos canais de comunicação de maior alcance da Região Centro-Oeste e o maior de Mato Grosso do Sul.

A diretora do Correio do Estado, Ester Figueiredo Gameiro, destacou que o jornal sempre se posicionou em defesa das causas que visam o bem comum.

“E assim ele cresceu ao longo desses anos, sempre contando com o apoio e a credibilidade da população. Hoje, continuamos perseguindo os mesmos objetivos, levando adiante o grande legado deixado pelo professor José Barbosa Rodrigues”.

O governador de MS, Eduardo Riedel, declarou que o Correio do Estado representa uma marca consolidada e com prestígio em todo MS, fruto de um trabalho sério e comprometido em bem informar a população.

“O Correio do Estado se tornou uma respeitada instituição e merece nosso carinho, respeito e felicitações nessa data especial”, salientou o governador.

Em comemoração as quase sete décadas de história, para o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o Correio do Estado se confunde com o próprio jornalismo no estado de Mato Grosso do Sul.

“Se alguém quer ler a história do Estado, basta ler a história do Correio do Estado. Primeiro, como um empreendimento extremamente inovador, que assume há 69 anos esse posicionamento da informação à população”.

“Tenho certeza que o Correio do Estado está na memória afetiva de muitas pessoas e está na memória histórica de MS pelo trabalho que desenvolveu nesses 69 anos e pela grande adaptabilidade que o Correio do Estado teve ao longo dos anos, com todas essas mudanças de impressão, tecnologia de informação e na forma que a informação chega às pessoas”, complementou o secretário.

Verruck reiterou que, como um leitor que acompanha há anos o Correio do Estado, o veículo se destaca como instrumento fundamental para a sociedade sul-mato-grossense e que preza pela transparência das ações.

REFERÊNCIA

Para o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, o Correio do Estado significa tradição. Em sua opinião, há 69 anos ele exerce um trabalho de divulgação da política e da dinâmica de crescimento do Estado.

“O Correio do Estado viveu a história de MS de forma preponderante na formação de opinião da política estadual e na propagação de ideias. Parabenizo o jornal pelo papel que exerceu ao longo dos últimos 69 anos na história do Brasil e que, nesse meio digital de informações mais rápidas, sobrevive com altivez e levando informação para o Estado”, salientou.

Com lembranças da época em que a sede do jornal ficava na Rua 14 de Julho, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Jerson Domingos, reiterou que o grupo nasceu em 1954 por meio das mãos de um homem valoroso e visionário e que acreditava em Mato Grosso do Sul.

“Ao senhor José Barbosa Rodrigues, eu rendo todas as minhas homenagens por termos a oportunidade, nestes 69 anos que se comemoram hoje, de tomarmos conhecimento de todos os fatos e notícias da nossa cidade e do nosso Estado. Fica o meu abraço e muito obrigado pela contribuição que o Correio do Estado dá para Mato Grosso do Sul”, disse Domingos.

Ao Correio do Estado, o assinante e articulista Gilson Cavalcanti Ricci, de 89 anos, relembrou com carinho que acompanha o jornal desde o dia de sua primeira publicação, em 7 de fevereiro de 1954.

“Sou admirador e testemunha ocular de quando o jornal foi inaugurado. À época, o Correio do Estado impôs à imprensa local opiniões sem nenhuma conotação política desnecessária. Deixo aqui os meus parabéns ao órgão que reúne os melhores setores no Estado”, reiterou Ricci.

Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), Bitto Pereira, o Correio do Estado presta, há gerações, um relevante serviço ao Estado.

“Um país só pode ter uma democracia plena com uma imprensa livre, forte e respeitada. E o Correio do Estado vem fazendo isso há décadas, meus parabéns e que o trabalho de toda a equipe continue sempre com a excelência que se vê no jornal”, parabenizou Bitto Pereira.

O senador Nelsinho Trad (PSD) declarou que o Correio do Estado é uma referência para quem busca a notícia ética. “É um jornal que tem na sua essência o bom dever de informar, por isso que, com quase 70 anos, se mantém líder na comunicação escrita de Mato Grosso do Sul. Parabéns pelos 69 anos”.

RELEVÂNCIA

Conforme o presidente do Tribunal de Justiça de MS, Sérgio Martins, o Correio do Estado contribuiu para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

“À época da fundação do jornal, se discutia amplamente a divisão do Estado e se vislumbrava assentar definitivamente a nova unidade da Federação no mapa do Brasil. O veículo, com toda certeza, foi fundamental nesse processo de reivindicação e de desenvolvimento econômico”, afirmou Martins.

“Só temos que comemorar esses 69 anos juntamente com todos os profissionais que estão ou estiveram diante do desafio das ‘páginas brancas’ do jornal Correio do Estado, com a incumbência de registrar fatos com credibilidade capaz de contar com grandeza a nossa história”, complementou o presidente do Tribunal de Justiça de MS.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges, o Correio do Estado é a primeira empresa de Mato Grosso do Sul que alcançou sucesso e premiações em nível nacional.

“O Correio do Estado se desenvolveu junto com o nosso Estado, fazendo um jornalismo de qualidade e com seriedade”, destacou.

A senadora Soraya Thronicke reiterou que a imprensa tem uma grande importância para o País, cumprindo o papel de informar e fomentar o debate construtivo na população.

“Em uma era marcada pelas fake news, mais do que nunca precisamos de jornais e jornalistas sérios que estejam focados em comunicar com responsabilidade. Parabenizo a equipe do Correio do Estado por levar a notícia a todos os leitores de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo”, declarou a senadora.

INOVAÇÃO

No formato on-line, o Correio do Estado foi o primeiro e único portal de Mato Grosso do Sul a participar do projeto Facebook Accelerator, programa que foi desenvolvido pelo o ex-executivo do The New York Times Tim Griggs e que tem o objetivo de apoiar veículos de notícias locais para tornar seus modelos de negócio mais sustentáveis, ajudando a encontrar e fidelizar a audiência.

O jornal foi convidado ainda pelo Google para participar de programas destinados a empresas líderes regionais em suas áreas. O Correio do Estado também integra o Projeto Comprova, iniciativa da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), do qual fazem parte os principais veículos de comunicação do Brasil no combate à desinformação.

O editor-chefe do Correio do Estado, Eduardo Miranda, destaca que o jornal segue firme em seu propósito de mostrar os fatos de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, sempre com profundidade e capacidade de análise.

"Nosso compromisso com o jornalismo profissional é o que faz com que o Correio do Estado mantenha, a cada ano, a credibilidade de uma marca forte, construída por décadas, que exerce grande influência em todo o Estado”. (Colaboraram Súzan Benites, Eduardo Miranda e Daniel Pedra)

