Covid-19 já matou 15 pessoas neste ano e infectou 539 nos últimos sete dias em Mato Grosso do Sul

Nesta terça-feira foram convocados 39 profissionais aprovados no concurso público de 2019

Foi publicada na edição desta terça-feira (30), do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação de 39 profissionais de saúde de diferentes categorias, aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de 2019, para nomeação e posse.

Esta é a terceira convocação da Saúde em menos de uma semana. A primeira, realizada em 24 de janeiro, foi feita um dia após a morte de Marcelly Almeida, na Unidade de Pronto Atendimento Coronel Antonino. Foram convocados 48 profissionais de saúde para reforçar o quadro das Upas da Capital.

A segunda foi feita no dia 25 de janeiro, com a convocação de 64 médicos, dessa vez temporários, para reforçar o atendimento nas unidades de saúde.

Nesta nova publicação, estão sendo convocados profissionais de dez áreas, para atuar em unidades básicas e de saúde da família. Confira:

7 enfermeiros;

8 farmacêuticos;

1 fonoaudiólogo;

1 cirurgião plástico;

1 ortopedista;

1 ultrassonografista;

11 assistentes de serviço em saúde;

4 técnicos de enfermagem;

2 técnicos de laboratório;

3 assistentes em saúde bucal.

Os candidatos devem se apresentar conforme cronograma de local, data e hora estabelecidos no Edital. A orientação sobre o processo de nomeação e posse ocorrerá no Plenário do Paço Municipal, localizado na Rua Arthur Jorge, 500 (antiga Central do IPTU).

O candidato que não se manifestar, pessoalmente ou por procuração, dentro deste prazo para receber a orientação sobre o processo de nomeação e posse perderá o direito à vaga.

Maior concurso da história



O último certame realizado no ano de 2019 é considerado o maior concurso da história da saúde pública de Campo Grande. Até o momento, mais de 1,4 mil profissionais de saúde já foram convocados. O número de profissionais é mais do que o dobro das 633 vagas previstas no edital.

Somente médicos, foram mais de 300 profissionais de distintas especialidades convocados. Na área de Enfermagem, foram mais de 400 novos profissionais chamados até o momento.

