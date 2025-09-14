CPI vetou indiciamentos de ex-prefeitos mesmo com sugestão de vereador

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo de Campo Grande, além de apontar melhorias do transporte público coletivo e sugestões de indiciamentos de ex-diretores de agências municipais e do Consórcio Guaicurus, chegou a ser cogitado o indiciamento de todos os ex-prefeitos que comandaram Campo Grande desde 2012, quando o contrato de concessão foi assinado.

Ao Correio do Estado, o vereador Doutor Lívio (União Brasil), presidente da CPI, revelou que o parlamentar Maicon Nogueira (PP), que também integrava o corpo de investigação, propôs indiciar os ex-prefeitos Nelson Trad Filho, Alcides Bernal, Gilmar Olarte e Marquinhos Trad, mas a sugestão foi recusada pelo restante do grupo.

“A gente achou por bem não colocar porque nós não temos algo concreto, evidência concreta sobre a responsabilidade direta do prefeito. É claro que ele gere a concessão, mas assim, o indiciamento foi dos diretores, que eram quem tinham realmente o poder de fazer naquele momento. Nós não tínhamos evidências”, explica o vereador, que complementou afirmando que Maicon Nogueira deverá fazer esses apontamentos individuais em breve.

Também, Doutor Lívio explicou como foi feito o relatório final, mesmo com pontos de vistas divergentes entre os vereadores. Ele fala que muitas opiniões foram acatadas e outras não pela relatora, a vereadora Ana Portela (PL).

“Nós fizemos três reuniões anteriores para colocarmos os pontos de vista. Cada um de nós teve pontos que foram acolhidos no relatório e outros pontos que foram derrotados por maioria, isso faz parte do consenso. A relatora poderia fazer um relatório exclusivamente dela, mas ela abriu mão para que ela pudesse acolher os nossos apontamentos. Então, o relatório foi feito dessa forma, com consenso da maioria”, detalha à reportagem.

O parlamentar progressista citou dois apontamentos específicos de Maicon Nogueira - além do indiciamento dos ex-prefeitos - e um da Luiza Ribeiro (PT) que foram negados pela maioria.

Primeiro, ele queria indiciar especificamente o ex-diretor do Consórcio Guaicurus, João Rezende, mas foi decidido indiciar não somente ele, mas, sim, todos que já ocuparam o cargo. Além disso, ele queria que a concessão do transporte público coletivo fosse passado para a Prefeitura, o que também foi recusado.

Acerca do apontamento feito pela vereadora petista, ela pediu uma solicitação especial com os moradores do bairro Anhanduizinho. Para isso, foram solicitados dados para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e para a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), que não deram uma devolutiva a tempo. Com isso, foi decidido não incluir essa questão no relatório final.

RELATÓRIO

O texto do relatório conta com cerca de 200 páginas, com constatações, apontamentos e indiciamentos, do qual cada vereador tirou suas conclusões e encaminhou as sugestões individuais para o documento final.

Ana Portela (PL) disse que o relatório foi aprovado por todos os integrantes, sendo assim, unânime. Além dos três já citados nesta reportagem, integra a CPI o vereadores Junior Coringa (MDB).

Entre os apontamentos feitos por eles, a comissão pediu para que o Consórcio Guaicurus esclareça a venda de um imóvel da Viação Cidade Morena, justifique a movimentação financeira de R$ 32 milhões entre a Viação Cidade dos Ipês – que não integra o consórcio – e explique as despesas de manutenção com percentual de 84% e das despesas não operacionais, que saltaram de R$ 250 mil para R$ 11 milhões em 2021.

Além desses três tópicos, a CPI também solicitou o encaminhamento dos dados financeiros, contábeis e operacionais para fiscalização. Também, foi sugerida a substituição imediata de 197 ônibus que já estariam com idade útil de cinco anos vencida e a realização de uma revisão tarifária “justa e favorável à população”, diante da ausência de uma retificação ordinária de 2019, prevista para acontecer a cada sete anos.

Isso posto, foi constatado, de acordo com o relatório, que o município de Campo Grande tem negligenciado a fiscalização do transporte público, “deixando de investir em infraestrutura, modernizar a legislação e realizar concursos para reforçar as equipes da Agereg [Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos] e Agetran [Agência Municipal de Transporte e Trânsito]”, as principais envolvidas no caso do Consórcio Guaicurus.

O documento também sugere o indiciamento de Odilon de Oliveira Júnior e Vinícius Leite Campos, ambos ex-diretores da Agereg, de Janine de Lima Bruno e Luís Carlos Alencar Filho, ex-diretores da Agetran, e de diretores do Consórcio Guaicurus.

INTERVENÇÃO

Entre os apontamentos para o Município sobre o serviço, o relatório da CPI traz a possível intervenção municipal no serviço, hoje feito pelo Consórcio Guaicurus.

“Na hipótese de insucesso desse procedimento, devem ser adotadas medidas mais severas, como a intervenção na concessão ou, em última instância, a declaração de caducidade do contrato, com o objetivo de restabelecer a legalidade contratual, assegurar a continuidade e a qualidade do serviço de transporte coletivo e resguardar os direitos fundamentais da coletividade campo-grandense, em conformidade com as penalidades previstas no contrato de concessão”, diz trecho do relatório que será entregue ao Ministério Público.

SAIBA

Como reportado pelo Correio do Estado, o MPMS terá de cinco a dez dias para analisar o relatório final, que pode decidir pelo arquivamento, requisitar diligências que entender necessárias ou oferecer denúncia.

Assine o Correio do Estado