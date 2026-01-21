Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Investigação

Criador do E.T Bilu diz que não é alvo da Gaeco

Em nota, o Grupo Dakila afirmou não fazer parte da investigação do MPMS, tampouco seu fundador, Urandir Fernandes. O imóvel do Jornal Impacto, alvo da operação, estava em reforma com uma placa que dizia ser futuro lar da empresa "Dákila Comunicação". 

Karina Varjão

Karina Varjão

21/01/2026 - 14h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Grupo Dakila, grupo voltado à pesquisa e inovação nas áreas de arqueologia, ciência e tecnologia, afirmou que não está envolvido nas operações de investigações do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagradas na manhã desta quarta-feira (21)

O Grupo, criado pelo cientista Urandir Fernandes de Oliveira, reiterou que não possui vínculo ou relação com os fatos investigados pelo Gaeco, que envolvem fraudes em licitações  no município de Terenos em 2021. 

Em nota, a diretoria afirmou que as diligências não foram realizadas nos imóveis pertencentes ao grupo ou ao proprietário, mas em um imóvel vizinho, “sem qualquer vínculo jurídico, patrimonial ou operacional com o grupo ou com seu fundador”. 

A primeira suspeita do envolvimento de Urandir se deu pelo envolvimento do cientista com Francisco Elivaldo "Eli" de Sousa, proprietário do Grupo Impacto Mais de Comunicação. Urandir e Eli são tidos como amigos e "parceiros", em uma espécie de relação societária. No entanto, o advogado do Jornal Impacto já havia adiantado que nem o Grupo Dakila nem Urandir fariam parte desta investigação em específico. 

Pai do E.T Bilu

Em 2021, Urandir aparece como o responsável por criar o Ecossistema Dákila, que engloba a Cidade Zigurats; Faculdade e Instituto Dákila Pesquisas; BDM Digital e Bank, além de outros empreendimentos como loja de materiais de construção, comercialização de vinhos, cosméticos e até empresa de viagens.

Nascido em Marabá Paulista mas eleito "cidadão ilustre" de Rochedo, é mestre em histórias que brincam com o imaginário popular, sendo diretor do longa-metragem "Terra Convexa" e responsável por propagar o ET Bilu, de Corguinho para o mundo.

Além disso, ele chegou até mesmo a convencer o ex-secretário Especial da Cultura, Mario Frias - como bem acompanha o Correio do Estado -, sobre a existência de Ratanabá, a cidade perdida no meio da Amazônia.

Collusion e Simulatum

No raiar do dia desta quarta-feira (21), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul confirmou que o Gaeco deflagrou duas operações simultâneas para desarticular suposto esquema de fraude em licitações, mirando a prisão de pelo menos seis envolvidos. 

Conforme o MPMS em nota, as operações em questão foram batizadas de "Collusion" e "Simulatum", remetendo os supostos acordos que seriam firmados de forma ilícita para fraudar contratos entre os investigados, bem como fazendo referência às competições simuladas para dar credibilidade aos processos licitatórios. 

Em Campo Grande - como bem acompanha o Correio do Estado pelas ruas da Capital -, o Gaeco amanheceu na porta do Jornal Impacto, uma empresa de comunicação da Capital que pertence a Francisco Elivaldo "Eli" de Sousa.

Segundo o texto divulgado pelo Ministério Público, as operações, através do Grupo de Atuação Especial e da 1ª Promotoria de Justiça de Terenos, miram o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e pelo menos 30 de busca e apreensão. 

Em Campo Grande, os agentes do Gaeco e Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul estiveram em dois endereços que ficam basicamente um de frente para o outro: o Jornal e a casa que seria residência de Francisco Elivaldo, conhecido como Eli Sousa, o proprietário do Grupo Impacto Mais de Comunicação. 

A princípio, a empresa de comunicação Jornal Impacto seria o alvo em questão, já que o proprietário teria saído de sua residência e atravessado a rua para adentrar o outro estabelecimento que fica logo em frente acompanhado do Gaeco.

Francisco Elivaldo "Eli" de Sousa, aparece como proprietário do Grupo Impacto Mais de Comunicação, que possui em seu "guarda-chuva" empresas de rádio, revista e portal de notícias online, passando de radialista e jornalista para empreendedor com o passar do tempo. 

Conforme Renan Augusto Vieira, advogado do Jornal Impacto, o grupo ficou ciente da operação agora pela manhã, permanecendo à disposição das autoridades. "Até que tenhamos, no caso, conhecimento dos fatos para serem apurados, aí nós nos manifestaremos", disse. 

 

*Colaborou Leo Ribeiro

Cidades

Sucuri-verde invade casa e tenta pegar animais domésticos em MS

A Polícia Militar Ambiental conseguiu conter o animal silvestre que tentava entrar no local onde estavam os animais de estimação; veja o vídeo

21/01/2026 13h00

Compartilhar

Divulgação PMA

Continue Lendo...

A Polícia Militar Ambiental (PMA) atendeu a um chamado em que uma serpente da espécie sucuri-verde (Eunectes murinus) entrou em uma propriedade privada, em São Gabriel do Oeste.

Os policiais se deslocaram até o local e, segundo informado, a serpente tentou invadir o recinto onde estavam os animais, representando risco tanto para eles quanto para os moradores.

Com o uso de técnicas especializadas de manejo de fauna silvestre, a equipe realizou a contenção e a captura segura da sucuri, que passou por uma avaliação detalhada.

O animal não apresentava lesões e estava em boas condições de saúde. Os policiais seguiram o protocolo que prevê a reintrodução da sucuri na natureza.

A soltura ocorreu às margens do rio Coxim, em um local compatível com as necessidades da espécie, o que garante o bem-estar do animal silvestre, a tranquilidade dos moradores da região e a preservação da vida dos animais domésticos.

Orientações

A PMA ressalta que, diante da presença de animais silvestres, a população deve evitar a aproximação e o manejo por conta própria, especialmente em casos de répteis de grande porte.

Em situações de encontro com fauna silvestre em áreas urbanas ou residenciais, a recomendação é:

  • Manter distância e isolar a área;
  • Evitar movimentos bruscos que possam estressar o animal;
  • Acionar imediatamente as autoridades competentes.
     

 

 

 

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

TJ dá um mês para Prefeitura mostrar plano de recuperação na Chácara dos Poderes

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, através da decisão, estabelece uma pena de multa diária de mil reais por dia de descumprimento

21/01/2026 12h59

Compartilhar
Região sofre com crateras há tempos e Executivo deverá diagnosticar e executar obras para ações corretivas

Região sofre com crateras há tempos e Executivo deverá diagnosticar e executar obras para ações corretivas Arquivo/Marcelo Victor/ Correio do Estado

Continue Lendo...

No Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a Prefeitura Municipal de Campo Grande aparece como alvo de decisão que determina agora o prazo de um mês para que o Executivo apresente plano técnico emergencial com intuito de resolver as crateras que afetam a Chácara dos Poderes, em especial a Estrada NS-08. 

Conforme decisão da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, através da qual o juiz Eduardo Lacerda Trevisan deferiu em favor da liminar, o pedido de tutela de urgência estabelece que o plano em questão deve conter: 

  1. Diagnóstico preliminar;
  2. Medidas de contenção;
  3. Cronograma detalhado de execução;
  4. Etapas da obra, responsáveis técnicos, prazos estimados e previsão de ações corretivas provisórias

Tudo isso, conforme exposto no Diário da Justiça de ontem (20), tem o objetivo de "conter o avanço da degradação da Estrada NS-08, mitigar riscos à segurança dos usuários, e preservar a trafegabilidade mínima da via durante a tramitação do processo". 

Ainda, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, através da decisão, estabelece uma pena de multa diária de mil reais por dia de descumprimento.  

"Consigno que a apresentação do plano não implica reconhecimento de omissão estrutural definitiva,
tratando-se de medida que possui natureza meramente conservatória e temporária, e que a definição de eventual solução estrutural permanente ficará condicionada ao regular desenvolvimento da instrução probatória e ao julgamento de mérito", cita. 

Próximos passos

Apresentado plano, as partes (autora e também Ministério Público) serão avisadas e devem acompanhar o processo já que, diante da chamada improbabilidade de composição consensual verificada pelo juiz, não haverá a chamada audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil (CPC). 

"Salientando que a não realização de audiência, neste primeiro momento, não trará qualquer prejuízo às partes, primeiro porque há possibilidade de composição na via administrativa, conforme dispositivos citados acima, segundo, porque as partes podem a qualquer tempo conciliar-se (art. 139, V, do NCPC) e uma vez manifestado por ambas as partes o desejo na realização de audiência de conciliação/mediação, esta será prontamente designada", afirma a decisão. 

Até mesmo a C.G. Solurb Soluções Ambientais Spe Ltda. aparece como ré na ação popular, motivo pelo qual deverá apresentar contestação em até 20 dias, uma vez que é apontada inclusive a falta de coleta de resíduos na região. 

Região em risco

Localidade em Campo Grande conhecida como Chácara dos Poderes, há tempos essa trata-se de uma região que sofre a cada nova intempérie climática, e - como bem abordado pelo Correio do Estado - uma obra que não saiu do papel poderia ser a solução que não veio para amenizar o impacto da chuva.

Além da citada NS-08, já sofreram com crateras e precisaram ser interditadas ao longo dos anos as estradas: 

  • SE-1
  • NE-01
  • NE-02 
  • NE-03
  • EW-3
  • EW-2

Após a empresa Relevo Engenharia vencer licitação, com intervenções avaliadas em R$ 9.406.691,60, o projeto previa implantação de: 

  • 4 km de drenagem
  • Dois piscinões (com capacidade de reter 10 milhões de litros de água), e 
  • 1,4 km de asfalto (da Rua Urupês, no Jardim Noroeste, até a Estrada EW-1, um dos acessos à Chácara dos Poderes, que também teria um trecho asfaltado). 

Ainda, o pacote deveria servir para recuperar o Córrego Pedregulho. Uma "solução paliativa" chegou a ser implementada em 2023 e resistiu às primeiras chuvas, até colapsar novamente diante do mês mais chuvoso da história, presenciado em abril do ano passado. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU

2

Valor extra da contribuição previdenciária será devolvido a servidores de Campo Grande
Previdência

/ 1 dia

Valor extra da contribuição previdenciária será devolvido a servidores de Campo Grande

3

Baliza é extinta em novas regras para exame prático da CNH em MS; Veja o que muda
Cidades

/ 1 dia

Baliza é extinta em novas regras para exame prático da CNH em MS; Veja o que muda

4

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras
EDUCAÇÃO

/ 2 dias

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras

5

Supermercado com carne irregular descartada armazenava produto de "forma precária"
Cidades

/ 22 horas

Supermercado com carne irregular descartada armazenava produto de "forma precária"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?