Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"impacto"

Gaeco amanhece na porta de jornal em Campo Grande

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado estiveram em dois endereços basicamente um de frente para o outro: a empresa de comunicação e a casa do dono

Naiara Camargo e Leo Ribeiro

Naiara Camargo e Leo Ribeiro

21/01/2026 - 09h32
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta quarta-feira (21) agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio de policiais do Batalhão de Choque, amanheceram com ação na Rua Chafica Fatuche Abussafi, na porta do Jornal Impacto, que fica no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. 

Pelo menos sete agentes do Gaeco, mais cinco do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, estiveram em dois endereços que ficam basicamente um de frente para o outro: o Jornal e a casa que seria residência de Francisco Elivaldo, conhecido como Eli Sousa, o proprietário do Grupo Impacto Mais de Comunicação. 

Até o momento não se sabe o teor do possível esquema investigado pelo Grupo de Atuação Especial de se Repressão ao Crime Organizado, nem a confirmação de quais seriam aos alvos da operação de hoje (21).

A princípio, a empresa de comunicação Jornal Impacto seria o alvo em questão, já que o proprietário teria saído de sua residência e atravessado a rua para adentrar o outro estabelecimento que fica logo em frente acompanhado do Gaeco.

Atualmente a sede do Jornal Impacto está sob reforma, com projeto de ampliação do local e uma placa que diz que o espaço em breve servirá de lar da empresa "Dákila Comunicação". 

A equipe do Correio do Estado está in loco, com intuito de conversar com o proprietário da empresa sede alvo do Gaeco nesta quarta (21), novas informações serão atualizadas em breve. 

Quem é quem?

Francisco Elivaldo "Eli" de Sousa, aparece como proprietário do Grupo Impacto Mais de Comunicação, que possui em seu "guarda-chuva" empresas de rádio, revista e portal de notícias online, passando de radialista e jornalista para empreendedor com o passar do tempo. 

Conforme Renan Augusto Vieira, advogado do Jornal Impacto, o grupo ficou ciente da operação agora pela manhã e estão à disposição das autoridades. "Até que tenhamos, no caso, conhecimento dos fatos para serem apurados, aí nós nos manifestaremos", disse. 

Já Urandir Fernandes de Oliveira, nascido em Marabá Paulista mas eleito "cidadão ilustre" de Rochedo, é mestre em histórias que brincam com o imaginário popular, sendo diretor do longa-metragem "Terra Convexa" e responsável por propagar o ET Bilu, de Corguinho para o mundo. 

Além disso, ele chegou até mesmo a convencer o ex-secretário Especial da Cultura, Mario Frias - como bem acompanha o Correio do Estado -, sobre a existência de Ratanabá, a cidade perdida no meio da Amazônia.

Em 2021 ele aparece como o responsável por criar o Ecossistema Dákila, que engloba a Cidade Zigurats; Faculdade e Instituto Dákila Pesquisas; BDM Digital e Bank, além de outros empreendimentos como loja de materiais de construção, comercialização de vinhos, cosméticos e até empresa de viagens. 

Não há confirmações, por parte do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, sobre o teor da operação ou os alvos relacionados, com o Ministério Público contatado mas, até o momento, sem o devido retorno.

Urandir e Eli são tidos como amigos e "parceiros", em uma espécie de relação societária, sendo que o advogado do Jornal Impacto, porém, afirma que o "pai do ET Bilu" nem sequer o Grupo Dákila fariam parte dessa investigação específica. 

Assine o Correio do Estado

SAÚDE

Após 9 meses paradas, ambulâncias do Samu começam a rodar em Campo Grande

Veículos foram doados pelo Ministério da Saúde em abril de 2025 e, desde então, estavam encostados no pátio da Sesau

20/01/2026 19h45

Compartilhar
Novas ambulâncias, doadas pelo Governo Federal em abril de 2025

Novas ambulâncias, doadas pelo Governo Federal em abril de 2025 Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande colocou em operação novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estavam paradas no pátio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) desde abril de 2025. Das seis recebidas pelo Ministério da Saúde, cinco estão sendo incorporadas à frota para renovação de veículos em uso, e uma passou a integrar a Base Centro, contribuindo para a ampliação das equipes.

Em novembro do ano passado, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Dr. Victor Rocha, assinou o Termo de Anuência e a Solicitação de Aditamento do Termo de Doação nº 561/2024, referente a doação destas ambulâncias pelo Ministério da Saúde.

A finalidade da Solicitação de Aditamento era substituir as cinco ambulâncias alugadas, que somavam gastos de R$ 70 mil mensais aos cofres públicos, pelas seis novas que foram doadas ao Município.

Inicialmente, os novos veículos doados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, tinham o intuito de ampliar a frota, porém com a Solicitação de Aditamento a proposta muda para renovação dela.

Imbróglio

As ambulâncias estavam paradas no pátio da Sesau desde abril deste ano, pois, de acordo com Vanderlei Bispo, membro do Comitê Gestor da Saúde, o contrato assinado pela secretaria solicitando novas ambulâncias, em 2021, teve um equívoco. 

Elas deveriam vir como renovação de frota, e não como ampliação como foi solicitado. Com isso, o número de veículos excederia os 14, sendo que há equipes para 12 e os outros dois ficam como ampliação. Consequentemente, não seria permitido a veiculação desses automóveis.

À época, ao Correio do Estado Vanderlei ainda relatou que o Ministério da Saúde deu a opção de usar as seis ambulâncias como ampliação, o que seria impossível, pois cada veículo precisaria de quatro equipes para alternar os turnos, ou a Sesau teria que devolvê-las. 

A última cartada dada pelo Ministério foi que a Sesau entrasse com o termo pedindo anuência aos órgãos fiscalizadores para que estes aceitassem a troca da ampliação pela renovação, o que permitiria que as ambulâncias tenham o aval para transitar. 

Assine o Correio do Estado

 

ENERGIA

Prazo para aderir fatura com preço fixo na conta de luz encerra na sexta-feira

O projeto piloto busca aliviar, ao longo do ano, os efeitos de meses de consumo mais elevado

20/01/2026 18h50

Compartilhar
Segundo a presidente do Concen-MS, a proposta é dar mais controle para o orçamento familiar e evitar sustos na conta de luz

Segundo a presidente do Concen-MS, a proposta é dar mais controle para o orçamento familiar e evitar sustos na conta de luz Divulgação

Continue Lendo...

A adesão à nova modalidade de cobrança do Plano Fixo, lançado pela Energisa MS, encerra nesta sexta-feira, 23 de janeiro. O objetivo do projeto é oferecer previsibilidade ao consumidor, transformando um gasto variável em um valor mensal estável.

As vagas são limitadas e o início do faturamento fixo está previsto para feveiro de 2026. Para se inscrever, deve acessar o link do site https://www.energisa.com.br/plano-fixo e seguir as orientações.

De acordo com a presidente do Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa Mato Grosso do Sul (Concen-MS), Rosimeire Costa, não há mudança na tarifa, mas na forma de cobrar.

"O valor da fatura é calculado com base no consumo médio dos últimos 12 meses de cada cliente. A proposta é dar mais controle para o orçamento familiar e evitar sustos na conta de luz", afirmou Rosimeire.

Segundo ela, o modelo busca aliviar, ao longo do ano, os efeitos de meses de consumo mais elevado, como ocorre nesta época do ano.

"Janeiro costuma pesar no bolso das famílias por causa do calor e do uso maior de aparelhos. Com o Plano Fixo, esse consumo a mais é distribuído nos outros meses, trazendo equilíbrio financeiro", disse.

Rosimeire também destacou que o projeto não impõe fidelidade ao consumidor. "Quem aderir pode voltar ao modelo convencional a qualquer momento. E no final do período escolhido, se gastar menos do que o valor pago, recebe crédito; se gastar mais, paga apenas a diferença. É uma experiência controlada e transparente", explicou.

Projeto e participantes

O Plano Fixo integra o Sandbox Tarifário da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que permite testar novas modalidades tarifárias em ambiente regulado.

Em Mato Grosso do Sul, a iniciativa está disponível para consumidores residenciais com pelo menos 12 meses de histórico de faturas junto à Energisa MS, que não sejam beneficiários da Tarifa Social nem possuam geração distribuída.

Podem participar moradores de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Coxim. A adesão é feita de forma totalmente digital, pelo aplicativo Energisa ON ou pela agência virtual da distribuidora.

Os interessados podem escolher entre três modalidades de acerto de saldo: trimestral, semestral ou anual. "O consumidor continua pagando tudo o que já existe na conta de luz: tarifa, impostos, taxa de iluminação pública e bandeiras tarifárias. A diferença é que o valor mensal fica estável", reforçou Rosimeire.

Ela avaliou que a iniciativa abre espaço para uma nova forma de relação do consumidor com a conta de energia. "É um conceito novo no Brasil, já utilizado em outros países. Agora vamos entender se o cliente prefere uma conta estável ou se continua confortável com a variação mensal", disse.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU

2

Valor extra da contribuição previdenciária será devolvido a servidores de Campo Grande
Previdência

/ 1 dia

Valor extra da contribuição previdenciária será devolvido a servidores de Campo Grande

3

Baliza é extinta em novas regras para exame prático da CNH em MS; Veja o que muda
Cidades

/ 21 horas

Baliza é extinta em novas regras para exame prático da CNH em MS; Veja o que muda

4

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras
EDUCAÇÃO

/ 2 dias

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3592, terça-feira (20/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3592, terça-feira (20/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?