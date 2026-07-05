Criança de 1 ano é atropelada em propriedade rural da família

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Comboio que fazia a transferência de Corumbá a Campo Grande foi atacado quando fez uma parada num posto de gasolina, segunda nota emitida pela PM

Bandidos que mataram soldado da PM em Corumbá estavam com pistolas de dois fuzis, que foram apreedidos pela polícia

Um homem foi morto dentro de uma viatura da polícia Militar durante a transferência de Corumbá para Campo Grande. Embora não haja informação oficial, o morto teve envolvimento no assassinato do soldado da Polícia Militar Marcelo Pimenta, de 32 anos, na última terça-feira (30), em Corumbá. Rubens Zilio Neto, de 35 anos, foi preso horas após o assassinato do policial e estava sendo transferido para a Capital.

Segundo as apurações iniciais, ele teria sido atingido por tiros de fuzil quando as quatro viaturas que participavam da escolta pararam em um posto de combustíveis às margens da BR-262, próximo da ponte sobre o Rio Paraguai, no Pantanal.

Embora não revele o nome da pessoa morta, uma nota emitida pela Polícia Militar, diz que "um homem foi morto em Corumbá, durante o translado de um interno do presídio local para Campo Grande. Equipes policiais pararam em um posto na saída da cidade para realizarem a manutenção em uma viatura, quando escutaram diversos disparos de arma de fogo vindos da mata".

A nota diz ainda que "as equipes rapidamente adotaram procedimento de resposta à injusta agressão e adentraram a mata em busca dos autores. Durante o confronto, o preso transportado foi atingido e não resistiu ao ferimento, vindo a óbito", diz a nota.

No começo da noite, segundo a nota da PM, as equipes do BOPE ainda estavam na "área de mata para continuidade das buscas pelos infratores. Diversas viaturas dão apoio neste momento e não há policiais feridos. As informações são que o criminoso abatido tinha participação em desacordos entre grupos criminosos, acumulando inimigos na fronteira".

E, conforme as apurações iniciais, ele teria sido atingido por disparos possivelmente efetuados por integrantes da facção Primeiro Comando da Capital. A suspeita é de dias antes estes supostos atiradores haviam sido alvo de atentado do qual fez parte Rubens Zilio, que também seria integrante do PCC. Como estes supostos atiradores tomaram conhecimento de que o comboio faria uma parada no posto de combustíveis será alvo de investigação a partir de agora.

O atentado contra o integrante do PCC na terça-feira (30) fracassou , mas assim que a polícia tomou conhecimento dos disparos contra uma casa saiu em uma caçada aos três atiradores. Ao serem encontrados, os bandidos fizeram disparos de fuzil contra os PMs e o soldado Marcelo Pimenta, que estava de moto, acabou sendo atingido e morreu horas depois.

Uma força tarefa foi montada e os autores do assassinato foram localizados. Um deles, Everton da Silva Viana, de 41 anos, acabou sendo morto pelos policiais. Conforme a versão oficial, ele tentou tomar a arma de um dos policiais e acabou baleado. O suspeito foi levado ao Pronto-Socorro, mas não resistiu e veio a óbito. Um terceiro envolvido continuava sendo procurado até a tarde deste sábado.

Com os bandidos os policiais apreenderam dois fuzis e duas pistolas, que possivelmente haviam sido utilizadas para matar o solado da PM horas antes.

De acordo com o comando da Polícia Militar, as apurações indicam que o ataque inicial em Corumbá estava relacionado a um conflito interno, que envolve dívidas com drogas entre integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O posto de combustíveis fica a menos de 70 quilômetros da área urbana de Corumbá, cidade de onde saiu o comboio. E, conforme a apuração inicial, a parada logo no início da viagem teria ocorrido para consertar um pneu em uma das viaturas.