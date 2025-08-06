Criança passa por cirurgia facial inédita no HU de Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma criança de quatro anos, diagnosticada com uma grave deficiência mandibular, passou nesta terça-feira (5) por um procedimento cirúrgico inédito no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS).

Com o procedimento, realizado pela instituição vinculada à Rede Ebserh, crianças com deformidades na mandíbula passam a ter novas possibilidades de tratamento.

Durante a cirurgia, foram usados, pela primeira vez na instituição, distratores mandibulares extraorais - equipamento essencial para o manejo de alterações dentoesqueléticas em pacientes pediátricos.

Divulgação autorizada pelos responsáveis

Paciente

A paciente, de 4 anos, sofria de uma deficiência mandibular provocada por anquilose temporomandibular, condição em que a articulação entre a mandíbula e a base do crânio se funde, limitando a abertura bucal.

O quadro começou com otites de repetição ainda nos primeiros meses de vida e comprometeu seriamente o crescimento mandibular, além de afetar funções essenciais, como a respiração e a alimentação.

Procedimento

A cirurgia, considerada de alta complexidade, envolve uma equipe multidisciplinar das seguintes áreas:

Cirurgia Bucomaxilofacial;

Cirurgia Crânio-Maxilofacial;

Anestesiologia;

Cirurgia Torácica.

Com a colocação do distrator mandibular extraoral, a mandíbula da paciente será expandida gradualmente nas próximas semanas, favorecendo o desenvolvimento facial e proporcionando melhora progressiva da deglutição e da função respiratória.

A cirurgiã bucomaxilofacial responsável pelo caso, Dra. Janayna Paiva, comemorou a importância do avanço, que não seria possível sem a aquisição dos dispositivos médicos.

“A aquisição dos distratores mandibulares extraorais é de suma importância para o atendimento de crianças na primeira infância e, especialmente, de recém-nascidos com deformidades graves de mandíbula, que muitas vezes impedem até mesmo a amamentação nos primeiros dias de vida”, disse a cirurgiã, que completou: “A disponibilidade desse dispositivo no nosso serviço representa um avanço não apenas na assistência prestada, mas também no papel do Humap enquanto hospital de ensino. Com ele, e também com a incorporação de mais profissionais especializados — como foi a do Dr. Bruno Ayub, cirurgião crânio-maxilofacial — ampliamos significativamente nossa capacidade de cuidado com os pacientes, bem como a formação dos nossos residentes e de toda a equipe multiprofissional envolvida nos casos sindrômicos”.

Saiba: distratores mandibulares extraorais são dispositivos indispensáveis no tratamento de deformidades causadas por traumas, infecções ou síndromes congênitas, como as de Pierre Robin, Goldenhar, Treacher Collins e Crouzon. Nessas situações, intervenções precoces são fundamentais para assegurar a permeabilidade das vias aéreas e o desenvolvimento adequado da face.

Com a aquisição do novo equipamento e a realização da cirurgia inédita, o Humap-UFMS se torna o primeiro hospital do estado a oferecer esse tipo de tratamento especializado, reforçando seu papel como referência regional em cirurgias craniofaciais pediátricas de alta complexidade.

Assine o Correio do Estado