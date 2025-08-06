Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Pioneirismo

Criança passa por cirurgia facial inédita no HU de Campo Grande

A paciente, que sofria de uma grave deficiência mandibular, passou pelo procedimento nesta terça-feira (5), considerado um marco para casos pediátricos de alta complexidade

Laura Brasil

06/08/2025 - 18h53
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma criança de quatro anos, diagnosticada com uma grave deficiência mandibular, passou nesta terça-feira (5) por um procedimento cirúrgico inédito no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS).

Com o procedimento, realizado pela instituição vinculada à Rede Ebserh, crianças com deformidades na mandíbula passam a ter novas possibilidades de tratamento.

Durante a cirurgia, foram usados, pela primeira vez na instituição, distratores mandibulares extraorais -  equipamento essencial para o manejo de alterações dentoesqueléticas em pacientes pediátricos.

Divulgação autorizada pelos responsáveis

Paciente

A paciente, de 4 anos, sofria de uma deficiência mandibular provocada por anquilose temporomandibular, condição em que a articulação entre a mandíbula e a base do crânio se funde, limitando a abertura bucal.

O quadro começou com otites de repetição ainda nos primeiros meses de vida e comprometeu seriamente o crescimento mandibular, além de afetar funções essenciais, como a respiração e a alimentação.

 

 

 

 

Procedimento

A cirurgia, considerada de alta complexidade, envolve uma equipe multidisciplinar das seguintes áreas:

  • Cirurgia Bucomaxilofacial;
  • Cirurgia Crânio-Maxilofacial;
  • Anestesiologia;
  • Cirurgia Torácica.

Com a colocação do distrator mandibular extraoral, a mandíbula da paciente será expandida gradualmente nas próximas semanas, favorecendo o desenvolvimento facial e proporcionando melhora progressiva da deglutição e da função respiratória.

A cirurgiã bucomaxilofacial responsável pelo caso, Dra. Janayna Paiva, comemorou a importância do avanço, que não seria possível sem a aquisição dos dispositivos médicos.

“A aquisição dos distratores mandibulares extraorais é de suma importância para o atendimento de crianças na primeira infância e, especialmente, de recém-nascidos com deformidades graves de mandíbula, que muitas vezes impedem até mesmo a amamentação nos primeiros dias de vida”, disse a cirurgiã, que completou:

“A disponibilidade desse dispositivo no nosso serviço representa um avanço não apenas na assistência prestada, mas também no papel do Humap enquanto hospital de ensino. Com ele, e também com a incorporação de mais profissionais especializados — como foi a do Dr. Bruno Ayub, cirurgião crânio-maxilofacial — ampliamos significativamente nossa capacidade de cuidado com os pacientes, bem como a formação dos nossos residentes e de toda a equipe multiprofissional envolvida nos casos sindrômicos”.

Saiba: distratores mandibulares extraorais são dispositivos indispensáveis no tratamento de deformidades causadas por traumas, infecções ou síndromes congênitas, como as de Pierre Robin, Goldenhar, Treacher Collins e Crouzon. Nessas situações, intervenções precoces são fundamentais para assegurar a permeabilidade das vias aéreas e o desenvolvimento adequado da face.

Com a aquisição do novo equipamento e a realização da cirurgia inédita, o Humap-UFMS se torna o primeiro hospital do estado a oferecer esse tipo de tratamento especializado, reforçando seu papel como referência regional em cirurgias craniofaciais pediátricas de alta complexidade.

Assine o Correio do Estado

Omissão do poder público

Prefeitura terá que pagar mais de R$ 300 mil a moradora por alagamento em residência

Sistema de escoamento mal planejado e falta de manutenção resultaram queda de muro e alagamento com mais de um metro

06/08/2025 16h00

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

O Município de Campo Grande foi condenado pela 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande a indenizar uma moradora que teve sua casa alagada.

A indenização por danos materiais foi fixada no valor de R$ 280 mil, enquanto outros R$ 30 mil deverão ser pagos como indenização por dano morais.

A decisão do juiz Cláudio Müller Pareja reconhece que o alagamento ocorrido na residência da autora foi causado por omissão do poder público na manutenção e estruturação do sistema de drenagem pluvial da região do Bairro Monte Castelo.

A casa da autora foi invadida por um volume de água que chegou a um metro de altura, danificando todos os cômodos, móveis, eletrodomésticos e documentos pessoais.

Laudos técnicos comprovaram que o imóvel foi construído de forma regular e que o muro dos fundos cedeu devido à pressão da água acumulada, gerando a destruição parcial da edificação.

A perícia técnica apontou que, embora existam tubos de escoamento na região, a estrutura é insuficiente para comportar o volume típico de chuvas, como o registrado no dia dos fatos. Acúmulo de sujeira e obstruções no sistema de drenagem também foram encontrados, o que reduziu ainda mais a capacidade do sistema de escoamento.

A decisão destacou que houve falha técnica no planejamento urbano e omissão na manutenção do sistema de drenagem, o que caracterizou falha na prestação de serviço público, rewsultando no dever de indenizar.

Assine o Correio do Estado

Internacional

Missão Ásia apresenta potencial da Rota Bioceânica na Índia em encontro com autoridades

A missão tem como objetivo mostrar o potencial da Rota para interligação entre os continentes, que pode reduzir drasticamente os custos finais de produtos.

06/08/2025 15h45

Compartilhar
Comitiva de MS chega à Índia para tratativas internacionais

Comitiva de MS chega à Índia para tratativas internacionais Divulgação/Governo de MS

Continue Lendo...

O potencial da Rota Bioceânica foi apresentado hoje (6) pelos parlamentares sul-mato-grossenses a autoridades da Índia, na primeira reunião que integra a missão Ásia, que segue até semana que vem. 

Apresentar os potenciais da Rota para o comércio entre a Ásia, América do Sul e Brasil, especialmente entre a Índia e Mato Grosso do Sul, é uma das principais iniciativas da viagem ao continente. A conexão entre os oceanos pode reduzir em até ¼ o tempo de entrega das mercadorias entre os continentes, além de baratear de forma considerável o custo final do produto. 

Assim, a Missão busca abrir novos mercados para os produtos regionais e atrair investimentos privados para o Estado. 

"Chegamos hoje de madrugada e já tivemos um dia extenso, com agendas importantes que deram o tom da perspectiva comercial que temos entre Índia e Mato Grosso do Sul, e o Brasil também. A Índia é um país que vem crescendo a taxas enormes, assim como o nosso Estado, e possui uma população gigantesca, com várias complementaridades empresariais", comenta o governador Eduardo Riedel. 

Comitiva de MS chega à Índia para tratativas internacionaisFoto: Governo do Estado de MS

A Índia, recentemente, atingiu a marca de população superior a 1 bilhão de pessoas, superando a China, se tornando o país mais populoso do planeta. Esse crescimento econômico acelerado dos dois grandes países os coloca em uma posição privilegiada no mercado, fazendo com que Mato Grosso do Sul veja uma oportunidade de alinhar relações econômicas. 

"Já fomos a Mahindra, importante fabricante de tratores e equipamentos, e que tem uma série de novas empresas cuja perspectivas estão muito alinhadas às demandas de Mato Grosso do Sul. Aqui pudemos apresentar a Rota Bioceânica, que é importantíssima. Todos ficaram impressionados com as possibilidades que se avizinham, de um novo eixo de trânsito de bens e mercadorias, que sem dúvida nenhuma vai ser extremamente importante para nosso Estado", explica Riedel.

A agenda dos parlamentares inclui visitas oficiais às autoridades locais, como ao governador do estado de Maharashtra, C.P. Radhakrishnan, na capital estadual Mumbai, que recebeu Eduardo Riedel. 

"Começamos bem e pudemos ver bem a dinâmica empresarial local. O secretário Jaime Verruck (Desenvolvimento) já estabeleceu contatos para fazer intercâmbios em áreas como ciência, tecnologia e inovação, fora outras áreas de nosso interesse", conclui Riedel.

Além de Verruck, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, também iniciou tratativas empresariais entre empreendimentos dos dois países. 

"O objetivo é esse, avançar nas discussões que envolvam o desenvolvimento do nosso Estado. Na mesa desde manhã, importantes projetos foram apresentados para importantes empresário de Mumbai. Entendemos que esse é o caminho para dar a oportunidade para que conheçam o Mato Grosso do Sul e também buscarmos ações de intercâmbio", destaca Longen.

A missão também conta com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, do secretário-adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Artur Falcette, do diretor de Relações Internacionais da Fiems, Aurélio Rolim, do diretor superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, e do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e vice-presidente da Famasul, Maurício Saito.

Comitiva de MS chega à Índia para tratativas internacionaisMissão Ásia / Foto: Governo do Estado de MS

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 11 horas

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Influenciador Pobre Loco é preso em operação contra venda clandestina de anabolizantes
Cidades

/ 1 dia

Influenciador Pobre Loco é preso em operação contra venda clandestina de anabolizantes

3

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes
Política

/ 6 horas

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes

4

Governo demite delegados e policiais envolvidos em esquema de corrupção
Operação Codicia

/ 1 dia

Governo demite delegados e policiais envolvidos em esquema de corrupção

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1098, terça-feira (05/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1098, terça-feira (05/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
Lei do Superendividamento
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Lei do Superendividamento
QUERO VOLTAR A CONTRIBUIR PARA O INSS. COMO FAÇO?
Exclusivo para Assinantes

/ 25/07/2025

QUERO VOLTAR A CONTRIBUIR PARA O INSS. COMO FAÇO?