Crimes de pistolagem tem salto em julho e somam oito vítimas na Capital

Homem de 40 anos foi executado com seis tiros na tarde de ontem, no Bairro Los Angeles, em Campo Grande; caso é investigado - Divulgação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Depois de um novo caso esta semana, Campo Grande chegou a, pelo menos, oito vítimas executadas com indícios de pistolagem somente neste mês, segundo levantamento feito pelo Correio do Estado. Os casos geralmente são motivados por rixas no mundo do tráfico de drogas ou dívidas.

O crime mais recente ocorreu no fim da tarde de ontem, no Bairro Los Angeles. Leandro Martinez Ortiz, de 40 anos, foi morto com seis tiros enquanto estava em frente de casa.

Segundo a polícia, dois homens em uma moto chegaram ao local e atiraram contra a vítima, que estava sentada e de costas para os autores. Até o fechamento desta matéria não havia sido divulgada a motivação do crime.

A morte anterior havia acontecido na quarta-feira, quando o empresário Matheus Luiz de Castro Vasconcelos, de 22 anos, foi executado na calçada em frente ao imóvel que ele estaria reformando, onde esperava um eletricista no momento do crime.

Enquanto aguardava o prestador de serviço, dois homens em uma motocicleta chegaram atirando contra a vítima, que ainda correu para dentro do imóvel, mas foi atingido e morreu no quintal da casa.

Com essa morte, a Capital chegou a sete vítimas por execução a tiros. A maioria desses crimes está ligada a disputas de facções criminosas ou a dívidas. Tanto que, neste caso mais recente, a suspeita inicial da equipe de policiais é de que a vítima atuava como agiota e o valor de R$ 600 mil seria a motivação do crime.

De acordo com o portal de estatísticas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foram registradas 82 vítimas de homicídio doloso (quando há a intenção deliberada de matar ou quando o autor assume o risco de produzir o resultado fatal) em Campo Grande este ano, sendo 13 somente neste mês.

A pena para os autores de homicídio é de 6 anos a 20 anos, podendo ser aumentada ou diminuída a depender da motivação do crime, da idade dos condenados, da dinâmica do assassinato, conforme consta no Artigo nº 121 do Código Penal Brasileiro.

CASOS

O primeiro assassinato a pistolagem registrado neste mês na Capital aconteceu no dia 8, na Rua Barbacena, esquina com a Rua Indianápolis, no Bairro Jardim Noroeste.

Na ocasião, Lucas Barreto Pericena, de 31 anos, caminhava em direção a uma praça quando foi surpreendido por dois homens. Um deles disparou duas vezes contra a vítima, atingindo-a na cabeça.

Ainda com sinais vitais quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, Lucas foi encaminhado à Santa Casa, mas teve sua morte cerebral declarada horas depois.

Cerca de duas semanas depois do caso, Leonardo Ribeiro de Carvalho, de 19 anos, apontado como suspeito de envolvimento na morte de Lucas, foi preso.

No dia 14 de julho, os corpos dos jovens Lucas Lima de Oliveira e Tiago Salles Pereira foram encontrados em uma estrada vicinal que liga a BR-262 à MS-040, próximo a Campo Grande.

Ambos estavam com marcas de tiros e a uma distância de 10 metros um do outro. O caso continua em investigação pela Polícia Civil.

No dia 17, Felipe Pereira dos Santos, de 20 anos, morreu após ser executado por dois homens que estavam em uma moto, no Parque do Lageado. A vítima chegou a receber atendimento no Centro Regional de Saúde (CRS) do Aero Rancho, mas morreu ainda na unidade de saúde. Os suspeitos ainda não foram identificados.

Três dias depois, André Oliveira dos Santos, de 16 anos, morreu após ser alvejado por 12 tiros dentro da própria residência, no Bairro Vila Nhanhá, em Campo Grande. A vítima estava deitada no sofá da sala, quando o autor invadiu o imóvel, efetuou vários disparos e fugiu rapidamente do local.

Durante as diligências, os policiais receberam a informação de que o adolescente assassinado teria se envolvido em uma discussão, dias antes do homicídio. O motivo do desentendimento não foi esclarecido, mas esse fato passou a integrar a linha de investigação conduzida pelos policiais.

Na noite de domingo, Maurilho Murer Chaves, de 36 anos, foi assassinado a tiros no estacionamento de uma pizzaria na Rua Paraíba, no Bairro Jardim dos Estados.

A suspeita é de que a ação foi motivada por um possível acerto de contas, já que ele era apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na região da Vila Nhanhá, acumulando seis passagens anteriores à sua morte.

* SAIBA

Para se ter uma ideia, nos municípios considerados na faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul pela Sejusp, 44 ao todo, foram registrados 126 assassinatos neste ano, dos 285 contabilizados em todo o Estado até quarta-feira.