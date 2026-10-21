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PRISÕES

Dupla é presa ao tentar recuperar cabelo humano avaliado em R$ 22 mil

Ao todo, 60 kg de cabelo humano foram furtados, com prejuízo estimado de R$ 440 mil, mas apenas 3 kg foram recuperados

João Pedro Flores

21/10/2026 - 11h00
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Dois homens foram presos ao apresentaram uma nota fiscal eletrônica falsa e tentarem a restituição de uma carga de cabelos humanos, apreendida como objeto do crime de descaminho e avaliada em R$ 22 mil. Durante a checagem do documento fiscal, os policiais verificaram que era falso, motivo pelo qual ambos os indivíduos receberam voz de prisão em flagrante.

A carga de mechas de cabelo humano foi objeto de um crime de roubo ocorrido no dia 11 de outubro, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com o município de Ponta Porã. O prejuízo estimado foi de em  R$ 440 mil. 

Na oportunidade do roubo, foram subtraídos aproximadamente 60kg de cabelo humano, dos quais foram recuperados pouco mais de 3kg do produto, avaliados em R$ 22 mil, na última segunda-feira (19), em Campo Grande. 

A carga foi apreendida em posse de um homem de nacionalidade paraguaia, apontado como sendo um dos suspeitos do crime cometido em território estrangeiro.

A Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (DECCO) e a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (DECCOR) foram as responsáveis pela ação de recuperação dos produtos.

 

 

Inquérito civil

MPE investiga suposta fraude na contratação de empresa de lixo em Ivinhema

Além de Ivinhema, Elite Max Ambiental também atua em Sidrolândia

21/10/2026 10h50

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Lixão - imagem de ilustração

Lixão - imagem de ilustração MARCELO VICTOR

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Ministério Público (MPMS) vai investigar suposta fraude na contratação direta da empresa de tratamento e destinação de lixo, Elite Max Ambiental, em Ivinhema (Mato Grosso do Sul).

Inquérito Civil foi instaurado pela 1° Promotoria de Justiça da Comarca de Ivinhema para apurar possíveis irregularidades entre a Prefeitura de Ivinhema e a Empresa Elite Max Ambiental - Central Norte Paranaense de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Ltda.

A reportagem do Correio do Estado tentou acessar o processo, mas, o documento está em sigilo e só pode ser aberto com uma senha.

Por ora, é impossível saber qual a natureza da irregularidade identificada nos contratos entre a prefeitura e a contratada.

O Correio do Estado entrou em contato com o prefeito do município, Juliano Ferro, para saber do que se trata a investigação. Mas, até o fechamento desta reportagem, não foi atendido. O espaço segue aberto para resposta.

Conforme apurado pela reportagem, em 28 de fevereiro de 2025, a Câmara Municipal de Ivinhema aprovou, em sessão extraordinária, com 6 votos favoráveis e 1 contrário, Projeto de Lei Ordinária n. 010/2025, que autoriza a concessão onerosa de uso de bem imóvel para implementação de aterro sanitário.

De acordo com a Câmara Municipal, “a concessão onerosa trará retorno financeiro ao Município, por meio de pagamento de royalties pela empresa concessionária (Elite Max Ambiental), incrementando a receita do município e gerando novos empregos diretos e indiretos”.

Em 3 de novembro de 2025, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e a empresa citada assinaram Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, com capacidade de recebimento de 30-80 toneladas/dia em Ivinhema.

O valor de referência é de R$ 70 mil e a vigência do termo é de 24 meses, de 29/10/2025 a 29/10/2027.

Confira o trecho redigido em Diário Oficial:

Lixão - imagem de ilustração

Conforme apurado pela reportagem, a Elite Max Ambiental atua em Sidrolândia. Em 4 de fevereiro de 2026, a empresa publicou no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), a pedido, que recebeu licença para instalar e operar no Assentamento Flórida Lote 64, em Sidrolândia, até 10/11/2030.

Veja o trecho redigido em Diário Oficial:

Lixão - imagem de ilustração

ECONOMIA

Governo paga R$ 165 mil para especialista em finanças palestrar na Sejusp

A Certo Consultoria e Educação Financeira, contratada sem licitação, tem como principal palestrante o escritor Gustavo Cerbasi

21/10/2026 10h15

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Gustavo Cerbasi é um dos principais escritores no Brasil sobre educação financeira

Gustavo Cerbasi é um dos principais escritores no Brasil sobre educação financeira Reprodução: Gustavo Cerbasi

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O Governo de Mato Grosso do Sul contratou a Certo Consultoria e Educação Financeira, ligada ao famoso escritor de finanças Gustavo Cerbasi, para a realização de capacitação/workshop voltada aos servidores da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O Executivo desembolsou R$ 165 mil para a empresa, que tem como presidente o filho do financista, Guilherme Selucio Cerbasi.

O termo de homologação e adjudicação de contratação direta, ou seja, sem licitação, foi publicado na edição desta quarta-feira (21) do Diário Oficial do Estado. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, foi quem assinou e autorizou a inexigibilidade de licitação do processo.

A publicação não confirma a presença do escritor, mas a empresa tem como presidente o filho mais velho de Gustavo, Guilherme Cerbasi e é a responsável por intermediar os contratos de suas palestras, que geralmente duram em torno de 50 a 90 minutos. 

A Certo Consultoria e Educação Financeira é especializada em soluções corporativas, treinamentos e na contratação de palestrantes de renome para ministrar workshops sobre finanças pessoais, planejamento estratégico e qualidade de vida.

Atualmente, Gustavo Cerbasi tem duas palestras, uma chamada "Escolhas Inteligentes para uma Vida Mais Próspera", onde explica como os problemas financeiros e expectativas limitadas são a principal fonte de ansiedade das pessoas. Em seu site, o especialista define como "ideal para eventos corporativos, semanas de educação financeira e programas de qualidade de vida empresarial".

A outra palestra, chamada de "Inteligência Financeira nos negócios", é voltada a empreendedores, franquias e serviços de crédito, a qual conecta inteligência financeira à performance empresarial. Ele mostra como empreendedores e equipes podem tomar decisões mais estratégicas, reduzir riscos, aumentar eficiência e gerar crescimento sustentável.

Sobre o escritor

Mestre em Finanças pela Universidade de São Paulo e graduado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), é consultor, professor, palestrante e autor de 16 livros com mais de 3 milhões de exemplares vendidos, entre eles o best-seller "Casais Inteligentes Enriquecem Juntos", que deu origem aos filmes da franquia "Até que a Sorte nos Separe", a primeira trilogia da história do cinema brasileiro.

Atuando em educação financeira desde 1999, lecionou em cursos de pós-graduação, foi colunista de rádio e de diversos jornais e revistas, foi consultor de programas de televisão e embaixador de diversas marcas.

Seu livro "A Riqueza da Vida Simples" foi finalista do Prêmio Jabuti. Cerbasi foi eleito pela Revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes.

Além de escritor, Gustavo é palestrante, professor, empreendedor, comunicador, embaixador da Volvo Car Brasil e membro honorário da Força Aérea Brasileira. Dedica-se a projetos de educação financeira no Brasil e no exterior.

PRINCIPAIS LIVROS

  • Casais inteligentes enriquecem juntos (1,5 milhões de livros vendidos)
  • Cartas a um jovem investidor
  • A riqueza da vida simples
  • Empreendedores inteligentes enriquecem mais
  • Como organizar sua vida financeira
  • Adeus, aposentadoria
  • Investimentos inteligentes
  • Dez bons conselhos de meu pai
  • Os segredos dos casais inteligentes
  • Pais inteligentes enriquecem seus filhos
  • Dinheiro: Os segredos de quem tem
  • Mais tempo, mais dinheiro
  • Dez bons conselhos de meu pai (em quadrinhos)

 

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