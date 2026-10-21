Dupla é presa ao tentar recuperar cabelo humano avaliado em R$ 22 mil

Inquérito civil

Além de Ivinhema, Elite Max Ambiental também atua em Sidrolândia

Ministério Público (MPMS) vai investigar suposta fraude na contratação direta da empresa de tratamento e destinação de lixo, Elite Max Ambiental, em Ivinhema (Mato Grosso do Sul).

Inquérito Civil foi instaurado pela 1° Promotoria de Justiça da Comarca de Ivinhema para apurar possíveis irregularidades entre a Prefeitura de Ivinhema e a Empresa Elite Max Ambiental - Central Norte Paranaense de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Ltda.

A reportagem do Correio do Estado tentou acessar o processo, mas, o documento está em sigilo e só pode ser aberto com uma senha.

Por ora, é impossível saber qual a natureza da irregularidade identificada nos contratos entre a prefeitura e a contratada.

O Correio do Estado entrou em contato com o prefeito do município, Juliano Ferro, para saber do que se trata a investigação. Mas, até o fechamento desta reportagem, não foi atendido. O espaço segue aberto para resposta.

Conforme apurado pela reportagem, em 28 de fevereiro de 2025, a Câmara Municipal de Ivinhema aprovou, em sessão extraordinária, com 6 votos favoráveis e 1 contrário, Projeto de Lei Ordinária n. 010/2025, que autoriza a concessão onerosa de uso de bem imóvel para implementação de aterro sanitário.

De acordo com a Câmara Municipal, “a concessão onerosa trará retorno financeiro ao Município, por meio de pagamento de royalties pela empresa concessionária (Elite Max Ambiental), incrementando a receita do município e gerando novos empregos diretos e indiretos”.

Em 3 de novembro de 2025, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e a empresa citada assinaram Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, com capacidade de recebimento de 30-80 toneladas/dia em Ivinhema.

O valor de referência é de R$ 70 mil e a vigência do termo é de 24 meses, de 29/10/2025 a 29/10/2027.

Confira o trecho redigido em Diário Oficial :

Conforme apurado pela reportagem, a Elite Max Ambiental atua em Sidrolândia. Em 4 de fevereiro de 2026, a empresa publicou no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), a pedido, que recebeu licença para instalar e operar no Assentamento Flórida Lote 64, em Sidrolândia, até 10/11/2030.