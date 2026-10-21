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Revendas ampliam boicote ao consumidor e elevam preço da gasolina

No dia 10 de outubro foi anunciada redução de 26 centavos nos impostos federais, mas o preço da gasolina no Estado subiu desde então

Neri Kaspary

Neri Kaspary

21/10/2026 - 11h10
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No dia 9 de outubro o Governo Federal anunciou a ampliação da desoneração de tributos federais sobre a gasolina e previu redução da ordem de 26 centavos no preço ao consumidor. Em Mato Grosso do Sul, porém, o preço médio aumentou em um centavo e em Campo Grande, a redução foi de apenas um centavo, conforme mostra pesquisa publicada pela Angência Nacional do Petróleo (ANP) nesta terça-feira (20).

A medida anunciada pela União no começo do mês têm validade por 30 dias e a previsão é de que seja renovada. A redução tributária sobre a gasolina passou de R$ 0,63 para R$ 0,89 por litro, zerando as alíquotas de PIS/Pasep, Cofins e Cide-Combustíveis.

Naquela dada, o porta-voz dos proprietários de postos de combustíveis de Campo Grande, Edson Lazaroto, previu que os preços começariam a cair logo em seguida. “Deve ocorrer a partir da semana que vem. Haverá queda somente no preço da gasolina. Etanol e diesel permanecem normal”, afirmou ele em mensagem enviada ao Correio do Estado no dia 10.

Até agora, porém, as distribuidoras e proprietários de postos não repassaram esta diferença e estão literalmente embolsando esta diferença. Conforme a pesquisa da ANP feita em 60 postos, no dia 10 de outubro o preço médio da gasolina em Mato Grosso do Sul era de R$ 6,42. Na pesquisa divulgada nesta terça-feira (20), o valor médio havia subido para R$ 6,43.

Fazendo o recorte somente nos 23 postos de Campo Grande onde foi feito o levantamento, a situação é parecida. No começo do mês o preço estava em R$ 6,28. Agora, recuou um centavo, para R$ 6,27.

Levando em consideração que em Mato Grosso do Sul são vendidos uma média de dois milhões de litros de gasolina por dia, o setor de distribuição e revenda está embolsando algo em torno de R$ 520 mil todos os dias, já que não está repassando ao consumidor a isenção fiscal concedida para aliviar o bolso daqueles que abastecem seus veículos.

E este boicote aos consumidores, que não ocorre somente em Mato Grosso do Sul, está longe de ser um fato isolado. No começo de setembro a Petrobras anunciou redução de 19 centavos no litro da gasolina. Na época, o sindicato dos proprietários de postos de Campo Grande previu redução de 12 centavos nas bombas. 

Em vez disso, porém, o preço subiu. Naquela data, segundo a mesma pesquisa da ANP, o preço médio nas bombas de Campo Grande era de R$ 6,25. Na prática, porém, está dois centavos acima disso, apesar das duas reduções anunciadas pela Petrobras e pelo Governo Federal, que juntas somam 38 centavos.

E no restante do Estado a situação é idêntica, evidenciando que existe movimento coordenado e sincronizado para impedir a redução do preço nas bombas. No começo de setembro o preço médio em Mato Grosso do Sul era de R$ 6,40. Agora, apesar da redução de 38 centavos, está em R$ 6,43.

Levando em consideração que o setor não repassou a redução de 38 centavos e e ainda elevou os preços em três, a diferença a maior na margem de lucro é de 41 centavos por litro. Multiplicando este valor pelo volume vendido diariamente em Mato Grosso do Sul, as distribuidoras e donos de postos elevaram seus lucros em R$ 820 mil por dia somente em Mato Grosso do Sul. 

GUERRA NO IRÃ

A disparada no preço mundial do petróleo ocorreu depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, no dia 28 de fevereiro. Naquela dada, conforme a ANP, o preço médio da gasolina em Campo Grande estava em R$ 5,89.

E, apesar de o preço do petróleo ter disparado no mercado internacional, ultrapassando os 100 dólares o barril, a Petrobras elevou em apenas 4 centavos o valor nas refinarias. Aumento de 48 centavos chegou a ser praticado, mas o Governo ofereceu subsídio de 40 centavos evitar que o reajuste chegasse aos consumidores. 

Mesmo assim, as distribuidoras e donos de postos elevaram os preços sob a alegação de que o preço do petróleo havia aumentado. Depois disso, os preços internacionais recuaram, mas o preço da gasolina ao consumidor segue bem acima daquele patamar. 

Até o final de feveriro, Campo Grande tinha o menor preço médio da gasolina comum entre todas as capitais. Agora, está em terceiro lugar, ficando atrás de cidades como Vitória e Porto Alegre.

Esta tendência de altas sem justificativa no preço da gasolina ocorre desde o fim do ano passado. Na pesquisa fechada no dia 27 de dezembro de 2025, o preço médio do combustível em Campo Grande estava em R$ 5,78. 

No começo do ano os estados elevaram em 10 centavos o ICMS sobre a gasolina. Mas, em tese, esta alta deveria ser sido anulada pela redução de 14 centavos por litro que a Petrobras anunciou dias depois. Na prática, porém, os preços subiram após o aumento do imposto estadual e não recuaram quando a Petrobras ofereceu o desconto. 


 
 

Inquérito civil

MPE investiga suposta fraude na contratação de empresa de lixo em Ivinhema

Além de Ivinhema, Elite Max Ambiental também atua em Sidrolândia

21/10/2026 10h50

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Lixão - imagem de ilustração

Lixão - imagem de ilustração MARCELO VICTOR

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Ministério Público (MPMS) vai investigar suposta fraude na contratação direta da empresa de tratamento e destinação de lixo, Elite Max Ambiental, em Ivinhema (Mato Grosso do Sul).

Inquérito Civil foi instaurado pela 1° Promotoria de Justiça da Comarca de Ivinhema para apurar possíveis irregularidades entre a Prefeitura de Ivinhema e a Empresa Elite Max Ambiental - Central Norte Paranaense de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Ltda.

A reportagem do Correio do Estado tentou acessar o processo, mas, o documento está em sigilo e só pode ser aberto com uma senha.

Por ora, é impossível saber qual a natureza da irregularidade identificada nos contratos entre a prefeitura e a contratada.

O Correio do Estado entrou em contato com o prefeito do município, Juliano Ferro, para saber do que se trata a investigação. Mas, até o fechamento desta reportagem, não foi atendido. O espaço segue aberto para resposta.

Conforme apurado pela reportagem, em 28 de fevereiro de 2025, a Câmara Municipal de Ivinhema aprovou, em sessão extraordinária, com 6 votos favoráveis e 1 contrário, Projeto de Lei Ordinária n. 010/2025, que autoriza a concessão onerosa de uso de bem imóvel para implementação de aterro sanitário.

De acordo com a Câmara Municipal, “a concessão onerosa trará retorno financeiro ao Município, por meio de pagamento de royalties pela empresa concessionária (Elite Max Ambiental), incrementando a receita do município e gerando novos empregos diretos e indiretos”.

Em 3 de novembro de 2025, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e a empresa citada assinaram Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, com capacidade de recebimento de 30-80 toneladas/dia em Ivinhema.

O valor de referência é de R$ 70 mil e a vigência do termo é de 24 meses, de 29/10/2025 a 29/10/2027.

Confira o trecho redigido em Diário Oficial:

Lixão - imagem de ilustração

Conforme apurado pela reportagem, a Elite Max Ambiental atua em Sidrolândia. Em 4 de fevereiro de 2026, a empresa publicou no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), a pedido, que recebeu licença para instalar e operar no Assentamento Flórida Lote 64, em Sidrolândia, até 10/11/2030.

Veja o trecho redigido em Diário Oficial:

Lixão - imagem de ilustração

ECONOMIA

Governo paga R$ 165 mil para especialista em finanças palestrar na Sejusp

A Certo Consultoria e Educação Financeira, contratada sem licitação, tem como principal palestrante o escritor Gustavo Cerbasi

21/10/2026 10h15

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Gustavo Cerbasi é um dos principais escritores no Brasil sobre educação financeira

Gustavo Cerbasi é um dos principais escritores no Brasil sobre educação financeira Reprodução: Gustavo Cerbasi

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O Governo de Mato Grosso do Sul contratou a Certo Consultoria e Educação Financeira, ligada ao famoso escritor de finanças Gustavo Cerbasi, para a realização de capacitação/workshop voltada aos servidores da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O Executivo desembolsou R$ 165 mil para a empresa, que tem como presidente o filho do financista, Guilherme Selucio Cerbasi.

O termo de homologação e adjudicação de contratação direta, ou seja, sem licitação, foi publicado na edição desta quarta-feira (21) do Diário Oficial do Estado. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, foi quem assinou e autorizou a inexigibilidade de licitação do processo.

A publicação não confirma a presença do escritor, mas a empresa tem como presidente o filho mais velho de Gustavo, Guilherme Cerbasi e é a responsável por intermediar os contratos de suas palestras, que geralmente duram em torno de 50 a 90 minutos. 

A Certo Consultoria e Educação Financeira é especializada em soluções corporativas, treinamentos e na contratação de palestrantes de renome para ministrar workshops sobre finanças pessoais, planejamento estratégico e qualidade de vida.

Atualmente, Gustavo Cerbasi tem duas palestras, uma chamada "Escolhas Inteligentes para uma Vida Mais Próspera", onde explica como os problemas financeiros e expectativas limitadas são a principal fonte de ansiedade das pessoas. Em seu site, o especialista define como "ideal para eventos corporativos, semanas de educação financeira e programas de qualidade de vida empresarial".

A outra palestra, chamada de "Inteligência Financeira nos negócios", é voltada a empreendedores, franquias e serviços de crédito, a qual conecta inteligência financeira à performance empresarial. Ele mostra como empreendedores e equipes podem tomar decisões mais estratégicas, reduzir riscos, aumentar eficiência e gerar crescimento sustentável.

Sobre o escritor

Mestre em Finanças pela Universidade de São Paulo e graduado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), é consultor, professor, palestrante e autor de 16 livros com mais de 3 milhões de exemplares vendidos, entre eles o best-seller "Casais Inteligentes Enriquecem Juntos", que deu origem aos filmes da franquia "Até que a Sorte nos Separe", a primeira trilogia da história do cinema brasileiro.

Atuando em educação financeira desde 1999, lecionou em cursos de pós-graduação, foi colunista de rádio e de diversos jornais e revistas, foi consultor de programas de televisão e embaixador de diversas marcas.

Seu livro "A Riqueza da Vida Simples" foi finalista do Prêmio Jabuti. Cerbasi foi eleito pela Revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes.

Além de escritor, Gustavo é palestrante, professor, empreendedor, comunicador, embaixador da Volvo Car Brasil e membro honorário da Força Aérea Brasileira. Dedica-se a projetos de educação financeira no Brasil e no exterior.

PRINCIPAIS LIVROS

  • Casais inteligentes enriquecem juntos (1,5 milhões de livros vendidos)
  • Cartas a um jovem investidor
  • A riqueza da vida simples
  • Empreendedores inteligentes enriquecem mais
  • Como organizar sua vida financeira
  • Adeus, aposentadoria
  • Investimentos inteligentes
  • Dez bons conselhos de meu pai
  • Os segredos dos casais inteligentes
  • Pais inteligentes enriquecem seus filhos
  • Dinheiro: Os segredos de quem tem
  • Mais tempo, mais dinheiro
  • Dez bons conselhos de meu pai (em quadrinhos)

 

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