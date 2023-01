CTA promove ação de orientação e testagem para HIV e outras ISTs neste sábado

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) realiza neste sábado, dia 14, ação de orientação e testagem para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A atividade alusiva ao mês de visibilidade Trans tem como foco o público de mulheres trans e travestis.

As abordagens serão realizadas no período noturno, de 18h às 00h, em casas de shows e nas ruas da região Central da Capital. As mulheres trans ou travestis, que não estiverem em tratamento para HIV e aceitarem fazer o teste, ganharão um cartão presente no valor de R$ 50.

A pessoa receberá um código que poderá ser compartilhado. A cada cinco testes realizados com o mesmo código, outro cartão presente de R$ 50 será concedido para quem indicou. As equipes do CTA também irão distribuir camisetas doadas pelo serviço de ISTs da Secretaria Estadual de Saúde (SES).



A ação é uma iniciativa do CTA juntamente com o projeto “A Hora é Agora” (AHA), desenvolvido através da parceria da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América (CDC) e Ministério da Saúde.



Campo Grande passou a integrar o projeto em setembro de 2019, em sua segunda fase, juntamente com a cidade de Florianópolis (SC), com foco na distribuição do autoteste por meio dos Correios e armários digitais dispensadores, assim como apoio aos serviços de saúde especializados. O AHA teve início em 2014 em Curitiba (PR) e hoje está presente também em Porto Alegre (RS) e Fortaleza (CE).

Programação

Além da ação que será realizada neste sábado, no dia 24 de janeiro. o CTA irá promover o “Chá da diversidade com a população trans” onde, na oportunidade, serão realizadas orientações sobre prevenção combinada e hormonização.

A Prevenção Combinada é a ideia de associar diferentes métodos (ações) de prevenção ao HIV, mostrando a importância da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (IST) e das hepatites virais tanto para a prevenção do HIV, quanto para a saúde integral das pessoas. Essas ações podem estar combinadas de acordo com as características individuais e o momento de vida e respeito à autonomia de cada pessoa.



Ao longo do ano, diversas atividades devem ser desenvolvidas com o objetivo de ampliar o acesso do usuário ao serviço, sobretudo da população chave, levando orientação referente à PreP e PEP , entrega de insumos como preservativo interno e externo e materiais educativos de prevenção das IST’s. Tais ações extramuro serão devidamente divulgadas em momento oportuno.



A proposta é desenvolver ações de humanização no atendimento extra muro priorizando medidas de prevenção combinada ao HIV e outras IST’s, além de incentivar a população sobre a importância da testagem rápida para o diagnóstico precoce e otimização do tratamento em tempo oportuno para a quebra da cadeia de transmissão.



Números

No período de 2007 a 2022 foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para HIV o total de 2.607 casos, e 3.194 casos de Aids em Campo Grande.

Atualmente, há 5.852 Pessoas Vivendo com HIV/Aids (PVHA) cadastradas no SICLOM (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos) na Capital. Este dado trata-se de pessoas cadastradas ativas que já iniciaram o tratamento em algum momento do seu diagnóstico e/ou em tratamento regular.