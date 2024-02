Cuidadores de saúde mental são convocados para reforçar atendimento em Campo Grande

CPF na nota?

Os seis sul-mato-grossenses dividirão o prêmio de R$100 mil e receberão mais de R$16 mil cada um

CPF na nota? A pergunta é simples e geralmente feita pelos operadores de caixa do comércio em geral, mas pode ser a chance dos consumidores faturarem uma bolada. Todos os meses o governo do estado realiza o sorteio de R$300 mil do programa 'Nota premiada MS'.

No mês de janeiro de 2024, o sorteio teve seis contribuintes premiados com a Sena, dividindo o prêmio máximo de R$ 100 mil - cada um ficou com R$ 16.666,67. Outros 382 contribuintes ganharam R$ 523,56 cada um, dividindo o prêmio total de R$ 200 mil da Quina.

Drogarias, sorveterias, supermercados, lojas de peças e etc. Para participar basta colocar o CPF na nota fiscal, que o consumidor tem direito em todo e qualquer estabelecimento comercial, e no final do mês isso pode significar um dinheiro extra para quitar dívidas ou até mesmo comprar algo que precisa - como carro, terreno, ou mesmo um pacote de viagens.

Confira os ganhadores da Sena:

Dos contemplados na maior faixa de premiação, quatro são de Campo Grande, um de Mundo Novo e outro de Iguatemi. Todos eles precisam fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária. A consulta dos sorteios mensais é realizada na mesma página, sem necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

O site para conferir suas notras cadastradas ou se você o (a) sortudo (a) da vez é o www.notapremiada.ms.gov.br.

Programa Nota Premiada MS

O programa existe desde janeiro de 2020 e funciona da seguinte forma: em cada compra que o consumidor realiza e faz o registro do CPF na nota fiscal, é disponibilizado um cupom com os números para o contribuinte concorrer.

O sorteio de R$300 mil é realizado mensalmente pelo governo do estado, que utiliza os números do sorteio da Mega Sena. A intenção é combater a sonegação fiscal e assim aumentar a arrecadação do Estado.



