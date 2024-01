Prefeitura faz terceira convocação para a Saúde em menos de uma semana

Polícia

Três deles foram presos em Paranhos, e suspeito no município de Dourados.

Na manhã de hoje (30), quatro homens foram presos acusados de assassinar com cinco tiros, Igor Tavares dos Santos, de 26 anos, no último dia 14 deste mês, durante uma confraternização em Paranhos, a 462 quilômetros de Campo Grande.

Três deles foram presos no município de Paranhos, mas não tiveram seus nomes divulgados pela Polícia Civil. Em Dourados, Douglas Brites, 25 anos, foi preso acusado de participar do assassinato do atleta do grupo Ginasloucos

Conforme informações apurados pelo Correio do Estado, o motivo do crime seria ciúmes. A vítima teria se envolvido com uma mulher comprometida. O marido dela está entre os presos.

Além do suspeito, os policiais encontraram dois quilos de cocaína e munições.



Atleta do grupo Ginasloucos era conhecido no município.



A morte de Igor Tavares causou comoção no pequeno município que fica no sul do Estado. A vítima trabalhava na Sejel (Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer) da prefeitura de Paranhos, e também era treinador e chefe de delegações esportivas do município em competições nacionais e estaduais.

Conforme informações do site Ligados na Notícia, a vítima integrava grupo Ginasloucos da Unigran (Universidade da Grande Dourados), criado em 1995. Os atletas se apresentam fazendo enterradas de basquetebol de forma extrovertida, com jogadas individuais e coletivas.

As apresentações já foram exibidas em rede nacional no antigo programa Domingão do Faustão, no quadro Se Vira Nos 30. O Ginasloucos também já esteve em outros programas como o Programa do Ratinho e Qual é o Seu Talento, do SBT.

