Para participar o aluno precisa ter pelo menos 55 anos e ensino médio ou grau mais alto completo

O programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa, desenvolvido pela Universidade Federal da Grande Dourados, está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira. As matrículas e o oferecimento do curso acontecem de forma gratuita, contudo, para participar o interessado deve ter pelo menos o ensino médio completo ou possuir nível mais elevado de ensino.

Voltado para pessoas com 55 anos ou mais, a iniciativa oferece 103 vagas em determinadas disciplinas de nove cursos diferentes. Além disso, o curso de Letras oferece três matérias para as quais não há limite de vagas.

De acordo com o edital, a pessoa que se matricular no programa tem o direito de escolher até duas disciplinas para cursar, sendo que a frequência precisa ser igual à de um aluno regular. Ou seja, é preciso alcançar aproveitamento de, no mínimo, 75% em cada uma das disciplinas.

Também é necessário participar de todas as avaliações e obter média mínima de 6,0 ou aprovação por exame final. O aluno idoso, que obtiver frequência regular nas disciplinas cursadas, receberá um certificado de extensão.

As aulas serão no segundo semestre letivo da UFGD, que começa no dia 25 de setembro de 2023 e vai até 02 de março de 2024.

Os cursos com vagas abertas são Direito, Relações Internacionais, Artes Cênicas, Letras, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, História, Geografia e Psicologia.

A seleção será feita por ordem de chegada e as inscrições para as disciplinas terminam assim que as vagas forem preenchidas.

A matrícula deve ser feita por meio de ficha de inscrição anexa do edital. O documento deve ser entregue na Coordenadoria de Extensão da UFGD, que fica na Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Os documentos necessários são:

Carteira de identidade,

Ficha de inscrição

Comprovante de conclusão do ensino médio ou nível mais elevado.

Confira o número de vagas e disciplinas disponíveis

DIREITO

Direitos Humanos e Fronteiras - 2 vagas

Direito e Sociedade - 2 vagas

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Antropologia, Interculturalidade e Relações Internacionais - 2 vagas

ARTES CÊNICAS

Tecnologias da Informação e da Comunicação - 3 vagas

LETRAS

Literaturas de Língua Portuguesa - 3 vagas

Teoria Literária - 2 vagas

Escrita e Ensino - 2 vagas

Língua Inglesa I - 2 vagas

Ética e Paradigmas do Conhecimento - 5 vagas

Leitura e Ensino - 2 vagas

Laboratório de Textos Científicos II - 2 vagas

Língua Portuguesa IV - 2 vagas

Literatura Brasileira I - 2 vagas

Literatura Brasileira III - 2 vagas

Fundamentos de Linguística III - sem limite de vagas

Estudos Semióticos - sem limite de vagas

Tópicos de Crítica Literária Brasileira - sem limite de vagas

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Introdução à Economia - 5 vagas

Formação Econômica do Brasil - 5 vagas

Técnicas de Pesquisa em Economia - 3 vagas

CIÊNCIAS SOCIAIS

Formação da Sociedade Brasileira - 5 vagas

Tópicos em Cultura e Diversidade Étnico-Racial - 5 vagas

Educação em Direitos Humanos - 5 vagas

Tópicos Especiais em Sociologia - 5 vagas

Teorias da Democracia - 5 vagas

GEOGRAFIA

Geografia das Indústrias - 5 vagas

Geografia e Turismo - 3 vagas

Territórios e Fronteiras - 5 vagas

Dinâmicas Territoriais e Questão Agrária - 3 vagas

HISTÓRIA

História e Literatura - 3 vagas

História Regional - 3 vagas

Museologia - 3 vagas

PSICOLOGIA

Psicologia do Trabalho - 3 vagas

Psicologia Social II - 2 vagas

Processos Avaliativos em Psicologia - 2 vagas



Para mais informações como carga-horário, professores das disciplinas e blocos em que as aulas serão lecionadas, o candidato pode consultar o edital por meio deste link.

