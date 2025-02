Corte de cabelo feminino custa de R$ 61 a R$ 220 em Campo Grande

BONS DE ESCOLA

Campo-grandense conquistou a melhor nota de todo o torneio, na Tailândia; redes privada e pública de MS participaram

Mateus Sivieri, do Colégio Montessori, foi o primeiro colocado em competição com representantes de vários países da Ásia Foto: Divulgação

Após se destacarem nacionalmente na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras (OIMSF), estudantes de Mato Grosso do Sul das redes pública e privada conquistaram medalhas na edição 2025 do International Talent Mathematics Contest (Concurso Internacional de Talentos em Matemática, em português), realizado em Bangkok, capital da Tailândia.

Os alunos Mateus Sivieri Pistori e José Ary Cavalheiro Ribeiro Ramires (ambos de 16 anos), que cursam o 2º ano do Ensino Médio no Colégio Montessori, participaram da prova no domingo. A prova foi parte do evento, que ocorreu do dia 22 ao dia 26, na capital tailandesa.

Mateus Sivieri foi medalhista de ouro em sua categoria e, além da medalha, também ganhou o troféu Champion Grade 10, pois obteve a maior nota do Grade 10, que é o nível dos alunos do 1° e do 2° anos do Ensino Médio. O estudante foi o único brasileiro a subir no pódio para receber esta premiação, ao lado de representantes de outros países.

Com sua nota final da prova, José Ary Cavalheiro conquistou a medalha de bronze na olimpíada internacional.

Ao Correio do Estado, a diretora do Colégio Montessori, Eliza Augusta Castilho Dias, falou sobre a importância do reconhecimento do esforço dos alunos nos estudos.

“Para nós, este é um feito extraordinário, porque é uma oportunidade que eles têm de colocar o conhecimento deles em prática, e isso mostra uma excelente base”, disse Eliza.

“É uma grande conquista, não só para o colégio, mas para a vida deles. O prêmio conquistado também é importante para a educação do nosso estado, sem sombra de dúvidas”, complementou.

Os estudantes foram selecionados para participarem da olimpíada na Tailândia após atingirem a nota classificatória para representar o Brasil no evento internacional na prova da OIMSF, realizada em maio de 2024.

CONCURSO INTERNACIONAL

Competição internacional foi realizada em Bangkok, na Tailândia - Foto: Divulgação

O International Talent Mathematics Contest é uma iniciativa da Thai Talent Training. A Thai Talent é uma agência de educação para superdotação em matemática, considerada uma das principais instituições da Ásia voltada ao ensino de matemática e treinamento de estudantes com altas habilidades.

No Brasil, a iniciativa é apoiada pela Rede POC, uma instituição de intercâmbio científico juvenil, cuja missão é promover a excelência na educação por meio do estímulo ao interesse pela ciência, a tecnologia e a inovação.

No evento participaram estudantes de Bangladesh, Camboja, Indonésia, Filipinas, Malásia, Singapura, Tailândia, Taiwan e Vietnã. O Brasil foi um dos países de fora do continente asiático convidado a participar.

Além de Mato Grosso do Sul, estudantes brasileiros de outros estados, como Pará, São Paulo e Pernambuco, também estiveram na Tailândia para participar da olimpíada.

REDE ESTADUAL

Conforme informado em matéria do Correio do Estado, sete alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE) competiram na International Talent Mathematics Contest, em Bangkok.

Os estudantes são da Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá, localizada em Miranda, município situado a 203 quilômetros de Campo Grande.

Os alunos participaram da OIMSF no ano passado e tiveram desempenho excelente, ocasião em que foram premiados com medalha de menção honrosa. Com isso, foram selecionados para competir internacionalmente.

Os estudantes da REE classificados para representar a escola e o Brasil foram: Arthur Rojes Gonçalves Martins, Emanuelli Trindade Moreira, Isabelly Nascimento da Silva, Jhonatan Levino Castro Villalba, Luis Gustavo Santos de Souza, Marcos Antônio Lemos da Costa e Pethrus Rodrigues dos Reis.

A professora responsável pelos estudantes foi Nayara Mônaco e a coordenadora pedagógica, Erica Peixoto.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (SED), “a participação da Rede Estadual [de Ensino] neste evento internacional também reforça a importância do incentivo à educação e à valorização do potencial dos estudantes brasileiros, que demonstram ser capazes de competir e se destacar no cenário global. A comunidade escolar celebra com entusiasmo essa conquista histórica, que coloca a Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá entre as instituições de ensino de excelência no Brasil”, afirmou a SED em nota.

