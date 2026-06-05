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De olho em preço melhor, gigantes da celulose reduzem exportação

Volume das exportações de MS neste ano caiu mais de 10% na comparação com os cinco primeiros meses de 2025. Preço deu sinais de melhora em maio

Neri Kaspary

Neri Kaspary

05/06/2026 - 12h34
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Principal produto da pauta de exportações de Mato Grosso do Sul ao longo do ano passado, representando 28,9% de tudo aquilo que foi vendido para o mercado externo, as vendas de celulose despencaram em maio deste ano e recuaram ao menor patamar desde  fevereiro do ano passado. 

Mesmo assim, as exportações dos cinco primeiros meses deste ano somaram US$ 4,7 bilhões e fecharam no maior valor da série histórica, iniciada em 2016.  O montante é 8,6% maior que o volume do ano passado. 

Em maio deste ano, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as três indústrias em atividade no Estado exportaram, juntas, 363 mil toneladas de celulose, ante 550 mil toneladas no mês anterior. Isso equivale a uma queda de 34%. 

Estas vendas renderam US$ 180 milhões, um valor nominal 43% menor se comparado com o faturamento de abril, que somou US$ 251,4 milhões.

 A retração no volume vendido coincide com a parada técnica na fábrica da Suzano de Três Lagoas, que ocorreu entre os dias 5 de abril e 4 de maio. A fábrica tem capacidade para 290 mil toneladas por mês. Esta parada técnica, para manutenção dos equipamentos, ocorreu apenas 14 meses depois da anterior, em janeiro de 2025. Normalmente estas paradas ocorrem a cada 18 meses.

Antes disso, na segunda quinzena de março, já havia ocorrido parada técnica para manutenção na unidade da Suzano de Ribas do Rio Pardo.  Com estas paradas, o setor de celulose reduziu a oferta mundial e assim tenta recuperar a cotação, que estava em queda fazia mais de um ano. 

Mas não foi somente em maio que ocorreu queda nas exportações de celulose. Nos cinco primeiros meses do ano passado foram axportadas 2,88 milhões de toneladas, ante 2,57 milhões em igual período de 2026, representando redução da ordem de 10,5%. 

E, além desta queda momentânea no volume, a celulose está perdendo relevância na balança comercial por conta da queda nos preços. Nos primeiros cinco meses ela rendeu US$ 1,1 bilhão, o que representa queda de 22% na comparação com o faturamento de US$ 1,42 bilhão em  igual período do ano passado. 

Nos primeiros cinco meses do ano passado a tonelada de celulose rendeu, em média, US$ 492 dólares. Neste ano, este valor recuou para uma média de US$ 427 dólares. O pior mês foi março, com US$ 414 dólares por tonelada. Depois disso, os preços melhoraram e em maio o valor médio alcançou US$ 496 dólares.

RANKING 

No ranking dos produtos mais importantes, a soja retomou o primeiro lugar neste ano, com crescimento de 33% ante o ano passado, e somando US$ 1,6 bilhão. 

Os números da balança comercial também revelam que a China ocupa cada vez mais importância na economia local. Em maio ela foi responsável por 54,5% de todas as vendas externas de Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, os Estados Unidos, que normalmente ocupam o segundo lugar, perdeu para a Itália e foi destino de apenas 3,7% daquilo que o Estado vendeu.

Se forem levados em consideração os dados relativos aos cinco primeiros meses, a  China foi responsável por 49,1% daquilo que as empresas do Estado faturaram com as exportações. Isso significa aumento 4,5 pontos percentuais ante os 44,6% registrados ao longo dos doze meses de 2025. Os Estados Unidos, por sua vez, foram responsáveis por 5% daquilo que o Estado exportou em 2125.
 

CAMPO GRANDE

Dois shoppings terão emissão de RG com agendamento neste fim de semana

Primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita

05/06/2026 11h45

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Para solicitar a emissão da CIN, o cidadão deve apresentar CPF e certidão original atualizada conforme o estado civil

Para solicitar a emissão da CIN, o cidadão deve apresentar CPF e certidão original atualizada conforme o estado civil Divulgação

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Moradores de Campo Grande terão uma nova oportunidade para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), o novo modelo do RG, com necessidade de agendamento prévio neste fim de semana. O atendimento será realizado no sábado (06), no Posto de Identificação instalado no Shopping Norte Sul Plaza e no Shopping Pátio Central, conforme disponibilidade de vagas no sistema.

A Carteira de Identidade Nacional utiliza o CPF como número único de identificação em todo o país, substituindo o antigo modelo estadual do RG. A mudança busca aumentar a segurança dos dados e unificar o sistema identificação civil. 

Para emitir a CIN, o cidadão deve agendar o atendimento pelo Portal de Serviços da Sejusp. Já no dia, o cidadão deverá levar CPF e certidão original atualizada conforme o estado civil. Solteiros precisam levar a certidão de nascimento, casados, a certidão de casamento e àqueles que forem divorciados e viúvos devem apresentar a certidão correspondente. 

Vale lembrar que em casos de desistência, o horário deve ser cancelado no mesmo site, para que a vaga seja liberada a outra pessoa.

Na segunda-feira (1º), o sistema abriu vagas para emissão da CIN em julho, na Capital e no interior. Ainda há horários disponíveis para junho em postos do Estado. 

Serviço

Quando: 06 de junho de 2026, sábado 
Horário: das 10h às 17h Norte Sul Plaza / 8h às 14h Pátio Central Shopping
Custo: primeira via gratuita

Documentos necessários:

Solteiros: certidão de nascimento original e CPF
Casados: certidão de casamento original e CPF
Divorciados e viúvos: certidão de casamento original com averbação de divórcio ou de falecimento e CPF.

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DUPLO HOMICÍDIO

Briga de vizinhos termina com dois mortos em Campo Grande

Autor do crime matou as duas pessoas após elas tentarem agredir sua esposa, que estava a caminho do trabalho

05/06/2026 10h45

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A perícia identificou três perfurações nas costas de Thierre e duas na região do tórax de Ademar

A perícia identificou três perfurações nas costas de Thierre e duas na região do tórax de Ademar Divulgação: Polícia Civil

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Uma briga de vizinhos, no bairro Taquarussu, em Campo Grande, terminou com dois mortos na manhã desta sexta-feira (5). O caso foi atendido pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil. 

De acordo com o relato da esposa de Deivison, autor dos disparos que mataram as duas pessoas, as vítimas passaram a noite toda ingerindo bebidas alcoólicas e drogas, o que era prática habitual do casal. Além disso, ela já havia registrado Boletim de Ocorrência pelo delito de ameaça, no dia 26 de março, em desfavor de ambos.

Por volta das 05h30 desta sexta-feira, a mulher relata que ao sair de casa para ir trabalhar, foi abordada pelas vítimas de forma agressiva, onde uma delas tentou agredi-la com um pedaço de madeira e a outra disse que ia pegar uma faca para matá-la.

Deivison interveio, porém, uma das pessoas, identificada no boletim apenas como Thierre, tentou agredi-lo com um pedaço de madeira. Nesse momento, a esposa do autor escutou disparos de arma de fogo e se escondeu dentro de sua residência.

Durante os questionamentos da Polícia, o autor do crime acrescentou que a outra vítima, identificada como Ademar, apareceu com uma faca nas mãos, e neste momento ele efetuou alguns disparos em direção a esta pessoa também. 

A esposa esclareceu, ainda, que após cessarem os disparos, Deivison retornou para casa, deixou a arma de fogo e saiu do local com a motocicleta dela.

Ainda de acordo com o relato da mulher, o rapaz saiu do local do crime somente para evitar que fosse agredido por populares e vizinhos, e que estaria na residência de sua mãe.

Diante da situação a equipe policial deslocou até a residência e encontrou Deivison, o qual se apresentou e esclareceu os fatos. 

A perícia identificou três perfurações nas costas de Thierre e duas na região do tórax de Ademar. As vítimas tinham 38 e 33 anos.

O casal foi encaminhado e apresentado a autoridade policial na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol. 

A equipe de perícia, apreendeu na residência do autor, um revólver e nove munições intactas. E na residência de uma das vítimas quatro cápsulas e três projéteis.

O caso foi registrado como homicídio simples, ameaça e posse irregular de arma de fogo.

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