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De rua comercial a ponto de encontro, 14 de Julho ganha vida à noite

Ocupação por bares, gastronomia e cultura transforma dinâmica do Centro e cria novas oportunidades para empreendedores

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

26/08/2026 - 08h15
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Por décadas, a Rua 14 de Julho foi sinônimo de comércio, vitrines e movimento durante o dia. Aos 127 anos de Campo Grande, uma mudança aparentemente simples, ao ocupar casas e espaços já existentes com bares, música e gastronomia, ajudou a estender a vida da principal via comercial da cidade para além do horário das 8h às 18h.

O resultado foi uma nova dinâmica no Centro, que transformou a rua em ponto de encontro e criou oportunidades para empreendedores, trabalhadores e para quem passou a encontrar ali mais uma opção de lazer.

Vieram os bares, a gastronomia, a música e os encontros e depois, o público. Aos poucos, a principal rua comercial de Campo Grande passou a ganhar uma segunda jornada.

A Rua 14 de Julho, que ajudou a construir a identidade comercial da Capital, agora experimenta uma ideia simples: usar o que a cidade já tinha para criar algo.

Em 2024, essa movimentação ganhou reconhecimento oficial com a criação do Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural da Rua 14 de Julho, no trecho entre a Rua Marechal Rondon e a Avenida Mato Grosso. A legislação prevê incentivo ao ordenamento do espaço, segurança e realização de apresentações e encontros culturais.

Antes disso, porém, os bares já começavam a mudar o cenário. O empresário Jean Paulo Vernochi Costa, sócio-proprietário do Pizza Pub, acompanhou a transformação de perto.

O estabelecimento nasceu em 2022, na Rua Barão do Rio Branco, e chegou à 14 de Julho no Carnaval de 2024, quando a rua ainda estava em processo de descoberta de sua vocação noturna.

O Copo Bar, lembra Jean, foi um dos primeiros estabelecimentos a apostar na região. A proximidade e a conversa entre empreendedores ajudaram a formar uma rede que atraiu outros negócios.

“A gente viu que o movimento aumentou, triplicou. Nosso público, que já era fiel, foi com a gente, mas a [Rua]14 [de Julho] também trouxe uma visibilidade muito maior”, afirma.

Com o aumento da circulação, a rua passou a reunir opções para diferentes públicos e transformou as calçadas em extensão dos estabelecimentos. No Pizza Pub, rodas de samba, karaokê, bandas e outras atividades passaram a dividir espaço com a gastronomia.

“Ficamos muito felizes de ter contribuído com essa mudança. Uma das perspectivas era de justamente mudar a vida noturna, e acho que conseguimos ajudar a transformar esse cenário”, diz Jean.

A dimensão econômica dessa movimentação acompanha um ambiente empreendedor mais amplo. No ano da criação do movimento noturno, Campo Grande concentrou 5.884 empresas das 11.164 novas empresas abertas em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems) divulgados pela Semadesc.

No Estado, os serviços responderam por 71,3% das aberturas no período, enquanto o comércio representou 24,9%.

Os dados oficiais disponíveis, porém, não permitem separar quantas dessas empresas foram abertas especificamente no trecho da Rua 14 de Julho ou quantas estão diretamente ligadas à vida noturna.

Ainda assim, ajudam a dimensionar o ambiente de negócios em uma cidade que concentra boa parte do empreendedorismo de MS.

PONTO

Para o empresário Hipólito Lima, a transformação ainda enfrenta desafios, especialmente relacionados à segurança, mas revelou um potencial que estava diante da cidade.

“Campo Grande é carente de espaços públicos inclusivos, de fácil acesso e culturais. A [Rua] 14 [de Julho] passou a ser uma boa opção de lazer e é frequentada por pessoas da cidade, do interior e até de outros estados e países, que valorizam a rua e uma cidade viva”, avalia.

A expectativa, segundo ele, é de que a ocupação avance para consolidar a região como corredor gastronômico, com apoio institucional, segurança e condições para novos investimentos.

Renatta Vasconcellos, de 27 anos, estudante, resume a mudança a partir de quem procura um lugar para sair. Para ela, a Rua 14 de Julho deu à noite campo-grandense uma alternativa que beneficia diferentes lados.

“Deu vida à noite de Campo Grande. É uma relação de ganha-ganha: a população ganhou mais uma opção para se divertir no Centro e os comerciantes ganharam oportunidade para trabalhar”.

A empresária Sabrina Honorio dos Santos, de 28 anos, acompanhou a transformação da região como frequentadora e hoje também atua como empresária. Para ela, o potencial da Rua 14 de Julho sempre esteve nas possibilidades de ocupar de outra forma os espaços já existentes no Centro.

“A gente via aquelas salas comerciais vazias e sabia do potencial que o Centro tinha. Campo Grande precisava de uma identidade própria de rua, de um lugar onde as pessoas pudessem se encontrar, apreciar a cultura e aproveitar a cidade. Acredito que, com incentivo, segurança e estrutura, a rua tem tudo para crescer ainda mais e se consolidar como uma referência para a vida noturna da Capital”.
 

febre

Patinetes elétricos mudam mobilidade em Campo Grande

Novo modal já circula em bairros centrais e ganha espaço como alternativa prática e acessível para pequenos deslocamentos, refletindo a transformação urbana

26/08/2026 08h00

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Em pouco tempo, patinetes se espalharam por Campo Grande

Em pouco tempo, patinetes se espalharam por Campo Grande Foto: Paulo Ribas

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Uma alternativa que até pouco tempo parecia distante da rotina dos campo-grandenses já ocupa as ruas da Capital. Os patinetes elétricos compartilhados chegaram a Campo Grande como uma opção para pequenos deslocamentos e, em poucos meses, passaram de novidade a ferramenta para quem busca ganhar tempo no trajeto pela cidade.

A chegada do novo modal acompanha uma transformação maior, uma cidade que cresceu, ampliou seus deslocamentos e passou a incorporar soluções mais simples para problemas cotidianos de mobilidade. 

Desde julho, 400 patinetes elétricos da JET circulam em uma área inicial que reúne o Centro, o Jardim dos Estados, a Vila do Polonês e trechos do Parque Ecológico do Sóter. O serviço começou em fase experimental, acompanhado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), justamente para que a cidade avalie como o novo modelo de transporte se encaixa na rotina dos moradores.

A proposta, simples, consiste em encontrar um patinete pelo aplicativo, liberar o equipamento e percorrer pequenos trajetos sem precisar tirar um carro da garagem ou recorrer a outro meio de transporte. O desbloqueio parte de R$ 0,99, com tarifa a partir de R$ 0,39 por minuto. Os equipamentos têm GPS, identificação e velocidade máxima de 20 km/h.

A novidade chegou a uma cidade que também aumentou de tamanho. Campo Grande tinha 898,1 mil habitantes, conforme o Censo 2022, e a estimativa mais recente do IBGE apontou 962,9 mil moradores em 2025. A Capital também ocupa uma área de mais de 8 mil quilômetros quadrados.

Mais gente, mais deslocamentos e uma rotina urbana que abre espaço para soluções pensadas para distâncias que não exigem necessariamente um carro. É nesse intervalo entre sair de um ponto e chegar a outro que a micromobilidade encontrou o seu espaço.

PASSEIO AO TRABALHO 

Para João Vitor de Almeida, de 25 anos, militar, o primeiro contato com o patinete teve mais cara de curiosidade. Ele utilizou o equipamento para passear pela Avenida Afonso Pena, próximo ao Parque das Nações Indígenas. “Me senti na Avenida Paulista. Já tinha andado em modelo igual em São Paulo e tinha até comentado como seria funcional ter esse tipo de meio de transporte aqui em Campo Grande”, contou o jovem.

Já para Fernanda Maria de Souza Costa, de 30 anos, vendedora de uma loja de decoração, o patinete deixou de ser novidade e passou a fazer parte da rotina. Ela utiliza o veículo com frequência no trajeto entre o trabalho e a academia.

“Já tinha visto mas nunca tinha andado em um. Resolvi experimentar em um dia que estava atrasada e superfuncionou. Praticidade e preço acessível”, relatou Fernanda.

São experiências diferentes para o mesmo equipamento: para um, uma forma de conhecer a novidade, para outro, uma ferramenta para ganhar minutos no dia.

E talvez seja justamente aí que esteja a principal mudança provocada pela chamada micromobilidade, não necessariamente substituir carros, motos ou ônibus, mas criar mais uma opção para as pequenas distâncias.

FROTA NO BRASIL

Campo Grande é a 50ª cidade brasileira a receber a operação da JET, segundo informações divulgadas pela empresa. A companhia chegou à Capital com atuação em 15 estados, já tendo ultrapassou 50 cidades no País.

A expansão mostra que a ideia deixou de ser novidade restrita a grandes centros. A empresa opera também em cidades como São Paulo, Salvador, Fortaleza, Aracaju e Brasília, além de municípios turísticos como Guarujá, onde a operação alcançou 500 mil viagens em um ano.

No Brasil, a JET informa ter mais de 7 milhões de usuários cadastrados e mais de 25 milhões de viagens.
Em Campo Grande, porém, o desafio é adaptar a solução à realidade local. A operação ainda é experimental, e a Agetran acompanha demanda, circulação e uso para avaliar os próximos passos da regulamentação.

A prefeitura reconhece que a cidade precisa entender como o novo meio de transporte vai conviver com pedestres, ciclistas e demais veículos. A experiência também ocorre em uma Capital que tem 135 km de ciclovias, estrutura que faz parte do caminho para ampliar as alternativas de deslocamento.

CIDADE QUE MUDA 

O patinete é pequeno. A transformação que ele representa, nem tanto. Campo Grande cresce e ganha novos bairros a cada dia. A população aumentou e a cidade passou a incorporar tecnologias que há alguns anos pareciam distantes da realidade local. Uma dessas mudanças é o patinete: uma solução simples para um problema complexo, a mobilidade urbana: chegar mais rápido gastando menos e sem precisar recorrer sempre aos mesmos meios de transporte.

O movimento também acontece em um estado onde as motocicletas ocupam espaço cada vez maior na mobilidade. Dados do Detran-MS mostram que Campo Grande já tinha mais de 370 mil motocicletas registradas em 2025, enquanto somente até julho daquele ano foram contabilizados 2.324 sinistros envolvendo esse tipo de veículo.

Nesse cenário, cada nova alternativa de deslocamento ajuda a ampliar a discussão sobre como a Capital quer circular nas próximas décadas.

Aos 127 anos, Campo Grande continua fazendo o que toda cidade viva faz: testa, adapta e incorpora pequenas soluções para resolver problemas do dia a dia. E, agora, algumas dessas soluções cabem em duas rodas e podem ser encontradas na calçada, pelo celular.

Em pouco tempo, patinetes se espalharam por Campo Grande Patinetes chegaram recentemente, mas estão por todos os lados (Foto: Paulo Ribas)

CAPITAL

Desfile cívico-militar é cancelado no aniversário de Campo Grande

Prefeitura anunciou que o evento teve que ser cancelado por causa da forte chuva, que começou de madrugada na Capital

26/08/2026 07h45

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Apesar da chuva que começou ainda durante a noite, parte das arquibancadas instaladas na região central de Campo Grande estava tomada no começo da manhã

Apesar da chuva que começou ainda durante a noite, parte das arquibancadas instaladas na região central de Campo Grande estava tomada no começo da manhã

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A Prefeitura de Campo Grande anunciou, em sua rede social, que o desfile cívico-militar em homenagem aos 127 anos da cidade está cancelado "devido à forte chuva". O evento estava marcado para começar às 8h, desta quarta-feira (26), e teria cerca de 60 instituições desfilando pela rua 13 de Maio. As chuvas começaram às 2h da madrugada na Capital e, até o momento, segue de forma mais leve. 

Apesar do cancelamento do desfile, a Prefeitura começou a distribuir o bolo de aniversário, que mede 32 metros às 8h30. A estrutura do doce está montada entre as ruas Calógeras e Treze de Maio. 

Apesar da chuva que começou ainda durante a noite, parte das arquibancadas instaladas na região central de Campo Grande estava tomada no começo da manhã

Story foi postado por volta das 7h30 desta quarta-feira

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até por volta das 7h30, Campo Grande registrou 13,6 mm na região da saída do município, em direção à BR-262, sentido Corumbá. Já na saída para São Paulo, foram registrados 10 mm de precipitação.

Por conta do cancelamento, vias que estavam com o tráfego restrito na região central da cidades começaram a ser liberadas assim que a administração decidiu cancelar o evendo. A interdição segue somente no cruzamento da avenida Afonso Pena com a Calógeras, região onde deve ocorrer a distribuição do bolo de 800 quilos.

Depois de dias marcados pelo tempo seco, Campo Grande volta a ficar sob alerta para tempestades. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil emitiu nesta segunda-feira (24) um novo comunicado para a possibilidade de chuva forte e ventos intensos na Capital entre a noite de terça-feira (25) e quarta-feira (26).

O aviso amarelo do Inmet começou às 23h de terça (25) e permanece válido até as 22h59 de quarta-feira.

Durante o período, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros, além de ventos intensos. Os termômetros devem variar entre 19°C e 30°C ao longo do dia.

 

 

 

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