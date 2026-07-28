De volta ao país após 3 anos, Copa Davis inicia venda de ingressos

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Principal torneio entre nações do tênis masculino, a Copa Davis está de volta ao Brasil após hiato de três anos. A seleção brasileira terá pela frente a Suíça, pelo Grupo Mundial I, nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. A venda de ingressos teve início nesta terça-feira (28) de forma online.

Uma das presenças aguardadas na equipe Amarelinha é a do carioca João Fonseca, de 19 anos, número 1 do Brasil e 27º no ranking mundial. A convocação será anunciada pelo capitão Jaime Oncins, 10 dias antes do início dos confrontos.

Serão disputados ao todo cinco jogos em quadra dura coberta na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. No dia 18 de setembro (uma sexta-feira) estão programados dois duelos a partir das 15h (horário de Brasília). O dia seguinte começa com um confronto de duplas às 14h, seguido de dois jogos de simples.

A seleção vencedora garante vaga na primeira rodada dos qualifiers em 2027, fase classificatória que reúne a elite internacional do tênis. Quem avança ao qualifiers tem chance de lutar pelo título da Copa Davis. Já quem perde, cai para a disputa dos playoffs do Grupo Mundial I de 2027.

Brasileiros e suíços já duelaram duas vezes na Copa Davis. A Amarelinha levou a melhor em 1954 jogando em casa, com o placara de 3 vitórias e uma derrota. Já a Suíça sediou o torneio em 1992, cravando 5 vitórias sobre os brasileiros.

Reprodução Instagram

Brasil caiu para o Canadá em fevereiro

A Amarelinha desperdiçou a chance de lutar pelo título da Copa Davis deste ano ao ser superada pelo anfitrião Canadá, na primeira rodada do qualifiers, no início de fevereiro. Desfalcada de João Fonseca, o Brasil entrou em quadra com João Lucas Reis, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Orlando Luz.

A seleção havia garantido a vaga no qualifiers em setembro do ano passado, ao superar a Grécia, com 3 vitórias e uma derrota. Um dos triunfos decisivos foi protagonizado por João Fonseca que derrotou o ex-número 3 do mundo Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3).