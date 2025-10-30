Decoração de Natal custará R$ 1,7 milhão em Campo Grande

Cidade do Natal será montada, com programação cultural durante o mês de dezembro - Foto: Valdenir Rezende / Arquivo / Correio do Estado

A Construtora JCL Ltda. venceu licitação e será a responsável pela decoração natalina de Campo Grande neste ano, pelo valor de R$ 1.756.999,98. O valor ficou 9,55% mais barato do que o previsto em edital, que era de R$ 1.942.572,45.

O termo de homologação e adjudicação do resultado foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (30).

Vencedora, a JLC será responsável por fornecer, instalar e desinstalar a decoração natalina na Capital.

Neste ano, a expectativa é de que a Rua 14 de Julho seja o primeiro ponto a receber as instalações, com estruturas luminosas que devem destacar a via.

Em seguida, a Avenida Afonso Pena também deve ganhar adornos temáticos até chegar à Cidade do Natal, no Altos da Avenida Afonso Pena, onde será montado o tradicional espaço que reúne apresentações culturais, gastronomia e lazer.

A previsão é que as luzes sejam acesas no dia 1º de dezembro deste ano, com desligamento no dia 15 de janeiro de 2026, podendo as datas serem antecipadas ou adiadas.

Conforme a prefeitura, a iluminação decorativa natalina tem como objetivo "trazer o espírito natalino para as ruas, praças e avenidas da Capital, aliando beleza, lazer e sentimento de pertencimento urbano".

Como o acesso a todos os pontos é livre e gratuito, também há o intuito de fomentar o desenvolvimento local, aumentando a visitação nos locais decorados, e impulsionar o comércio local.

Decoração e iluminação natalina

Conforme o edital, para a decoração natalina está prevista a instalação de mangueiras luminosas de led branco quente (âmbar), verde e azuis pelas avenidas Afonso Pena, Duque de Caxias e Mato Grosso.

Na 14 de Julho, a decoração terá flâmulas natalinas, bolas metálicas iluminadas, árvores naturais de porte médio, árvores em formato de cone, anjo iluminado e pórticos metálicos.

A Praça Ary Coelho também será decorada, desde os portais de entrada até o coreto, além de iluminação nas árvores naturais.

Complementam a decoração em outras vias estrelas dos mais variados tamanhos, árvores de arabesco, cometas, botas, bicicletas, pirâmides e pórticos, entre outros.

Além dessas, receberão decoração as rotatórias da Ceará com Joaquim Murtinho; Duque de Caxias com a Entrada da Nova Campo Grande; da João Arinos com Pedrossian; Três Barras com Marques de Lavradio; Consul Assaf Trad com Zulmira Borba; Gury Marques na rotatória da Coca-Cola; Filinto Muller no Lago do Amor; dentre outras.

A iluminação compreende ainda o Paço Municipal.

A empresa responsável terá o prazo de 15 dias corridos após o desligamento da iluminação para a retirada do material.