Cidades

dezembro

Decoração de Natal custará R$ 1,7 milhão em Campo Grande

Previsão é que luzes natalinas sejam acesas no dia 1 de dezembro, com desligamento no dia 15 de janeiro de 2026

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

30/10/2025 - 17h00
A Construtora JCL Ltda. venceu licitação e será a responsável pela decoração natalina de Campo Grande neste ano, pelo valor de R$ 1.756.999,98. O valor ficou 9,55% mais barato do que o previsto em edital, que era de R$ 1.942.572,45. 

O termo de homologação e adjudicação do resultado foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (30).

Vencedora, a JLC será responsável por fornecer, instalar e desinstalar a decoração natalina na Capital.

Neste ano, a expectativa é de que a Rua 14 de Julho seja o primeiro ponto a receber as instalações, com estruturas luminosas que devem destacar a via.

Em seguida, a Avenida Afonso Pena também deve ganhar adornos temáticos até chegar à Cidade do Natal, no Altos da Avenida Afonso Pena, onde será montado o tradicional espaço que reúne apresentações culturais, gastronomia e lazer.

A previsão é que as luzes sejam acesas no dia 1º de dezembro deste ano, com desligamento no dia 15 de janeiro de 2026, podendo as datas serem antecipadas ou adiadas.

Conforme a prefeitura, a iluminação decorativa natalina tem como objetivo "trazer o espírito natalino para as ruas, praças e avenidas da Capital, aliando beleza, lazer e sentimento de pertencimento urbano".

Como o acesso a todos os pontos é livre e gratuito, também há o intuito de fomentar o desenvolvimento local, aumentando a visitação nos locais decorados, e impulsionar o comércio local.

Decoração e iluminação natalina

Conforme o edital, para a decoração natalina está prevista a instalação de mangueiras luminosas de led branco quente (âmbar), verde e azuis pelas avenidas Afonso Pena, Duque de Caxias e Mato Grosso.

Na 14 de Julho, a decoração terá flâmulas natalinas, bolas metálicas iluminadas, árvores naturais de porte médio, árvores em formato de cone, anjo iluminado e pórticos metálicos.

A Praça Ary Coelho também será decorada, desde os portais de entrada até o coreto, além de iluminação nas árvores naturais.

Complementam a decoração em outras vias estrelas dos mais variados tamanhos, árvores de arabesco, cometas, botas, bicicletas, pirâmides e pórticos, entre outros.

Além dessas, receberão decoração as rotatórias da Ceará com Joaquim Murtinho; Duque de Caxias com a Entrada da Nova Campo Grande; da João Arinos com Pedrossian; Três Barras com Marques de Lavradio; Consul Assaf Trad com Zulmira Borba; Gury Marques na rotatória da Coca-Cola; Filinto Muller no Lago do Amor; dentre outras.

A iluminação compreende ainda o Paço Municipal.

A empresa responsável terá o prazo de 15 dias corridos após o desligamento da iluminação para a retirada do material.

Pórtico de estrelas está entre as decorações previstas

DO MUNICÍPIO PARA UNIÃO

Câmara aprova doação de área do município para novo câmpus do IFMS

Segunda unidade do IFMS terá capacidade inicial para 1,4 mil estudantes, com oferta de diversos cursos

30/10/2025 17h50

Vários alunos e funcionários do IFMS assistiram a sessão e comemoraram a doação.

Vários alunos e funcionários do IFMS assistiram a sessão e comemoraram a doação. Izaias Medeiros

Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, nesta quinta-feira (30), doação de área do Município à União, para construção de mais um câmpus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

O imóvel, que pode ser transferido da Prefeitura para o Governo Federal, está localizado na Avenida Gury Marques, bairro Centro Oeste, região Anhanduizinho, em Campo Grande.

A área foi avaliada em R$ 5,5 milhões. O investimento para construção do novo prédio é estimado em R$ 17 milhões. Com a aprovação da área, o Ministério da Educação já deve liberar o recurso. A obra deve ser concluída em 60 meses.

A nova unidade terá capacidade inicial para 1,4 mil estudantes, com oferta de cursos técnicos, cursos superiores tecnológicos e formação inicial e continuada.

O objetivo é atender a demanda por educação pública nas regiões do Bandeira e Anhanduizinho.

O Projeto de Lei 12.125/25, que autoriza a prefeitura a desafetar área de domínio público municipal e doar à União, foi aprovado na manhã desta quinta-feira (30), em sessão ordinária na Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, número 1600, bairro Jatiúca Park, em Campo Grande.

Vários alunos e funcionários do IFMS assistiram a sessão e comemoraram a doação.

A pró-reitora de ensino do IFMS, Cláudia Santos Fernandes, afirmou que a concorrência para entrar na instituição é grande e agradeceu a parceria da Casa de Leis.

“Este novo campus vai abarcar de 1.400 a 2.000 estudantes presenciais. No campus de Campo Grande para cada vaga que a gente oferta, mais ou menos nove ou dez estudantes ficam de fora. Então a gente sabe que tem um público”, detalhou a pró-reitora.

A expectativa é que o projeto seja sancionado pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP).

IFMS

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) é uma instituição de ensino pública federal, que faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Possui câmpus em 10 municípios de MS: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Oferece cursos ténicos, superiores, de Formação Inicial e Continuada (FIC), pós-graduação e assistência estudantil.

A instituição realizou, neste domingo (26), processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo, 4.936 candidatos se inscreveram, o maior número já registrado na história da instituição.

Mato Grosso do Sul

Provedores de internet ganham na Justiça direito de negar dados de clientes à Polícia Civil

Decisão de juiz em Campo Grande restringe acesso a informações de usuários sem ordem judicial e fortalece a proteção da privacidade digital em Mato Grosso do Sul

30/10/2025 17h43

Provedores de internet tiveram vitória na Justiça

Provedores de internet tiveram vitória na Justiça Divulgação/Agência Brasil

Continue Lendo...

O juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, Eduardo Lacerda Trevisan, atendeu pedido da Associação dos Provedores de Internet do Estado de Mato Grosso do Sul e autorizou as empresas de telefonia do Estado a se absterem de apresentar dados cadastrais do IP (Protocolo de Internet) de seus clientes para autoridades da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, quando não houver ordem judicial. Cabe recurso da decisão.

O magistrado, na mesma decisão, orientou os policiais civis que buscam dados cadastrais de IPs em suas investigações a obterem autorização judicial antes de oficiarem as operadoras de telefonia. O juiz também determinou que, em caso de negativa dos provedores em fornecer extrajudicialmente os dados de seus usuários, essas empresas não sejam alvo de autuação por desobediência nem de inquéritos.

Há, contudo, uma exceção: em inquéritos cujo objeto da investigação sejam crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, não são necessárias autorizações judiciais prévias.

Durante o processo judicial, o Estado de Mato Grosso do Sul se manifestou e utilizou a ausência da probabilidade de direito como argumento, sustentando que a mera obtenção de dados cadastrais — como qualificação, filiação e endereço — não viola o direito à intimidade dos consumidores.

A defesa da Associação dos Provedores utilizou leis como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Marco Civil da Internet como base de sua argumentação.

A entidade também alegou que os ofícios enviados aos associados da autora contêm menções coercitivas e que, por esse motivo, algumas empresas acabam cedendo e prestando as informações mesmo sem determinação judicial. Outro ponto levantado foi que os associados da autora estão tendo violada a sua intimidade como usuários dos serviços de internet, em razão de serem compelidos a fornecer seus dados — o que, segundo a defesa, contraria o Marco Civil da Internet.

