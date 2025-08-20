Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Defensoria pede suspensão do concurso do TCE por não cumprir cotas em MS

Além de promover a reserva de vagas para negros e indígenas, órgão solicita a abertura de novo prazo de inscrição para identifcação como integrantes desses grupos

Leo Ribeiro e laura brasil

Leo Ribeiro e laura brasil

20/08/2025 - 12h46
Através do Núcleo da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd), a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul resolveu ajuizar uma ação civil pública, com pedido de tutela antecipada de urgência, pedindo suspensão dos concursos públicos do Tribunal de Contas Estadual por "omissão em relação à reserva de vagas", as chamadas cotas. 

Esse concurso, vale lembrar, previa vagas para os cargos  de conselheiro substituto, auditor e analista de controle externo, como acompanhou o Correio do Estado, com processo seletivo conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Agora, através da ação civil pública, a Defensoria busca proteger os interesses coletivos e/ou individuais homogêneos de cidadãos e cidadãs de grupos sociais determinados por suas características étnico-raciais, negros e indígenas.

Conforme o texto da ação, com os dois concursos públicos executados pela empresa Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), ambos os editais traziam previsão de cadastro reserva, assegurando à pessoa com deficiência (PcD) a reserva de 5% das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade dos concursos. 

Porém, esses editais teriam sido omissos em relação à reserva de vagas para candidatos negros (20%) e indígenas (3%), conforme disposto na Lei Estadual nº 3.594, de 10/12/2008, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 15.788, de 07/10/2021.

"Alguns candidatos procuraram a Defensoria Pública para relatar e reclamar tal irregularidade, este Núcleo expediu o ofício ao Presidente do TCE/MS enviado no dia 29/07/2025, pugnando pela imediata retificação do edital para inclusão das cotas legalmente previstas", cita o documento.

Desdobramentos

Enquanto aguardava retorno dos ofícios, em 05 de agosto de 2025 a banca Cebraspe teria publicado as respostas às impugnações dos editais, dentre as quais havia a para inclusão da reserva de vagas para candidatos negros e indígenas, a qual foi julgada pelo indeferimento. 

O texto destaca o argumento encaminhado à Defensoria, que apontava "não haver norma legal específica que institua a obrigatoriedade de reserva de vagas para candidatos negros e indígenas nos concursos promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul". 

"À míngua de previsão legal específica que estenda a política de cotas raciais no âmbito do Tribunal de Contas, mostra-se juridicamente inviável a adoção dessa medida nos concursos públicos em questão. A Administração Pública, em respeito ao princípio da legalidade estrita, não pode inovar no ordenamento jurídico ou criar distinções sem a devida previsão legal", expõe. 

Segundo a Defensoria, a recusa do Tribunal em adotar cotas previstas em lei configura, portanto, afronta direta às normas federal e estadual, bem como aos princípios constitucionais da igualdade, além de perpetuar a discriminação indireta "contra os grupos historicamente marginalizados que a política afirmativa visa proteger".

Diante da flagrante violação de direitos e o perigo da demora de um "provimento jurisdicional ao final da lide", a concessão da tutela de urgência revela-se justa e necessária, pedindo a aplicação das reservas de vagas para negros e indígenas nos concursos públicos do TCE/MS. 

Cargos

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, há remuneração prevista no valor de R$ 41.845,49, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, com exigência dos seguintes requisitos para ser considerado apto a exercer o cargo:

  • Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
     
  • Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional.

No cargo de analista de controle externo, para formados em Direito, há a remuneração de R$ 10.352,75, com carga horária de 30 horas semanais, enquanto a função de auditor têm salário de R$ 14.232,67, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, que possuíam vagas para as seguintes áreas:

  • Auditor de Controle Externo – Área: Ciências Contábeis;
  • Auditor de Controle Externo – Área: Direito;
  • Auditor de Controle Externo – Área: Engenharia Civil;
  • Auditor de Controle Externo – Área: Tecnologia da Informação.

 

EMERGÊNCIA

Contrato sem licitação em hospital rende R$ 47 milhões a Ong

Estado rompeu com o Instituto Acqua e contratou o Instituto Mais Saúde para administrar por seis meses o hospital de Ponta Porã

20/08/2025 11h24

Hospital Regional de Ponta Porã está nas mãos de nova Ong desde o dia 8 de agosto

Hospital Regional de Ponta Porã está nas mãos de nova Ong desde o dia 8 de agosto

Contratado sem licitação, o Instituto Social Mais Saúde vai receber R$ 47,28 milhões para administrar por seis meses o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã, conforme publicação do diário oficial desta quarta-feira (20).

O valor equivale a R$ 7,88 milhões por mês e a escolha do Mais Saúde teria ocorrido pelo fato de ela ter ficado em segundo lugar na licitação realizada há cinco anos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. 

Em até seis meses, conforme promessa da Secretaria de Saúde anexada a uma investigação do Ministério Público sobre esta contratação emergencial, será concluída licitação para escolher uma nova Ong para administrar o hospital de Ponta Porã.

A contratação do Instituto Mais Saúde, que já administra o Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, ocorreu depois que a administração estadual decidiu romper com o Instituto Ácqua, que desde 2019 administrava o hospital de Ponta Porã. 

O contrato original do Acqua acabou em fevereiro, mas desde então vinha sofrendo prorrogações, que acabaram no dia 7 de agosto. A Ong demitida agora em Ponta Porã também administra o hospital regional de Três Lagoas.

E, conforme as explicações dadas pela Secretaria de Estado de Saúde, o contrato relativo ao hospital de Ponta Porã não foi renovado pelo fato de o Instituto Acqua ter tido as contas reprovadas  pelo Tribunal de Contas da Paraíba em seis contratos.  

Agora, conforme as alegações do Governo de MS, a legislação impede que o contrato, assinado originalmente no começo de 2020, seja renovado por mais cinco anos. O contrato inicial previa que o acordo poderia ser renovado por até três vezes e estendido por 20 anos, caso não houvesse impedimento legal e interesse das duas partes.

Mas, logo na primeira renovação o Estado avisou que estava impedido legalmente de renovar por conta das irregularidades do Instituto apontadas pelo Tribunal de Contas da Paraíba.

E, por conta destas irregularidades, automaticamente o Estado ficará impedido de renovar o contrato com o Instituto Acqua em Três Lagoas, cujo contrato acaba em abril de 2027, a não ser que até lá a Ong consiga “limpar seu nome” no Tribunal de Contas da Paraíba. 

Ao longo dos pouco mais de cinco anos que administrou o hospital de Ponta Porã, o Instituto recebeu do Governo do Estado pelo menos R$ 498,4 milhões, conforme documento anexado na investigação do Ministério Público. O hospital tem cerca de 350 funcionários e 112 leitos.

Pela administração do hospital de Três Lagoas, o Governo do Estado repassou, em maio deste ano, R$ 10,14 milhões. Levando em consideração esse valor mensal, o contrato garante ao Instituto Acqua faturamento da ordem de R$ 600 milhões ao longo dos cinco anos. E isso, sem contabilizar aditivos para obras e compra de equipamentos. O hospital Magid Thomé começou a operar em 2022 com 116 leitos, mas com as ampliações, vai chegar a 186. 

DEFESA DO ACQUA

Em sua defesa, também conforme documentos anexados à investigação do MP, a direção do Acqua diz “ver com estranheza” a insistência do Governo do Estado em não querer renovar o contrato. Diz ter recebido uma série de pedidos de explicações sobre os contratos com o Governo da Paraíba e assim que mandava os esclarecimentos sobre um contrato, de imediato recebia questionamentos sobre outras impugnações de contas naquele estado. 

Além disso, alega o Instituto, as impugnações na Paraíba seriam impeditivos para assinatura de contrato novo, não para renovação. O Estado, porém, entende que elas impedem inclusive a renovação. 

As impugnações são relativas a 2019 e mesmo assim o Governo assinou contrato com o Instituto Acqua em Três Lagoas em abril de 2022, quando o TCE da Paraíba já havia rejeitado suas prestações de contas.

O Instituto questiona, inclusive, a idoneidade do conselheiro paraibano que reprovou suas contas. Na investigação no MP estão anexadas reportagens mostrando que o conselheiro André Carlo Torres Pontes foi alvo de uma operação da Polícia Federal no final de 2019 por suposto envolvimento em um esquema de corrupção no TCE paraibano.

Ele chegou a ser afastado de suas funções e com base nisso o Instituto requisitou a anulação de todos os embargos de contas que ele havia feito. Até hoje, porém, esse pedido de suspeição não foi julgado. Se o pedido tivesse sido acatado, alega o Instituto, deixaria de ser ficha-suja e poderia renovar o contrato de Ponta Porã sem qualquer tipo de impedimento.

Outro argumento usado pelo Instituto e desconsiderado pela administração de Mato Grosso do Sul é o fato de que todas as supostas irregularidades encontradas na Paraíba terem sido decorrentes da falta de repasses financeiros do Governo do Estado e não por má gestão ou fraude do Acqua.
 

EVENTO

Campo Grande recebe pela primeira vez o Encontro Nacional de Lideranças Femininas

Com programação até às 17h, o evento vai tratar assuntos como orçamento público com enfoque de gênero e raça, justiça climática, dignidade menstrual e empreendedorismo feminino

20/08/2025 11h20

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes FOTO: Paulo Ribas

Nesta quarta-feira (20), durante o dia todo, o Grand Park Hotel, em Campo Grande, recebe o evento “Elas Governam", que reúne lideranças femininas na gestão do orçamento e das finanças públicas. O encontro reúne prefeitas, vice-prefeitas, secretárias de Fazenda e de Políticas para Mulheres de todo o Brasil. 

Pela primeira vez, este evento nacional da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) acontece fora de Brasília, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, e foca em orçamento e finanças, temas tradicionalmente dominados por homens e não comumente discutidos em encontros de mulheres gestoras.

Anfitriã do evento inédito em Mato Grosso do Sul, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes destacou o prazer em receber o evento. "Após 126 anos de emancipação política, Campo Grande tem sua primeira prefeita mulher, e hoje, pela primeira vez na história, um evento nacional de prefeitas para discutir orçamento e finanças, porque nós também podemos discutir", disse.

Adriane ainda falou sobre os desafios encontrados por uma mulher ao assumir a gestão da cidade. "Quando eu assumo a gestão da prefeitura, do meio para o fim de um mandato, eu tive que buscar novos caminhos para gerir a nossa cidade. Começou este mandato, e em oito meses com uma reforma administrativa, com um plano de equilíbrio fiscal, mostrando para a cidade que as mulheres também têm competência para gerir uma Capital, para gerir a prefeitura e propor novos caminhos diante de uma crise que o país exige", completou.

Convidada especial do evento, a Márcia Conrado Prefeita de Serra Talhada (PE), e presidente da Comissão de Prefeitas da FNP, falou sobre a importância de descentralizar uma pauta tão importante como gestão e finanças para as mulheres. "A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos vai nos dar a liderança necessária para que a gente possa não só falar sobre as desigualdades que a gente enfrenta todos os dias, todos os minutos, mas que também mostre o nosso potencial, a nossa liderança familiar", afirmou.

Também presente no encontro, a presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - (ABRASF), e secretária da Fazenda de Florianópolis, Michele Roncálio, ressaltou a importância de mulheres ocuparem cargos importantes na gestão municipal, e ainda falou sobre os assuntos a serem tratados.

"Hoje a gente vai discutir os grandes desafios de manter o equilíbrio das contas fiscais frente às várias demandas que as prefeitas já falaram aqui na nossa sociedade. Nós temos limite de endividamento, limite de mínimos constitucionais de áreas específicas e é isso que a gente vai discutir hoje", explicou.

O encontro integra a agenda da Comissão Permanente de Prefeitas da FNP, criada em 2023 para fortalecer a governança feminina, ampliar a troca de experiências e estimular políticas públicas inclusivas. Atualmente, apenas 13% dos municípios brasileiros são governados por mulheres, e apenas duas capitais — Campo Grande (MS) e Aracaju (SE) — têm prefeitas à frente da gestão.

