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Simone Tebet rechaça ser vice de Haddad em São Paulo

Segundo ela, nunca houve conversas sobre o tema, nem com Haddad nem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Alison Silva

Alison Silva

20/04/2026 - 16h15
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A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (PSB), afirmou nesta segunda-feira (20) que não há qualquer possibilidade de integrar como vice a chapa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), na disputa pelo governo de São Paulo em 2026. Segundo ela, nunca houve conversas sobre o tema, nem com Haddad nem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Eles sabem que sou candidata ao Senado ou a nada”, declarou Tebet ao portal Metrópoles, ao comentar informações de bastidores que apontavam seu nome como opção para vice-governadora.

A reação ocorre após a divulgação de um levantamento interno encomendado pela campanha de Haddad indicar Tebet como o nome com maior potencial eleitoral para compor a chapa.

De acordo com a apuração do jornalista Igor Gadelha, a ministra teria apresentado desempenho superior a outros nomes testados, como a pecuarista Teka Vendramini (PDT), o ex-ministro Márcio França (PSB), a ministra Marina Silva (Rede), a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e o ex-deputado Marcelo Barbieri (PDT).

Apesar do desempenho, Tebet minimizou a possibilidade e avaliou que seu nome pode ter sido incluído no levantamento por interesse do PT em compor uma chapa com uma mulher.

Mesmo fora da disputa pelo Executivo estadual, Tebet aparece bem posicionada na corrida ao Senado por São Paulo.

Pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada em março, aponta a ministra como favorita em cenários sem a presença de Haddad.

Nos cenários testados, Tebet lidera com intenções de voto que variam entre 16% e 22%, seguida por Marina Silva, com 15% a 19%, e pelo secretário de Segurança Pública paulista, Guilherme Derrite (PP), com 15% a 18%.

Quando Haddad é incluído nas simulações, ele assume a liderança, com índices entre 22% e 24%. Nesse cenário, Tebet aparece com cerca de 16%, enquanto Marina e Derrite ficam na faixa dos 15%.

Outros nomes testados incluem Ricardo Salles (Novo), com 12% a 14%; Rodrigo Garcia, com 11% a 13%; e o coronel Mello Araújo (PL), com cerca de 11%.

O levantamento também indica maior indefinição do eleitorado na escolha do segundo voto para o Senado. Enquanto apenas 1% dos entrevistados dizem não saber em quem votar para a primeira vaga, esse número sobe para 22% no segundo voto. Já os votos brancos e nulos passam de 2% para 11% entre a primeira e a segunda escolha.

Os dados sugerem que mais de 30% do eleitorado ainda não definiu o segundo voto, mantendo a disputa aberta.

A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre os dias 6 e 7 de março de 2026, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O perfil dos entrevistados mostra maioria feminina (53%), com predominância de eleitores entre 35 e 59 anos (47%) e renda de dois a cinco salários-mínimos (39%).

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Cultura

Governo de MS lança editais para fortalecer literatura e os espaços de memória do Estado

Com investimentos superiores a R$ 885 mil, Iniciativas contemplam produção literária e o apoio a museus, arquivos e bibliotecas em todo o Estado

20/04/2026 15h47

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Governo de MS lança editais para fortalecer literatura e os espaços de memória do Estado

Governo de MS lança editais para fortalecer literatura e os espaços de memória do Estado Foto: Fundação de Cultura MS

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A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) abriu dois editais públicos voltados ao fortalecimento da cultura no Estado, com foco na produção literária e no apoio a museus, arquivos e bibliotecas. Juntas, as iniciativas somam mais de R$ 885 mil em investimentos por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Um dos editais, o “Leia MS 2026”, destina R$ 555 mil para o fomento de obras literárias sul-mato-grossenses. A proposta é ampliar o acesso ao livro, incentivar a leitura e fortalecer a cadeia produtiva do setor editorial no Estado.

Ao todo, serão selecionados 31 projetos, contemplando tanto obras inéditas quanto reedições. Os valores variam entre R$ 30 mil, para a categoria voltada a mulheres em primeira publicação, e R$ 15 mil para reedições.

As obras escolhidas passarão a integrar o acervo das bibliotecas públicas estaduais e também serão disponibilizadas gratuitamente em formato digital no aplicativo MS Digital, pelo período de dois anos.

Além disso, os autores deverão entregar exemplares impressos e materiais de mediação de leitura, como roteiros em texto ou vídeo, ampliando o alcance das produções junto a escolas, bibliotecas e comunidades.

As inscrições para o Leia MS seguem abertas até 18 de maio de 2026 e são destinadas a escritores, editoras e agentes culturais que atuam no Estado há, pelo menos, dois anos.

MS Memória

Já o edital “MS Memória” prevê investimento de R$ 330 mil para apoiar projetos culturais em museus, arquivos e bibliotecas comunitários e privados. A iniciativa busca fortalecer a preservação da memória, a organização de acervos e a ampliação do acesso da população a esses espaços.

O edital está dividido em duas categorias: apoio inicial, com repasses de R$ 15 mil para ações estruturais e comunitárias, e apoio intermediário, com R$ 50 mil para projetos de modernização, ampliação e inovação dos espaços culturais.

Entre as ações previstas estão a digitalização de acervos, realização de atividades educativas, aquisição de equipamentos e melhorias na acessibilidade e infraestrutura. 

Podem participar agentes culturais, coletivos, associações e instituições que atuem nas áreas contempladas e comprovem pelo menos dois anos de atividade em Mato Grosso do Sul.

As inscrições para o edital MS Memória seguem até 15 de maio de 2026.

Com os dois chamamentos, o Governo do Estado reforça a política de descentralização do acesso à cultura, incentivando tanto a produção literária quanto a valorização da memória e da identidade cultural sul-mato-grossense.

Os editais completos podem ser acessados por meio do link abaixo: https://editaisms.prosas.com.br/

Previsão

MS entra em alerta vermelho de perigo para temperaturas altas até sábado

As temperaturas ficam 5ºC acima da média por mais de 5 dias. A partir de quarta-feira, 70 municípios estão em alerta para baixa umidade do ar

20/04/2026 15h15

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Alerta vermelho indica temperaturas 5ºC acima da média por mais de 5 dias

Alerta vermelho indica temperaturas 5ºC acima da média por mais de 5 dias FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Mato Grosso do Sul está em alerta de grande perigo para altas temperaturas desde a tarde do último domingo (19) e deve permanecer até o próximo sábado (25). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições trazem risco à saúde, já que são esperadas temperaturas 5ºC acima da média por um período maior do que cinco dias. 

A previsão indica sol e nebulosidade, principalmente no início desta semana, entre a segunda-feira (20) e a terça-feira (21). Essas condições estão atreladas à atuação de um centro de baixa pressão atmosférica originado na Argentina. 

O aumento da temperatura, atrelado ao transporte de calor e umidade e ao deslocamento de cavados, contribui para a formação de chuvas, sendo previstos volumes acima dos 30 milímetros no dia, especialmente nas regiões oeste, sudoeste, sul e sudeste do Estado. 

Especialmente na região nordeste de Mato Grosso do Sul, o tempo deve ficar mais firme, com temperaturas entre os 34ºC e 36ºC. 

A partir de terça-feira (21), o Estado também entra em alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar, com valores entre 30% e 20%, causando um pequeno perigo para incêndios florestais e riscos à saúde, já que o percentual indicado para a boa respiração é de 60% ou mais. 

Para essas condições, as instruções da Defesa Civil são de consumir bastante líquidos, de preferência água mineral; evitar desgaste físico nas horas mais secas do dia, além de evitar exposição ao sol nas horas mais quentes, no período entre 10h e 15h. 

Pelo menos 70 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta para as baixas umidades do ar e 56 estão em alerta máxima para a onda de calor. 

Na Capital,  a  temperatura máxima atinge 39ºC na próxima quarta-feira (22). Em Dourados, as mínimas giram em torno de 20ºC e máximas em 37ºC, condições semelhantes às de Ponta Porã, com máximas em torno dos 38ºC. No município situado na fronteira com o Paraguai, a umidade relativa do ar atinge a faixa dos 20%.

Na região norte, Costa Rica deve ter temperatura máxima que podem alcançar os 37ºC, condições vistas em Chapadão do Sul, municípios distantes cerca de 50 km, onde a máxima fica em torno dos 36ºC. 

Em Coxim, a mínima fica em torno dos 22ºC com temperatura máxima na casa dos 40ºC, temperatura prevista para Corumbá, na fronteira com a Bolívia. 

De modo geral, a tendência é de temperaturas acima da média para o período e de redução gradual das chuvas nas próximas semanas, indicando o avanço do período de seca no região Centro-Oeste.

Alerta vermelho indica temperaturas 5ºC acima da média por mais de 5 diasFonte: Inmet

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