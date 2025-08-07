MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul e deve provocar queda acentuada na temperatura a partir desta sexta-feira (8). A Defesa Civil emitiu alerta para o frio intenso, com risco de geada em algumas regiões do Estado.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o avanço da frente fria, aliado ao deslocamento de cavados, aumenta a nebulosidade, com possibilidade de chuvas nesta sexta, especialmente na região norte.

As temperaturas já começam a registrar queda, com mínima de 8°C. Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 12°C e 20°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Para o sábado (8), a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme.

No entanto, as temperaturas seguem em queda e o frio deve ser intenso, com mínima de 3°C, podendo atingir 0°C em algumas localidades. Na Capital, a mínima prevista é de 5°C, com máxima de 22°C.

Para as regiões sul, conesul e grande Dourados, as temperaturas variam entre 3°C e 23°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem ser de 6°C e a máxima de 25°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínima de 5°C e máxima de 25°C.



Diante desse cenário, há probabilidade de ocorrência de geada, especialmente na região sul do Estado.

A frente fria deve ser manter sobre o Estado, pelo menos, até segunda-feira (11).

As análises do Cemtec apontam ainda que a previsão é de pouca chuva para os próximos dias, com os maiores acumulados, de até 30 mm, previstos para a região sudeste de Mato Grosso do Sul.

Acolhimento

Com a chegada dessa nova frente fria, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania vai reativar, a partir desta sexta-feira, o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna para atender às pessoas em situação de rua durante o período noturno.

Desde o início do projeto Inverno Acolhedor, no dia 28 de maio, esta será a primeira vez que o Ponto de Apoio irá funcionar no fim de semana.

O Centro POP também ficará aberto no sábado e domingo para reforçar o atendimento a essa população, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde, além dos serviços socioassistenciais.

A decisão de abertura do Ponto de Apoio segue resolução normativa publicada no Diário Oficial de Campo Grande que prevê que o protocolo referente a ação Inverno Acolhedor seja acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC, conforme alertas emitidos pela Defesa Civil Municipal, em articulação com a Superintendência de Política de Direitos Humanos e de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS).