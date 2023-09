SAÚDE PÚBLICA

Hospital afirma que ampliação de leitos não será possível pela contratualização com a prefeitura

Santa Casa fará reforma milionária no pronto-socorro, mas superlotação não será resolvida Gerson Oliveira/Correio do Estado

Com o objetivo de renovar o setor de pronto-socorro, a Santa Casa de Campo Grande deu início a uma reforma total desta parte do prédio orçada em R$ 3 milhões.De acordo com a instituição, o projeto visa trazer mais conforto e bem-estar aos pacientes e acompanhantes, embora não tenha planos para ampliação do número de leitos disponibilizados.

Ao Correio do Estado, o coordenador de infraestrutura do hospital, Alessandro Junqueira, explicou que a reforma será estrutural e servirá para readequar todo o espaço abrangido pelo pronto-socorro como os consultórios, recepção, bem como o espaço dedicado à área Verde, Amarela e Vermelha.

De acordo com a instituição, a revitalização não irá modificar a quantidade de leitos disponíveis porque o pronto-socorro da instituição funciona conforme contratualização com a prefeitura de Campo Grande.

Pelo contrato, o Poder Executivo paga cerca de R$26,5 milhões para o fornecimento de 13 leitos no pronto-socorro, dos quais seis são para pacientes da Área Verde e sete para a Área Vermelha. Dessa forma, não é possível ampliar a oferta de leitos.

A instituição destaca que, embora sejam contratualizados apenas 13 leitos, o hospital sempre recebe mais pacientes. No dia 26 de agosto, inclusive, as portas do pronto-socorro precisaram ser fechadas por cerca de seis horas porque a superlotação estava em 106 pacientes.

Em relação à reforma, o coordenador explica que haverá expansão dos espaços para que os pacientes fiquem acomodados de maneira mais confortável. Assim, salas e outros ambientes devem receber adequação para seguir atendimento dentro das normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros Militar e também pela Vigilância Sanitária.

Junqueira estima que a primeira fase da reforma, que compreende a parte externa e a área da frente do hospital, deve ficar pronta dentro de 90 dias, contando a partir de segunda-feira (11). Ou seja, a entrega será feita no dia 24 de janeiro de 2024.

No entanto, ainda não existe uma previsão para a conclusão do total, tendo em vista é preciso considerar os imprevistos que podem acontecer no pronto-socorro e também a demanda dos pacientes.

O coordenador ainda destaca que, embora a obra seja orçada em R$ 3 milhões, a Santa Casa dispõe apenas de uma parte do recurso, que foi viabilizado por emenda parlamentar, doações e campanhas de arrecadação. Assim, ainda será preciso levantar a verba para o restante do projeto, o que contribui para que não tenha um prazo definido.

Uma das novidades é a criação de uma Sala de Estabilização para pessoas que chegaram em situação grave no hospital. No espaço, será feito o primeiro atendimento antes do encaminhamento para área Vermelha.

Para o restante dos pacientes, o encaminhamento será automático tanto para a área Amarela ou Verde, conforme a classificação de risco.

Atualmente, todos os pacientes que chegam ao pronto-socorro da Santa Casa são encaminhados para a área vermelha e, posteriormente, é feita a classificação de risco e direcionamento para a área correta, sendo que muitas vezes essa avaliação é feita enquanto o paciente ainda está no corredor aguardando atendimento.

Também será criado um espaço de isolamento, que hoje é inexistente no setor. O local servirá para receber pessoas com suspeita de Covid-19 ou até mesmo pacientes que são presidiários. Hoje, para serem atendidos, essas pessoas precisam ser deslocadas para outro setor da instituição a fim de ficarem isolados.

Além da criação desses espaços, serão reordenados os consultórios pediátricos e adultos de forma que a sala de espera e de atendimento fiquem agrupadas do mesmo lado, determinando um ambiente para as crianças e outro para os adultos.

O projeto ainda prevê mais dois consultórios: um adulto e outro infantil. Então, ao todo, após a reforma, o pronto-socorro irá contar com dois consultórios pediátricos e cinco adultos.

Também serão redistribuídas as salas de descanso dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com a mesma intenção: agrupar tudo na mesma área para otimizar a ocupação dos espaços disponíveis no prédio.

Para justificar a reforma estética, que será feita por fase para não interromper o atendimento do setor, o hospital aponta que um lugar mais confortável, com móveis e ventilação de qualidade tem o poder de criar mais confiança nos pacientes e também para os acompanhantes.

Trabalhando o conceito de humanizar o atendimento serão inseridas na arquitetura do setor cores mais neutras, elementos com curva, assentos novos, além da disponibilização de conectividade wi-fi e salas climatizadas.

A instituição garante que a reforma não irá alterar o ritmo de atendimento e há espaços adequados para realocar os pacientes quando for necessário. Também, de acordo com o hospital, serão tomados os devidos cuidados para que o barulho e movimentação da obra não perturbe o silêncio e sossego dos pacientes.

