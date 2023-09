Um menino aluno da 3ª série da Escola Municipal Dr. Cássio Leite de Barros, que fica no bairro Nova Corumbá, em Corumbá, faleceu com a queda de teto de quadra na tarde desta terça-feira (12). O nome da vítima não foi divulgado ainda. Ao menos outras 11 crianças ficaram feridas por conta do incidente. Os danos na escola municipal foram causados por um temporal que durou cerca de 15 minutos. As rajadas de vento atingiram, conforme informação preliminar, velocidade entre 80 km/h e 100 km/h.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Defesa Civil, está mobilizada para atender as ocorrências e prestar atendimento para vítimas do temporal. O governo municipal confirmou a morte do menino e informou que algumas crianças precisaram ser levadas para atendimento de emergência na UPA, que fica próximo à unidade de ensino.

Os ventos fortes começaram por volta das 14h30, depois houve uma chuva torrencial e tudo durou até perto das 14h50. O acidente na escola municipal ocorreu nesse horário. Além dessa ocorrência, o teto da loja Americanas, que fica no Centro, desabou e várias pessoas estavam no local para se abrigar da chuva.

No Porto Geral, embarcações que ficam atracadas foram empurradas e acabaram deslocadas pelo rio Paraguai. Ninguém ficou ferido com esse caso. Os Bombeiros também registraram dezenas de queda de árvores em diferentes bairros de Corumbá. Uma delas cedeu e caiu na frente do prédio do CTI da Santa Casa.

">

Na chamada parte alta de Corumbá, onde fica a Escola Dr. Cássio Leite de Barros, os danos foram diversos em bairros como Nova Corumbá, Guatós e Flamboyant. No Conjunto Habitacional Jatobazinho, prédios foram destelhados com a força do vento.

Conforme apurado com a assessoria de imprensa do governo municipal, parte da equipe da Defesa Civil realiza uma reunião de emergência no final da tarde desta terça-feira para dar andamento em estratégias para atender vítimas.

Todas as viaturas dos Bombeiros estão mobilizadas para realizar corte de árvores em locais onde ocorreram obstrução. O trabalho deve durar até o começo da noite, de acordo com previsão.

Depois que a chuva terminou e o sol voltou a aparecer na cidade, por volta das 16h, até o asfalto em várias vias da cidade chegaram a ficar secos, sem deixar sinais da chuva que caiu ao longo de cerca de 15 minutos.

Assine Correio do Estado