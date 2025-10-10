Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SES

Dengue mata menos em 2025 que nos últimos três anos em MS

Já são 18 mortes confirmadas pela doença, mas o número ainda é menor que o registrado desde 2022 no mesmo período

Karina Varjão

Karina Varjão

10/10/2025 - 17h15
Mato Grosso do Sul registrou 18 mortes por dengue até o dia 02 de outubro de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Esse número é 60% menor que o número de mortes registrado no mesmo período referente ao ano passado, quando o Estado já contabilizava 30 óbitos confirmados. 

O número também é menor que o registrado no mesmo período em 2023, quando foram registrados 43 óbitos pela doença. Em 2022, foram 24 mortes na janela de tempo. 

Além disso, no mesmo período, foram notificados 8 mil casos a menos de janeiro a outubro deste ano com relação ao mesmo período no ano passado. Até agora, foram confirmados 8.172 casos no Estado e 13.438 estão em investigação. 

Em 2024, em dez meses, já haviam sido confirmados 15.966 casos em Mato Grosso do Sul, uma incidência de 588 casos a cada 100 mil habitantes. 

Em 2023, o número de casos se manteve alto, com 41.046 casos confirmados no Estado, o que significa que, a cada 100 mil habitantes, 1.489 estavam com dengue. 

Já em 2022, o total de casos confirmados no período foi de 21.328, com uma incidência de 759,2 casos por 100 mil habitantes. 

Mesmo com os casos diminuindo, 50 municípios de Mato Grosso do Sul estão com alta incidência de casos, acima de 300 casos por 100 mil habitantes. 

Figueirão apresenta o maior número proporcional. O município possui uma população de 3.539 habitantes. Destes, são 246 casos prováveis de dengue, o que significa que se houvessem 100 mil habitantes, 6.951 estariam sofrendo com a dengue. 

O município com maior número de casos no Estado é Ivinhema, com 579 casos confirmados da doença. 

Nos últimos 14 dias, Inocência, Nioaque, São Gabriel do Oeste, Paranaíba, Maracaju e Dourados registraram 1 ou 2 casos da doença, com incidência baixa de casos confirmados. 

Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

Entre as vítimas, 8 delas possuíam algum tipo de comorbidade. 

Chikungunya

Por outro lado, de janeiro a outubro, Mato Grosso do Sul já registrou 13.552 casos prováveis de Chikungunya, sendo 7.430 casos confirmados. 

Esse número é quase cinco vezes maior que o número de casos total registrado em 2024, que foi de 2.766, que era, até então, o maior número da série histórica, que iniciou em 2015 com a contagem dos casos da doença. 

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Chikungunya divulgado nesta quinta-feira (9), dos 79 municípios do Estado, 42 estão classificados como de alta incidência de casos, com números acima de 300 casos por 100 mil habitantes. 

O município Glória de Dourados continua sendo é o que tem maior taxa de incidência, onde foram registrados 687 casos prováveis para uma população de 10.444 habitantes, com uma incidência de 6.577,9 casos por 100 mil habitantes. 

Maracaju foi a cidade em que mais foram registrados casos da doença no Estado: 1.956

Desde o início do ano, foram confirmados 16 óbitos pela doença nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi. Entre as vítimas, 12 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Vacina

No Estado, das 241.030 doses recebidas pelo Governo Federal, já foram aplicadas 188.875.

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Cidades

Mulher de 48 anos é a 29ª vítima de feminicídio em MS

Ao chegar em casa com o companheiro, a vítima foi agredida com uma facada e não resistiu

10/10/2025 16h33

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante Adenilton José da Silva Santos, de 30 anos, na madrugada desta sexta-feira (10), suspeito de tirar a vida da companheira em Paranaíba, município localizado a 406 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da polícia, a vítima de feminicídio, Erivelte Barbosa Lima de Souza, de 48 anos, passou o dia anterior bebendo na casa de amigos com o companheiro e, ao chegarem em casa, terminaram discutindo.

Em dado momento, ele pegou uma faca e cravou no peito da mulher; em seguida, saiu pedindo ajuda aos vizinhos, que chegaram a levar a vítima para a Santa Casa de Paranaíba, mas ela não resistiu e veio a óbito.

Adenilton José da Silva Santos foi preso em flagrante e levado à delegacia do município. Durante o interrogatório, ele confessou o crime e contou que não conseguia lembrar o que o levou à prática, já que estava embriagado.

Feminicídios em MS

O caso de Ana Taniely se soma às 28 mortes de mulheres por razão de gênero registradas em Mato Grosso do Sul neste ano, conforme levantamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

primeiro caso de 2025 sendo a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos. 

Já o segundo feminicídio deste ano em MS foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

No terceiro caso, a vítima foi Juliana Domingues, de 28 anos, assassinada com golpes de foice pelo marido, na noite do dia 18 de fevereiro, na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Quatro dias depois, no dia 22 de fevereiro, Mirieli dos Santos, de 26 anos, foi a quarta vítima do ano, morta a tiros pelo ex-namorado, Fausto Junior, no município de Água Clara - localizado a 193 km de Campo Grande.

No dia seguinte, Emiliana Mendes, de 65 anos, foi morta no município de Juti, localizado a 310 km de distância de Campo Grande. A vítima foi brutalmente atacada pelo suspeito, que, após esgana-la, arratou seu corpo até uma residência e colocou em cima de um colchão, a fim de simular uma eventual morte natural. 

O sétimo caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 1º de março;

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril. 

nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde do dia 14 de maio, no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de maio. 

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos. 

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O 12º caso caso aconteceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de Nova Andradina, e vitimou Graciane de Sousa Silva, que foi vítima de diversas agressões durante quatro dias seguidos, na cidade de Angélica, distante aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande.

Seguindo a sequência, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foram as 13ª e 14ª  vítimas de femicídio, em Mato Grosso do Sul. As duas foram mortas e queimadas no dia 26 de maio, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, que era marido de Vanessa e pai de Sophie confessou o duplo homicídio, e afirmou que o cometeu pois Vanessa queria se separar e ele não queria pagar pensão para a filha.

Já a 15ª morte por feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, foi a de Eliane Guanes, de 59 anos, que foi queimada viva pelo capataz Lourenço Xavier, de 54 anos. De acordo com as informações, ele jogou gasolina no corpo de Eliane e ateou fogo na mulher, em fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, onde os dois trabalhavam. O crime aconteceu na noite do dia 6 de junho.

Doralice da Silva, de 42 anos, foi a 16ª vítima de 2025, morta a facadas no dia 20 de junho, após uma discussão com o companheiro Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito. O crime ocorreu na Rua dos Pereiras, na Vila Juquita, em Maracaju, a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande.

A 17ª vítima foi  Rose Antônia de Paula, foi encontrada morta e praticamente decapitada, em uma casa em Costa Rica no dia 28 de junho. Rose era moradora de Bonito e pretendia retornar para a cidade no dia do crime. Entretanto, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta.

No dia 4 de julho, a 18ª vítima foi Michely Rios Midon Orue, de 48 anos, morta a facadas pelo próprio filho, de 21 anos, que era esquizofrênico. O crime aconteceu no município de Glória de Dourados, distante aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular.

O 19° caso aconteceu no dia 25 de julho, com a morte de Juliete Vieira, de 35 anos, que foi esfaqueada pelo irmão, Edivaldo Vieira, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Naviraí, distante aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. 

Na sequência da estatística dos feminicídios registrados desde o início, a 20.ª vítima foi a professora Cinira de Brito, morta por Anderson Aparecido de Olanda, de 41 anos, que esfaqueou a companheira com dois golpes na perna, três no abdômen e depois tirou a própria vida. 

Já a 21ª vítima de feminicídio em 2025 foi Salvadora Pereira, de 22 anos, assassinada com tiro no rosto pelo então companheiro, José Cliverson Soares, 32 anos, na frente de cerca de cinco crianças com idades entre dois e oito anos. 

Depois, o 22° caso de feminicídio foi a morte de Dahiana Ferreira Bobadilla, morta aos 24 anos por Dilson Ramón Fretes Galeano, de 41 anos, que fugiu após enterrar o corpo em cova rasa às margens do Rio Apa, em Bela Vista. 

Já a 23ª vítima de feminicídio em 2025 no Mato Grosso do Sul foi Letícia Araújo, de 25 anos, atropelada de propósito pelo marido, Vitor Ananias, 25, como registrado pelas câmeras de segurança da região. 

Após ser mantida em cárcere privado pelo entção marido, Érica Regina Mota, de 46 anos, foi a 24ª vítima de feminicídio em 2025 no Mato Grosso do Sul, morta a facadas por Vagner Aurélio, de 59 anos, preso em flagrante poucas horas depois. 

O 25° feminicídio registrado foi o de Dayane Garcia, de 27 anos, que morreu na Santa Casa de Campo Grande depois de passar 77 dias internada, após ser ferida a tiros pelo ex-marido Eberson da Silva, de 31 anos, ainda em 18 de junho. 

O 26° caso foi o de Iracema Rosa da Silva, morta aos 75 anos em Dois Irmão do Buriti, por defender a filha do genro que cometia violência doméstica.

Caso confirmado, o 27° feminicídio será o de Gisele da Silva Saochine, morta aos 40 anos pelo marido no quintal de casa. Em seguida, ele a arrastou para o quarto e a incendiou. Depois, foi para o carro que estava na garagem, e colocou fogo em si mesmo, morrendo carbonizado.

28° foi o de Ana Taniely Gonzaga de Lima, de 25 anos, morta em Bela Vista, pelo ex que não aceitava o fim do namoro. Inconformado com o fim da relação, ele passou a insistir em uma reconciliação, até que encontrou a vítima e agrediu com golpes de faca e também com um pedaço de madeira, causando ferimentos graves que resultaram em sua morte.

Em caso de violência doméstica, denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (emergência da Polícia Militar) ou diretamente nas delegacias da Polícia Civil.

** Colaborou Leo Ribeiro

Clima

Ciclone e frente fria podem trazer granizo e tempestade a MS no final de semana

Pelo menos 60 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta para tempestade a partir da noite de sábado (11)

10/10/2025 15h58

Tempo deve virar a partir de domingo em todas as regiões de MS

Tempo deve virar a partir de domingo em todas as regiões de MS Paulo Ribas / Correio do Estado

O avanço de uma frente fria associada a um ciclone extratropical pode trazer tempestade e chuva de granizo a Mato Grosso do Sul neste final de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 61 municípios do Estado estão em alerta de perigo para tempestades a partir da noite de sábado (11). 

Os riscos avisados pelo alerta são de chuvas intensas e em grande quantidade, entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros por dia, acompanhados de ventos intensos (entre 60 e 100 km/h) e queda de granizo. 

Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica que surgem através do contraste de temperaturas de diferentes massas de ar, quentes e frias. 

Por causa das condições meteorológicas, o ciclone deve se formar entre a Argentina e o Uruguai no final de sábado, atingindo várias regiões do Brasil, inclusive Mato Grosso do Sul., trazendo rajadas de vento, chuvas intensas e queda de temperatura a partir de domingo (12). 

Previsão 

Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, a predominância no Estado é de sol e aumento da nebulosidade. No entanto, a baixa pressão atmosférica aliado ao deslocamento de cavados transporta calor e umidade, podendo resultar em pancadas de chuvas isoladas, especialmente nas regiões norte, bolsão e centro-sul. 

Nas regiões sudeste e pantaneira, estão previstas mínimas entre 19ºC e 25ºC e máximas que podem chegar a 38ºC. Nas regiões do bolsão, leste e norte, as mínimas podem chegar a 20ºC e máximas a 35ºC. Já nas regiões sul, cone-sul e da grande Dourados, os termômetros podem chegar a 15ºC e máximas entre 27ºC e 34ºC. 

Em Campo Grande, estão previstas mínimas entre 19ºC e 21ºC e máximas de até 33ºC entre hoje e amanhã (sexta e sábado). 

Já no domingo (12), o avanço do ciclone extratropical deve trazer chuvas e tempestade em grande parte do Estado. Há previsão para tempestades acompanhadas de raios, rajadas de até 100 km/h e queda de granizo. 

Entre segunda-feira (13) e terça-feira (14), são esperados acúmulos significativos de chuva, acima de 30 milímetros em 24 horas. As temperaturas começam a cair, especialmente no sul do Estado, podendo chegar a 12ºC.

Entre Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho, se concentram as maiores máximas, podendo chegar a 37ºC. Nas regiões de Três Lagoas, Anaurilândia e Paranaíba, as temperaturas mínimas variam entre 19ºC e 23ºC e as máximas variam entre 26ºC e 33ºC. 

Em Campo Grande, estão previstas mínimas entre 20ºC e 22ºC e máximas de até 31ºC, podendo chegar a 25ºC na segunda-feira (13). 

É esperado chuva com raios em todas as regiões de Mato Grosso do Sul no domingo e na segunda-feira.  O Inmet alerta para que os cidadãos tomem os devidos cuidados, como não se abrigar debaixo de árvores e placas de propaganda por risco de quedas, bem como evitar usar aparelhos elétricos e desligar o quadro geral de energia para evitar descargas elétricas. 

Dicas para situações específicas

Ventania

  • Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;
  • Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;
  • Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;
  • Assim que possível, entre em uma edificação.

Granizo

  • Não saia de casa até a chuva de granizo parar; 
  • Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais; 
  • Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;
  • Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;

Alagamento

  • Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações. Além de perigos, elas podem estar contaminadas;
  • Proteja-se em locais elevados até a água abaixar; 
  • Se precisar atravessar um local alagado, ande em 1ª marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro d’água, mantendo a aceleração constante, para evitar que a água entre pelo escapamento;
  • Caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199). 
     

