Cidades

VÍTIMA DE FEMINICÍDIO

Depois de passar dois meses internada, mulher baleada pelo marido morre em Campo Grande

O crime aconteceu na cidade de Nova Alvorada do Sul, no dia 18 de junho desse ano

Tamires Santana

Tamires Santana

05/09/2025 - 10h00
Na noite da última quarta-feira (05), Dayane Garcia, de 27 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande, após ser ferida a tiros pelo ex-marido Eberson da Silva, de 31 anos, e passar 77 dias internada. O crime aconteceu no dia 18 de junho desse ano, em Nova Alvorada do Sul, distante aproximadamente 129 quilômetros de Campo Grande.

No dia do crime, Dayane foi atingida com golpes de faca no pescoço e no tórax, e ao ser socorrida foi transferida para Campo Grande, e desde então, passou por tratamento na Santa Casa e no Hospital do Coração.

Conforme a polícia, o ex-marido da vítima trabalhava como vigilante de uma agência bancária e usou a arma de serviço para atirar contra a Dayane. Além disso, testemunhas contaram que o homem deixou o trabalho mais cedo levando o revólver de forma irregular.

Quando os policiais chegaram à casa,  encontraram o vigilante já sem vida com suspeita de ter cometido suicídio.

No local, a polícia apreendeu o revólver calibre .38 usado no crime, além de três cápsulas deflagradas e duas munições intactas.

O delegado responsável pelo caso, Vinicius Lima, informou que o casal estava junto desde 2014 e tinha um filho, que não presenciou o crime.

Reprodução/Internet

