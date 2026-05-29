Três suspeitos de tentativa de latrocínio são presos em Campo Grande - Foto: Divulgação

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Dois homens e um adolescente foram detidos na manhã desta sexta-feira (29) após um roubo seguido de tentativa de homicídio no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Durante a ação criminosa, uma das vítimas foi baleada na cabeça. Os envolvidos foram localizados por equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar poucas horas depois do crime.

Segundo o boletim policial, o caso ocorreu por volta das 6h, na Rua Professor Henrique Cirilo Corrêa. As vítimas estavam próximas a um ponto de ônibus quando foram abordadas por três homens armados que utilizavam um VW Gol branco, de duas portas.

Conforme o registro, os suspeitos tentaram obrigar uma das vítimas a entrar no veículo. Diante da resistência, um dos criminosos atirou na cabeça de uma das vítimas, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa.

Além da tentativa de sequestro, os autores roubaram uma mochila preta com pertences pessoais e um aparelho celular Samsung.

Ainda de acordo com a ocorrência, um policial militar que mora nas proximidades ouviu os disparos e interveio verbalmente, identificando-se como policial. Nesse momento, um dos suspeitos teria apontado a arma em direção ao agente, que reagiu e atirou contra os autores. Os criminosos conseguiram fugir no veículo utilizado no assalto.

Carro utilizado pelas vítimas / Foto: Divulgação

Após o crime, equipes do Batalhão de Choque receberam informação de que um homem ferido havia dado entrada na UPA do bairro Coronel Antonino. No local, os policiais encontraram um adolescente com ferimento de bala na mão esquerda.

Durante a abordagem, o menor confessou participação no crime e indicou os nomes dos comparsas. Segundo o relato, os outros envolvidos o deixaram na unidade de saúde e seguiram para o bairro Tiradentes.

Com apoio de outras equipes, os policiais localizaram o VW Gol na Rua do Violino, além dos dois suspeitos. Um deles se entregou imediatamente, enquanto o outro fugiu pulando muros de residências vizinhas.

O homem abordado no local utilizava tornozeleira eletrônica. Dentro do carro, os policiais encontraram o revólver usado no crime e a mochila roubada da vítima.

Após buscas na região, o segundo suspeito foi localizado escondido em uma residência na Rua da Orquestra. Ele também foi preso.

O adolescente apreendido afirmou aos policiais que, há cerca de três dias, teria sido convidado por um interno do sistema prisional conhecido como “Magno” para participar do crime. Conforme o relato, o grupo monitorava previamente a rotina da vítima e pretendia invadir a residência dela em busca de dinheiro, ouro e outros bens de valor.

Os demais suspeitos permaneceram em silêncio durante os procedimentos policiais.

A arma apreendida era um revólver calibre .38 com numeração raspada, carregado com quatro munições intactas, uma munição picotada e uma deflagrada.

Dentro do veículo também foram encontrados vestígios de sangue, uma roupa camuflada manchada, um facão, dois casacos, além da mochila da vítima.

A perícia criminal e o delegado de plantão estiveram nos locais da ocorrência para os procedimentos investigativos.

O veículo utilizado pelos suspeitos foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (Defurv), após constatação de registro de roubo/furto vinculado à Depac Centro.

Também foram entregues na no Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF) quatro celulares, um relógio e uma corrente de prata apreendidos com os suspeitos.

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