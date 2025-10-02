Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

operação spotless

Deságio mínimo em licitações evidencia corrupção, diz MP

Desconto máximo que empresas ofereciam era de 3%. Para o TCU, porém, o normal nestas licitações seria deságio de 15% a 37%

Neri Kaspary

Neri Kaspary

02/10/2025 - 14h18
Além de um mesmo grupo de empresas ser escolhido para executar praticamente todas as obras e serviços públicos, outro indício forte de que havia em grande esquema de corrupção da prefeitura de Terenos era a falta de disputa entre as empresas que venciam as licitações desde 2021, quando o prefeito Henrique Wancura Budke (PSDB) assumiu a prefeitura de Terenos. 

Preso desde o dia 9 de setembro, o prefeito foi afastado do cargo porque a Câmara concordou com as evidências apresentadas pelo Ministério Público e corroboradas pelo Tribunal de Justiça. 

Entre estas evidência, conforme a denúncia apresentada na última terça-feira (30) ao Judiciário está  fato de o deságio oferecido entre os supostos concorrentes das licitações chegava a um patamar máximo de 3%. 

"Verifica-se, assim, que para o Lote onde foi ajustada como vencedora, a empresa Genilton concedeu 3% de desconto, mas nos demais onde participou para simular competição, ofertou descontos inferiores, irrisórios, enquanto a outra partícipe "vencedora" ofertou justamente os 3% de desconto", diz trecho da denúncia assinada pelo chefe do Ministério Público, Romão Avila Milhan Junior. 

Por conta desta falta de disputa, uma obra que teve o valor de R$ 362.354,21 estipulado como máximo, acabou sendo contratada por R$ 351.438,54. O desconto ficou abaixo de R$ 10 mil. E, conforme o MP, por conta disso os vencedores tinham lucro suficientemente altos para pagar propina ao prefeito. 

Na denúncia o MP elenca cinco exemplos em que a prática foi muito parecida e por conta disso o procurador chega à conclusão de que "não houve competição efetiva entre as empresas concorrentes, mas sim uma simulação de disputa, evidenciando o conluio entre os denunciados". 

Para o procurador, ficou demonstrado que "as empresas investigadas se alternaram no papel de vencedoras, enquanto as demais atuaram como 'empresas de cobertura', reforçando o arranjo criminoso orquestrado, cuja finalidade era dar aparência de legalidade aos certames, assegurando os investigados o domínio do mercado e a obtenção de contratos públicos sem concorrência efetiva". 

A denúncia do MPMS pontua que, com base em estudos do Tribunal de Contas da União, quando há disputa de verdade nas licitações, "são esperados descontos significativos (da ordem de 15% a 37%), de modo que a apresentação de propostas com reduções irrisórias, como verificado no caso em exame, constitui prova inequívoca de ajuste entre licitantes, frustrando o caráter competitivo do certame, e, também, gerando dano ao erário", destaca a denúncia.

Além de não oferecerem deságio nas licitações, as empresas supostamente integrantes do esquema criminoso também  cuidava  "para que a mesma empresa não vencesse duas licitações em sequência", afirma o MPMS. Desta forma, acreditavam que conseguiriam afastar a suspeita de que pudesse haver um jogo de cartas marcadas.

EM FAMÍLIA

Além de simularem disputa nas licitações, pelo menos quatro dos supostos envolvidos no esquema de corrução também usavam o nome de suas esposas para evitar que ficassem em evidência. 

O policial militar Fábio André Hoffmeister Ramires, por exemplo, colocou sua empresa para construção de pontes (Tercam) no nome da mulher, Jucélia Maria de Oliveira. E, conforme a promotoria, ela não tinha conhecimento das praticas supostamente ilícitas do marido e por isso nem mesmo chegou a ser denunciada. 

Porém, Edneia Rodrigues Vicente, que é esposa do ex-vereador Luizão,  tinha participação ativa na empresa de limpeza que venceu uma série de certames ao longo dos últimos cinco anos. Por conta disso, foi denunciada pelo crime de "frustração do caráter competitivo de licitação". 

Outra que acabou sendo denunciada é Stenia Souza da Silva, que é esposa de Rogério Luís Ribeiro. Ela aparece como proprietária da empresa RS Construções e Serviços e atuava como uma espécie de secretária da empresa, ficando responsável pela legalização dos documentos da empresa. 

Nádia Mendonça Lopes é outra que acabou sendo denúnciada por ter ajudado o marido, Genilton da Silva Moreira, a administrar o suposto esquema para fraudar licitações em Terenos. 

 

aniversário

Principal destino turístico de MS, Bonito completa 77 anos nesta quinta-feira

Município celebra aniversário anualmente em 2 de outubro

02/10/2025 15h30

Grita do Lago Azul, cartão postal de Bonito

Grita do Lago Azul, cartão postal de Bonito Foto: Daiany Albulquerque

Bonito, destino sul-mato-grossense mais procurado do Brasil, completa 77 anos nesta quinta-feira (2). O município celebra aniversário anualmente em 2 de outubro.

Localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul e situada a 297 quilômetros de Campo Grande, a cidade é popularmente conhecida como a 'Capital do Ecoturismo'.

Bonito recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundado em 1927, com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943. Foi anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

As principais atividades econômicas da região são turismo e agropecuária. De acordo com dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Bonito, a área do município é de 4 934,318 km² e a área urbana 3,483 km².

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 2022), a cidade tem 23.659 habitantes em 11.326 domicílios.

Para celebrar o aniversário de 77 anos, ato cívico, com 1.000 alunos e docentes (professores, alunos e funcionários), foi realizado às 7h desta quinta-feira (2), no centro da cidade. 

A concentração ocorreu no Posto de Saúde Central, seguiu pela rua Coronel Pilad Rebuá e terminou na Praça da Liberdade.

TURISMO

O turismo é fortíssimo na região, sendo o principal destino turístico do Estado. Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

Há rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00.

  • Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
  • Grutas de São Miguel
  • Grita São Mateus
  • Gruta Catedral
  • Gruta do Mimoso 
  • Abismo Anhumas
  • Nascente Azul
  • Lagoa Misteriosa
  • Rio Sucuri
  • Rio da Prata Recanto Ecológico
  • Rio Formoso
  • Aquário Natural
  • Estância Mimosa
  • Boca da Onça
  • Cachoeiras da Serra da Bodoquena
  • Balneário do Sol
  • Balneário Bosque das Águas
  • Balneário Municipal
  • Eco Park Porto da Ilha
  • Eco Serrana Park
  • Recanto das Águas
  • Cânion do Rio Salobra
  • Fazenda Ceita Corê
  • Buraco das Araras
  • Buraco do Macaco
  • Praia da Figueira
  • Projeto Jiboia
  • Biopark

 

Fiscalização

Câmara aprova urgência de projeto de lei que torna adulteração de bebidas crime hediondo

O projeto é de 2007 e engloba a adição de ingredientes que possam causar risco à vida ou grave ameaça à saúde em alimentos

02/10/2025 15h10

Autoridades estão em alerta sobre uso de metanol nas bebidas alcóolicas

Autoridades estão em alerta sobre uso de metanol nas bebidas alcóolicas Arquivo

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 2, o regime de urgência para proposta legislativa que torna crime hediondo a adulteração de bebidas alcoólicas.

O projeto é de 2007 e engloba a adição de ingredientes que possam causar risco à vida ou grave ameaça à saúde em alimentos. No texto, um dos casos citados é a adulteração de leite com soda cáustica, mas a proposta ganha tração agora no contexto das intoxicações relacionadas à falsificação de bebidas com metanol, que já causaram mortes no País.

A aprovação de requerimentos de urgência possibilita pular a discussão e a votação em comissões, levando o tema diretamente para o plenário. A votação em plenário é a última fase da tramitação de um projeto de lei. Depois disso, ele segue para avaliação no Senado, caso tenha sido proposto na própria Câmara.

Até o momento, o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) recebeu notificação de 43 casos por esse tipo de intoxicação no País, sendo 39 em São Paulo (10 confirmados e 29 em investigação) e 4 casos em investigação em Pernambuco. Seis estabelecimentos foram interditados na região metropolitana da capital paulista.

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou em sua rede social nesta quarta, 1º., que a urgência seria votada nesta quinta. Motta vem pautando projetos de grande apelo popular. No início da semana, o presidente anunciou a urgência de oito propostas de segurança pública, envolvendo o aumento do financiamento da área no País, a criação de novos crimes e mais celeridade a processos com prisão em flagrante.

No mesmo anúncio, Motta também destacou a urgência de um projeto proposto pelo Senado, que aumenta a pena do crime de pedofilia e prevê monitoramento eletrônico dos condenados por crime sexual.

