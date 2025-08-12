Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Desembargadora de MS recebe menção honrosa do CNJ

Decisão assinada pela desembargadora foi reconhecida na categoria "Direitos das Pessoas Privadas de Liberdade"

Mariana Piell

Mariana Piell

12/08/2025 - 17h00
A desembargadora Elizabete Anache, de Mato Grosso do Sul, foi reconhecida com Menção Honrosa no 2º Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nesta terça-feira (12).

A premiação foi entregue no plenário do CNJ, em Brasília, reunindo magistrados e autoridades de todo o país. Representando Mato Grosso do Sul, também participaram da cerimônia os juízes Fernando Cury e Luís Felipe Medeiros Vieira.

A decisão assinada pela desembargadora foi reconhecida na categoria “Direitos das Pessoas Privadas de Liberdade”.

A conquista integra as ações do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, que valoriza decisões comprometidas com a proteção da diversidade e das pessoas em situação de vulnerabilidade.

O prêmio também reforça a importância de que todas as sentenças estejam alinhadas aos princípios constitucionais e aos tratados internacionais de direitos humanos.

Para a desembargadora Elizabete Anache, o reconhecimento é uma reafirmação do papel do Judiciário como guardião dos direitos fundamentais.

“Esta Menção Honrosa representa o compromisso diário com uma Justiça que respeita a dignidade humana e atua para reduzir desigualdades. É um estímulo para que continuemos firmes na defesa dos direitos humanos em todas as esferas.”

O presidente da Amamsul, juiz Mário José Esbalqueiro Júnior, parabenizou a desembargadora pelo mérito e representatividade.

“Essa homenagem reforça o orgulho da magistratura de Mato Grosso do Sul em contar com profissionais comprometidos com a Justiça e com a dignidade de todas as pessoas.”

BET

Diretrizes contra o superendividamento causado por apostas passam a valer em MS

A Lei Estadual, de autoria do deputado Pedro Kemp, tem como objetivo proteger os consumidores dos impactos causados pelos jogos de azar

12/08/2025 18h00

Diretrizes contra o superendividamento causado por apostas passa a valer em MS

Diretrizes contra o superendividamento causado por apostas passa a valer em MS Divulgação

Passam a valer, a partir de hoje (12), as novas diretrizes e medidas da Lei Estadual nº 6.459/2025, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), com o objetivo de proteger os consumidores dos impactos causados pela prática de apostas virtuais em Mato Grosso do Sul. 

A norma, publicada no Diário Oficial determina que o Estado tem autorização de implantar medidas que tenham como foco a prevenção do superendividamento, conscientizar sobre riscos e a promoção de práticas responsáveis no setor. 

Entre as práticas, o governo estadual poderá firmar parcerias e convênios com universidades, organizações não governamentais e com o setor privado para desenvolver programas de pesquisa e apoio ao consumidor, para desenvolver estratégias e programas, além de realizar campanhas de conscientização e de educação para informar a população sobre os riscos das apostas virtuais. 

O texto também aponta que as campanhas devem ter o intuito de orientar sobre sinais de comportamentos de consumo compulsivos e promover formas de prevenção, bem como fiscalizar práticas abusivas e garantir que o cumprimento da legislação de proteção ao consumidor seja cumprida. 

Também deve ser monitorado o cumprimento das normas de transparência e informação dentro das plataformas de apostas virtuais. 

Nacional

Em julho do ano passado, foi publicada uma portaria pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda estabelecendo requisitos técnicos dos jogos online e dos estúdios de jogos ao vivo que devem ser observados por agentes operadores de loteria de apostas de quota fixa. 

A norma proíbe propagandas por empresas não autorizadas e permite que os apostadores limitem ou excluam suas contas. Além disso, também regula incentivos, retiradas antecipadas e bolsas de apostas, inclui medidas contra a lavagem de dinheiro, como o reconhecimento facial. 

As empresas autorizadas terão os sites terminando em “.bet.br” e devem estar listadas no site do ministério. 

Outras diretrizes foram publicadas na mesma época, a fim de regulamentar outros jogos de azar como dados, caça-níqueis, colisão (crash), cartas, roleta, esportes ou corridas e sorteio com bolas e números. 

Até o momento, somente sites de fora do país tinham permissão para oferecer esses serviços. Com as portarias, que começaram a valer em 2025, empresas sediadas no Brasil poderão ofertar estes jogos após pedirem autorização ao Ministério da Fazenda e constatar o cumprimento das normas para o funcionamento. 

Quanto ao pagamento, de acordo com as regras, a plataforma deve pagar ao menos 85% do valor arrecadado em prêmios. As normas também determinam que o jogo explique claramente como o apostador pode conseguir retorno e quais são os requisitos da aposta.

A fiscalização e monitoramento das plataformas estará sob responsabilidade da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que poderá inspecionar as atividades da empresa a qualquer momento, de forma física ou de forma remota. 
 

Prevenção

Patrulha contra violência à mulher rende destaque nacional a Campo Grande

O trabalho da Guarda Civil Metropolitana conquistou premiação no Conselho Nacional de Justiça

12/08/2025 17h45

A Patrulha Maria da Penha oferece atendimento 24 horas

A Patrulha Maria da Penha oferece atendimento 24 horas Foto: Divulgação

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, voltada ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres, conquistou reconhecimento nacional no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Capital ficou em 3º lugar no Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral e receberá a premiação no próximo dia 26, em Brasília. 

O Projeto da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), potencializou a atuação da Guarda Civil no atendimento humanizado, ágil e eficaz ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres.

A iniciativa é conduzida pelas promotoras de Justiça Luciana do Amaral Rabelo e Clarissa Carlotto Torres, e capacita profissionais da segurança pública, incluindo mais de mil guardas municipais, com conteúdos sobre legislação, direitos humanos, protocolos de abordagem, acolhimento às vítimas e cumprimento de medidas protetivas. 

Para a promotora Luciana, a integração com a GCM foi decisiva para o alcance desse resultado. “Essa é a terceira vez que o Projeto Patrulha é premiado pelo CNJ. O reconhecimento nacional confirma que, quando incorporado às atividades da Patrulha Maria da Penha, gera excelência no atendimento e eficácia no enfrentamento à violência doméstica”, afirmou.

A prefeita, Adriane Lopes, ressaltou a importância da valorização e capacitação dos servidores da segurança pública.“Os servidores das forças de segurança de Campo Grande recebem capacitação com temas como atendimento humanizado e escuta qualificada. Essa formação, em parceria com diversos órgãos, fortalece e qualifica o atendimento às mulheres em situação de violência”. 

Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral

O Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral, leva esse nome em homenagem a memória da magistrada que atuou por 15 anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Em 2020, Viviane Vieira foi vítima de feminicídio cometido por seu ex-marido na véspera do Natal, na frente das três filhas do casal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 

A premiação contempla seis categorias — Tribunal, Magistrados/Magistradas, Atores/Atrizes do Sistema de Justiça Criminal, Organizações Não Governamentais, Mídia e Produção Acadêmica — e tem como objetivo dar visibilidade a práticas transformadoras e estimular o compromisso contínuo do Judiciário com a proteção de mulheres e meninas.

Patrulha Maria da Penha 

A Patrulha Maria da Penha oferece atendimento 24 horas e atua de forma articulada com a 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no monitoramento das medidas protetivas de urgência, realizando visitas domiciliares às vítimas, bem como atendendo chamados de mulheres com medidas protetivas de urgência, pela Central de Atendimento, telefone 153.

A iniciativa é integrada à Casa da Mulher Brasileira (CMB), no local em que funciona a sede da Patrulha. A Casa da Mulher Brasileira realiza atendimento 24 horas e os serviços de emergência, incluindo a Patrulha Maria da Penha, funcionam de forma ininterrupta. 

 

