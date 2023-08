Desfile do aniversário de Campo Grande levou 18 mil pessoas ao centro da cidade

A chuva nesta manhã não impediu a realização do Desfile do aniversário de Campo Grande - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Tradicional evento de comemoração ao aniversário de Campo Grande reuniu segundo a Prefeitura, em torno de 18 mil pessoas na manhã deste sábado, na rua 13 de maio com a avenida Afonso Pena.

Diversas organizações sem fins lucrativos e secretarias do município desfilaram na avenida 13 de maio, vale destacar a apresentação de carros antigos como o fusca, brasília, chevette e opala, a presença das Escolas de Samba de Campo Grande, e os já tradicionais desfiles cívico-militares, da polícia civil, polícia militar, Corpo de Bombeiros e Exécito Brasileiro.

Em entrevista para o Correio do Estado, a prefeita Adriane Lopes(PP) elogiou o evento, e informou que mesmo com a chuva, o desfile foi executado com o planejado.

"Estamos muito felizes com o resultado do desfile, o dia amanheceu chuvoso, mas aconteceu nos mesmos moldes que planejamos sem a chuva, o púlbico veio, e os campo-grandenses amam celebrar o aniversário da cidade.", disse a prefeita.

Além do tradiconal desfile, outros eventos serão realizados nos próximos dias pela prefeitura, em comemoração aos 124 anos da cidade.

"No calendário oficial anunciamos o investimento de 40 milhões em obras na capital, na segunda-feira vamos lançar o primeiro parque turistico de Campo Grande, vamos também inaugurar o Centro de Saúde da Mulher e da Criança onde as mulheres terão o um local adequado para fazer o seu preventivo", declarou Adriane Lopes.

A última vez em que o desfile aconteceu no dia do aniversário da cidade foi em 2019. Em 2020 e 2021, o evento foi cancelado por conta da pandemia de Covid-19. Em 2022, ocorreu no dia 28 de agosto, dois dias após o aniversário da Capital, em virtude da antecipação dos feriados municipais.

Foto: Marcelo Victor

ORGANIZAÇÕES

Uma das participantes do desfile, o projeto Som e Vida encantou o publico presente se apresentando com orquestra de música clássica e ballet.

O presidente do projeto, Daniel Duarte Campos, falou para o Correio do Estado sobre a sensação de participar do desfile do aniversário de Campo Grande.

"Desde 2017 a gente particia do desfile, para nós é uma alegria, trazer as crianças, que ficaram preocupadas e ansiosas com a realização do desfile devido a chuva, mas é um momento muito especial para a gente, do aniversário da nossa cidade", declarou Daniel.

O projeto social que leva cultura as crianças através da música e da dança nas periferias de Campo Grande fica localizado na Universitária/Cohab, e atende crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, abrindo vagas para novos alunos em dezembro.

Para o Marcelo Kawahata Barreto, presidente dos escoteiros de Mato Grosso do Sul, o desfile faz parte dos atos cívicos dos escoteiros.

"Faz parte dos pilares do movimento escoteiro o ato cívico, e é importante para os jovens conhecer um pouco mais sobre a história de Campo Grande", disse Marcelo.

ONGs que ajudam com apoio psciológico e social também participaram do desfile, como é o caso do Projeto Help, que têm como coordenador o Hudson Marlon Custódio.

"O projeto Help consiste em um grupo de jovens que passaram por problemas psicológicos e se superaram, e venceram a depressão e o suicídio recebendo uma palavra de ajuda, sem julgamentos".

CORRIDA DO FACHO

Nem mesmo os 2,4 milímetros de chuva da manhã deste sábado (26) foram suficientes para desanimar os participantes da Corrida do Facho, prova de revezamento disputada anualmente na data de aniversário de Campo Grande.

Disputada nas categorias e feminina e masculina, a prova delas tem um total de cinco voltas - ou cerca de 5 km -, enquanto eles correm aproximadamente 10 km, no dobro de voltas da categoria anterior, com o total geral de 80 atletas.

Por volta de 06h as equipes femininas já enchiam as ruas do centro, com largada saindo da av. 13 de maio, esquina com a Afonso pena e, exatos 21 minutos e 18 segundos depois, o primeiro time encerrava a prova, vitória essa conquistada pela equipe da Turma do Longo.

Uma hora depois (às 07h) era hora deles esticarem as canelas nos 10 quilômetros de prova. A equipe Associação Desportiva Atletas de Cristo [Adac A] foi quem conquistou a prova, passados 34 minutos e 51 segundos da largada.

(Colaborou Leo Ribeiro)