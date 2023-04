Despenca número de flagrados no bafômetro nas BRs do Estado

Economia

Das 552 mil declarações esperadas, foram entregues 230 mil até esta segunda-feira; Prazo termina dia 31 de maio

Faltando pouco mais de um mês para o fim do prazo, apenas 230,3 mil sul-mato-grossenses entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2023. O número representa menos da metade do total esperado, que é de 552 mil declarações no Estado.

Os dados foram atualizados pela Receita Federal nesta segunda-feira (24). O prazo termina no dia 31 de maio.

Apesar de ainda faltar mais de 320 mil declarações, a Receita Federal informou que o volume já enviado representa aumento de 12,7% na comparação com os primeiros 39 dias de entrega em 2022.

Em Mato Grosso do Sul, no ano passado, a expectativa era que 478 mil contribuintes declarassem, no entanto, foram registradas 513 mil, o que representou 7,2% a mais do esperado.

Em todo o Brasil, a Receita Federal já recebeu mais de 15 milhões de declarações do imposto de renda de pessoas físicas. Segundo o Governo Federal, a expectativa nacional é de que quase 40 milhões de declarações sejam entregues até 31 de maio.

Segundo o Governo Federal, para amenizar as possibilidades de erro no momento da declaração, os contribuintes devem recorrer à declaração pré-preenchida e efetuar uma checagem e validação das informações antes do envio da declaração à Receita Federal.

Para acompanhar as entregas, basta clicar AQUI.

Novidades

Em relação a restituição, quem optar por receber via pix ou usar a declaração pré-preenchida receberá o valor mais rápido. No entanto, a novidade só vale para quem declarar a chave do tipo Cadastro de Pessoa Física (CPF) no campo de pagamento da restituição.

Sendo assim, quem declara a chave pix do tipo CPF no campo destinado à conta bancária na aba restituição e utilizar a declaração pré-preenchida terá prioridade no pagamento, respeitando as prioridades legais (idosos a partir de idosos de 80 anos, pessoas com doenças graves e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério).

Além disso, outra mudança importante é sobre a ampliação de dados disponíveis na declaração pré-preenchida. De acordo com o Governo Federal, o formulário terá mais informações, como imóveis registrados em cartório e criptoativos.

De acordo com a Receita, o pagamento ocorrerá mais rápido via pix, pois muitos contribuintes informam errado o número da conta-corrente destinada à restituição. No entanto, ainda não é possível utilizar chaves pix aleatórias, como endereços de e-mail ou número de telefone na declaração.

Quem deve declarar

Conforme a Receita Federal, devem declarar todos aqueles que recebem mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano (em salário, aposentadoria, aluguéis ou outras fontes de renda). Assim como, aqueles que receberam mais de R$ 40 mil isentos, não-tributáveis ou tributáveis (indenização trabalhista ou rendimento na poupança).

Estão incluídos também quem teve ganho na venda de bens, como casas, carros e outros. Bem como, quem vendeu mais de R$ 40 mil em ativos na bolsa de valores, ou obteve lucro de qualquer valor sujeito à cobrança. Proprietários de bens de mais de R$ 300 mil e pessoas que venderam ou compraram imóvel no prazo de 180 dias também precisam declarar.

Como declarar

Através do Programa IRPF 2023, disponível na página da Secretaria da Receita Federal na internet;

Aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celulares e tablets;

Serviço “Meu Imposto de Renda”, disponível no Central Virtual de Atendimento da Receita, no endereço: cav.receita.fazenda.gov.br.

Multa

Quem enviar a declaração fora do prazo determinado (31 de maio) deverá pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 ou de 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

Franco reforçou que aqueles que não declararem o IR podem apresentar dificuldades na hora de conseguir crédito, além de ficar com o CPF irregular pela Receita Federal.

“Dentre as consequências, estão a dificuldade de se conseguir créditos, pois altera a situação da pessoa com a Receita Federal, no caso deixando irregular o CPF. Também é passível de cair na 'malha fina', situação que a receita passa a investigar o patrimônio da pessoa, além da possibilidade de ser acusado de crime de sonegação fiscal.”

