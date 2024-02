Desvendando a maternidade: I Encontro com Gestantes de 2024 aborda parto, amamentação e cuidados

Animais domésticos

Os tutores interessados devem comparecer à unidade e apresentar documento com foto, comprovante de residência e o número do NIS

Vermes e parasitas intestinais são problemas recorrentes em cães e gatos e, quando não tratados, podem trazer riscos à saúde do animal e dos tutores também. Diante disso, a Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) destaca a importância do combate às verminoses nos pets como uma medida essencial e lembra que o serviço é oferecido gratuitamente, em Campo Grande.

Durante os atendimentos realizados pela equipe, casos de animais com sintomas clínicos de verminoses têm sido identificados, alertando para os riscos que essas doenças representam, não apenas para os animais, mas também para as famílias que convivem com eles.

A médica veterinária e secretária titular da Subea, Ana Luiza Lourenço, explica que o tratamento contra verminoses não se limita apenas à saúde dos pets, pois a infestação pode afetar diretamente as pessoas que compartilham o mesmo ambiente com os animais.

“A verminose pode afetar principalmente crianças que costumam ficar mais próximas dos pets, brincar em local contaminado e que acabam levando a mão suja a boca”, alerta.

A secretária ressalta que mesmo os animais que vivem em ambientes fechados podem ser expostos à contaminação quando saem para passear com seus tutores. A contaminação pode ocorrer por via oral ou pelo contato direto da pele com ovos e larvas presentes nas fezes depositadas no ambiente.

Os filhotes são particularmente susceptíveis às verminoses devido à sua sensibilidade, o que pode resultar em sintomas graves como desnutrição, anemia, vômitos e diarreia. Ana Luiza sugere que a administração de vermífugo à mãe gestante é a abordagem mais indicada, prevenindo a transmissão de parasitas através da placenta ou da amamentação.

Tratamento

O tratamento deve ser iniciado a partir do décimo quinto dia de vida do animal, com repetições em intervalos de 15 dias, tanto para filhotes quanto para adultos. Para os pets adultos, a veterinária orienta seguir um protocolo de desparasitação de acordo com o peso do animal, com possibilidade de repetição após duas semanas.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea, oferece tratamento gratuito contra verminoses durante as consultas, realizadas de segunda a sexta-feira. Os tutores interessados devem comparecer à unidade de atendimento com o animal, apresentar documento com foto, comprovante de residência e o número do NIS.

Recomenda-se realizar o controle periódico a cada seis meses, sempre com a orientação de um veterinário.

Sintomas de verminoses

Sintomas como perda de apetite, apatia, alterações no pelo e presença de vermes nas fezes são indicativos comuns em cães. No caso de gatos, mudanças na rotina alimentar, perda de peso, barriga inchada, vômitos e diarreias podem ser sinais de infestação por parasitas.

Durante a anamnese, o veterinário determinará o protocolo mais adequado, considerando eventuais sintomas adicionais ou doenças pré-existentes.

Em casos de dúvidas ou para agendamentos o endereço da Sueba é Rua Rui Barbosa, 3538 – Centro.E o telefone para contato é o (67) 2020-1397.

Assine o Correio do Estado.