Detran abre leilões de veículos apreendidos na capital e no interior de Mato Grosso do Sul

MATO GROSSO DO SUL

Mato Grosso do Sul já soma 17 mortes e 16.801 casos confirmados pela doença

Mato Grosso do Sul registrou um novo óbito por dengue e 1.947 novos casos confirmados pela doença no período de uma semana. As informações são do novo boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde (SES) divulgado nesta terça-feira (25).

Conforme o documento, os números já somam 17 mortes e 16.801 pessoas contaminadas pelo vírus neste ano. Além de 34.263 casos prováveis e 8 óbitos em investigação.

A nova vítima da dengue no Estado é um homem, 94 anos, morador de Três Lagoas. Ele começou a apresentar sintomas da doença no dia 16 de abril e veio a óbito no último domingo (23). Não foi confirmado comorbidades.

Agora, o município de Três Lagoas contabiliza seis mortes provocadas pela doença só neste ano. Os outros registros são de uma mulher de 39 anos, um homem de 64 anos e outro de 75 e outro de 82 anos.

Epidemia

No mês passado, a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) emitiu uma nota técnica para alertar a população campo-grandense sobre uma nova epidemia de dengue no município.

De acordo a assessoria da secretaria o comunicado "tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimentos às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso às informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública".

O Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES) foi acionado pelo aumento de 20% nos atendimentos com sintomatologia de dengue na rede de urgência de Campo Grande, assim como o aumento das notificações ultrapassam o limiar epidêmico.

O governo do Estado havia anunciado no início de abril, o pacote de R$ 13 milhões para auxiliar os 79 municípios dentro do Programa Estadual de Enfrentamento às Arboviroses. O recurso também contempla o enfrentamento às doenças respiratórias.

“Estamos em um momento específico de contaminação muito grande de viroses, o sistema da atenção primária e o sistema dos hospitais de MS estão sobrecarregados. Então, esse apoio aos municípios é um recurso que será usado nos postos de saúde”, afirmou o governador Eduardo Riedel (PSDB).

Dia D

O Governo do Estado realizou nesta terça-feira (25), o “Dia D de conscientização contra o mosquito da dengue”, a ação é uma parceria entre as secretarias estaduais de Saúde e Educação que vão trabalhar a Campanha “Vença a Dengue sem zum, zum, zum”, com objetivo de sensibilizar os estudantes e toda a comunidade para conter os avanços das arboviroses (dengue, chikungunya e zika) em Mato Grosso do Sul. Além das escolas estaduais, as municipais e particulares foram convidadas a executarem as ações durante esta semana de conscientização.

Para o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, a Saúde tem feito diversas ações de vigilância a fim de mitigar a evolução de casos da doença em Mato Grosso do Sul e oferecido apoio aos 79 municípios para reduzir o número de casos novos no Estado.

“A campanha é de extrema importância porque leva a conscientização diretamente às crianças e assim elas podem nos ajudar levando este conhecimento à sua família e auxiliando o Estado neste enfrentamento das arboviroses, principalmente, da dengue. Hoje o principal foco é o mosquito transmissor e ele vive nas próprias residências. Então, toda a comunidade está convidada a participar desta ação estratégica nas escolas dos 79 municípios do Estado”, afirmou Simões.

Ao todo, três escolas em Campo Grande se tornaram os pontos focais com a realização das atividades escolares alusiva ao Dia D, mas a iniciativa acontece em toda a rede estadual, municipal e particulares de ensino. São elas, a Escola Estadual Alberto Elpídio Ferreira Dias, no Jardim Anache, a Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, no Jardim dos Estados, e a Escola Estadual Neyder Sueli, no Aero Rancho,

