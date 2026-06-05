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Detran-MS não relança CNH Social desde 2022 e promete novo edital só em 2027

Apesar de o programa ter previsão de lançamento anual, apenas um edital foi aberto desde 2022, ano de sua criação

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

05/06/2026 - 08h00
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Lançado em março de 2022 pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) com a promessa de ser um programa anual, o CNH Social, que prometia dar 5 mil carteiras de motoristas para pessoas carentes por edital, não saiu da primeira lista e foi “abandonado” pelo órgão.

O programa foi instituído por meio da Lei Estadual nº 5.806, de 16 de dezembro de 2021. A ação, segundo a sua própria regulamentação, publicada em março de 2022, seria feita por meio de editais que seriam lançados “periodicamente”.

“O programa será executado de forma contínua pelo Detran-MS, por meio de editais a serem publicados periodicamente. Parágrafo único. Deverá ser observada a disponibilidade financeira e orçamentária do Detran-MS”, diz o artigo segundo da regulamentação.

E é justamente por esse trecho, que determina a necessidade da previsão orçamentária, que o Detran-MS se ampara para deixar o programa parado.

“O CNH MS Social é autorizado por lei, mas não estava em execução orçamentária em 2025, pois estávamos aguardando a reestruturação no processo de formação de condutores, que aconteceu com a Resolução nº 1.020, em dezembro de 2025. Então não podemos colocar em execução em 2026”, afirma o Detran-MS, em nota.

Quando a lei entrou em vigor, em dezembro de 2021, porém, a própria diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS à época, Elijane Coelho, afirmou ao site do órgão que a estimativa do departamento era “beneficiar cerca de 5 mil pessoas por ano”, o que não aconteceu.

Outro motivo alegado pelo Detran-MS para que o programa não tenha novo edital este ano são as eleições, que ocorrem em outubro. Porém, há impedimento para que ferramentas deste tipo sejam lançadas 6 meses antes da disputa. 

“A abertura de um novo edital não pode ocorrer por causa do período eleitoral, que compreende o ano de 2026. Segundo art. 73, § 10º, da Lei nº 9.504/97, em período eleitoral, é proibido: 5. Distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Exceções: casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior”, diz a nota.

Entretanto, ainda que a partir de abril o governo não pudesse colocar novo edital para rodar, em 2022, a primeira e única seletiva do CNH Social foi lançada em março.

PROMESSA DE EDITAL

Assim como nos anos anteriores desde 2023, o Detran-MS promete, também em nota, que um novo edital está em “processo de estudo técnico” e que pode contemplar novos nomes a partir de 2027, porém, sem dar garantias.

“O Programa CNH MS Social (Mato Grosso do Sul), do Detran-MS, encontra-se em processo de estudo técnico. Estamos aproveitando esse período de restrição para desenvolver um estudo de impacto financeiro, formatação das aulas – conforme a nova Resolução – e ainda, definição de públicos prioritários para serem atendidos”, completa a nota do órgão.

ÚNICO EDITAL

No primeiro edital, lançado em 2022, as inscrições para a obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Mato Grosso do Sul tiveram quase 70 mil adesões.

Na época, o governo do Estado destinou R$ 16 milhões para o programa, o que equivale a um custo médio de R$ 3,2 mil por documento, valor idêntico ao desembolsado por qualquer pretendente que for em busca da habilitação por conta própria.

Das 5 mil vagas, o programa oferecia 1.180 vagas para a categoria A, mil vagas para a B, 2.570 vagas para a AB e 250 vagas para pessoas com deficiência.

Poderiam ter acesso ao benefício aqueles que preenchessem alguns requisitos, entre os quais estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal desde período anterior a 19 de fevereiro de 2022 e ter renda per capita de até meio salário mínimo ou renda total de até dois salários mínimos, bem como saber ler e escrever. 

Também era necessário que o cidadão morasse em MS há, pelo menos, dois anos, isso na época do primeiro edital.

CNH DO BRASIL

No ano passado, a desculpa usada pelo Detran-MS para manter o programa abandonado foram as mudanças feitas pelo governo federal e a criação da CNH do Brasil, que reduziram drasticamente os custos da habilitação.

Em agosto do ano passado, o órgão divulgou uma nota afirmando que o novo edital estava “em compasso de espera, condicionado às possíveis e relevantes alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no que se refere à desobrigatoriedade da frequência em autoescolas”.

“Essas mudanças tornaram mais complexa a adaptação do programa CNH Social. A principal preocupação está na correta e transparente aplicação dos recursos públicos. A autarquia avalia que duas aulas práticas são insuficientes para alguém que nunca dirigiu aprender a conduzir um veículo, servindo apenas para quem já tem experiência, mas não tem habilitação”, disse o Detran-MS em nota ao Correio do Estado no início deste ano.

* Saiba 

No único edital lançado, as vagas estavam espalhadas da seguinte forma: 1.650 para Campo Grande; 800 para Dourados e região; 300 para Naviraí e região; 300 para Três Lagoas e região; 300 para Ponta Porã e região; 250 para Paranaíba e região; 250 para os municípios da região da Capital; 250 para Corumbá e Ladário; 250 para Nova Andradina e região; 250 para Aquidauana e região; 200 para Jardim e região; e 200 para Coxim e região.

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IVINHEMA

Jovem de 23 anos é encontrada morta em residência

Larissa Maria dos Santos foi localizada sem vida na noite de quinta-feira; Polícia Civil e Polícia Científica apuram as circunstâncias da morte

05/06/2026 09h15

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Caso mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica no distrito de Amandina, em Ivinhema

Caso mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica no distrito de Amandina, em Ivinhema Ivinotícias

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Uma jovem de 23 anos, identificada como Larissa Maria dos Santos, foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (4) em uma residência localizada no distrito de Amandina, em Ivinhema.

De acordo com o portal Ivinotícias, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um imóvel da comunidade. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a jovem já sem sinais vitais.

A área foi isolada para garantir a preservação da cena até a chegada das equipes da Polícia Civil de Ivinhema e da Polícia Científica de Nova Andradina, responsáveis pelos levantamentos periciais que irão auxiliar na investigação.

O caso causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores de Amandina, que lamentaram a morte da jovem nas redes sociais.

As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelas autoridades. Segundo informações iniciais, a principal hipótese investigada é a de que Larissa tenha tirado a própria vida.

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ESTELIONATO

Mulher sofre golpe de quase R$ 4 mil após ligação de "gerente de banco"

A tela do celular da vítima ficou preta após atender a chamada suspeita

05/06/2026 09h00

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Aos policiais, a vítima ressaltou que não forneceu nenhuma informação ao

Aos policiais, a vítima ressaltou que não forneceu nenhuma informação ao "gerente do banco" Freepik

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Em Campo Grande, uma mulher, de 52 anos, foi vítima de golpe bancário, estelionato eletrônico, fraude mediante meio digital e acesso indevido ao aparelho celular, com realização de transações bancárias não autorizadas.

No Boletim de Ocorrência, a vítima relata que estava em seu local de trabalho quando recebeu uma ligação de vídeo, via WhatsApp, do contato identificado como "Renato Viva Sorte". Ao atender a videochamada, o indivíduo disse que era o "gerente do banco". A mulher, surpresa, apenas perguntou "o que houve?". Logo em seguida, sem que tivesse informado qualquer dado, a tela de seu aparelho celular ficou preta.

O aparelho da vítima, um Xiaomi 14 Pro,  passou a apresentar falhas graves, ficando sem utilidade regular após a ligação.

Aos policiais, a vítima ressaltou que não forneceu nenhuma informação ao "gerente do banco". Também não compartilhou a tela do aparelho, não clicou em link, não instalou aplicativo, não autorizou acesso remoto e não autorizou nenhuma operação bancária.

Após o ocorrido, a vítima constatou movimentações bancárias suspeitas e não reconhecidas, causando prejuízo financeiro de R$ 3.961.

O prejuízo decorre de transferências via Pix, nos valores de R$ 990, R$ 1.500, R$ 1 mil e outra de R$ 471. A mulher informa que não reconhece, não realizou e não autorizou nenhuma das operações, tampouco possui qualquer relação comercial com as empresas recebedoras dos valores.

Ela requeriu às autoridades que sejam adotadas providências para identificação do usuário/titular da linha telefônica, bem como dos titulares das contas recebedoras dos valores.

Por fim, requer o rastreamento dos valores, tentativa de bloqueio/recuperação das quantias subtraídas, preservação dos dados das transações e identificação dos elementos técnicos relacionados às operações, incluindo chaves Pix, contas destinatárias, IPs, dispositivos utilizados, horários das operações, eventuais dados de geolocalização e demais informações necessárias à investigação.

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