Emha divulga lista de beneficiários do Bônus Sonho de Morar; veja se seu nome está na lista

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) divulgou nesta quarta-feira (5) a lista dos beneficiários contemplados pelo Programa Bônus Sonho de Morar. A relação está publicada nas páginas 10 e 11 do Diogrande nº 8.415.
Os convocados devem comparecer nesta quinta-feira (6), às 17h30, para assinar o Termo de Compromisso, etapa obrigatória para receber o benefício. O atendimento será realizado no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), na Rua Venâncio Borges do Nascimento, nº 377, no Jardim TV Morena.
Criado em 2018, o Bônus Sonho de Morar concede um aporte financeiro para ajudar famílias de baixa e média renda a pagar a entrada do financiamento habitacional, facilitando o acesso ao primeiro imóvel. O programa foi instituído pela Lei Municipal nº 6.045/2018 e, atualmente, pode conceder subsídio de até R$ 20 mil, conforme as regras vigentes da Emha.
Neste ano, o programa integrou o 10º Feirão Habita Campo Grande, realizado durante o Natal dos Sonhos 2025. Somadas, a 9ª e a 10ª edição do evento movimentaram mais de R$ 130 milhões em negócios e resultaram na comercialização de 570 unidades habitacionais, consolidando o feirão como o maior evento de habitação de interesse social do Centro-Oeste.
Como consultar a lista
A lista completa dos beneficiários está disponível nas páginas 10 e 11 do Diogrande nº 8.415. Os contemplados devem verificar se o nome consta na publicação e comparecer no horário e local informados para a assinatura do termo. A ausência pode comprometer a concessão do benefício.