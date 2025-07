Detran MS: Desafios e soluções para um atendimento mais eficiente

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com 1.408.896 motoristas no Estado, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) aprimorou o atendimento virtual e estima que 95% dos serviços podem ser feitos online, pelo portal do órgão.

Assim como no aplicativo Detran MS, disponível para sistemas Android e iOS, há também totens de autoatendimento nas agências e o serviço via WhatsApp, com a atendente virtual Glória, por meio do número (67) 3368-0500.

Os atendimentos mais complexos são realizados por servidores qualificados, para melhor atender à população.

Em maio deste ano, o portal de serviços do Meu Detran passou por mudanças, inspirado em modelos internacionais.

“Esta reformulação foi parte dos resultados do convênio de diagnóstico de maturidade digital que o Detran-MS firmou com o Estônia Hub, uma organização brasileira especializada em promover a transformação digital no setor público e privado, inspirando-se no modelo de governo digital da Estônia, país reconhecido mundialmente por ter 99% de seus serviços públicos disponíveis online”, informou o órgão.

Com a oferta do serviço, o usuário tem mais liberdade para se organizar e realizar suas solicitações. Pensando em diminuir a burocracia, ele consegue resolver virtualmente diversos serviços “na palma da mão”, com o uso do aplicativo ou pelo site.

Serviços online

CNH;

Renovação, consulta de pontos;

Emissão da CNH definitiva;

2ª via da CNH;

Permissão Internacional para Dirigir (PID);

Certidão de prontuário da CNH;

Alteração de endereço do condutor;

Entrada e consulta de andamento de recurso de processo administrativo de suspensão ou cassação da CNH;

Consulta de Centro de Formação de Condutores (CFC);

Agendamento ou cancelamento de prova, consulta ao gabarito de exame teórico, entre outros.

Enquanto os proprietários de veículos podem resolver tudo sem precisar procurar uma agência, os usuários também conseguem consultar várias outras operações.

Consulta no Detran de veículos;

Consulta de débitos;

Guia de licenciamento e multas;

Download/Impressão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);

Consulta ao pátio de veículo apreendido;

Alteração de endereço do veículo;

Registro de intenção de venda;

Comunicação de venda;

Primeiro emplacamento digital;

Transferência digital;

Autorização de remarcação de chassi;

Consulta de vistoria veicular;

Desembaraço veicular, entre outros.

Segundo o Detran, os únicos serviços que o munícipe ainda precisa fazer presencialmente são a vistoria veicular e, no caso da CNH, a captura de imagem, exame médico, aulas e provas práticas.

Transferência veicular

Outra facilidade implementada desde fevereiro deste ano trata da transferência de veículos, que não precisa mais ser feita em agências ou por intermédio de cartórios em Mato Grosso do Sul.

Por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT), o processo pode ser iniciado pelo vendedor, que declara a venda digitalmente e informa os dados do comprador. A partir disso, o comprador recebe uma notificação e segue com o processo.

“A única etapa presencial ainda exigida é a vistoria do veículo, que o comprador precisa fazer antes de emitir o novo documento. Essa vistoria pode ser feita nas agências do Detran-MS ou nas vistoriadoras credenciadas, à escolha do cidadão.”

A vistoria acabou?

O órgão estadual explicou que a sanção da Lei nº 15.153 não extingue a vistoria obrigatória. Na verdade, ela alterou o texto do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com o objetivo de reduzir a burocracia e acompanhar os avanços tecnológicos, tema que já vinha sendo debatido entre os Detrans e a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

No que diz respeito às regras de transferência de propriedade de veículos por meio eletrônico, que implicam na necessidade de vistoria para concretizar o processo, a legislação afirma que essa etapa “poderá ser realizada em formato eletrônico”.

Inclusive, no Estado, assim como em outras unidades da federação, a transferência eletrônica já é realidade, e a vistoria também pode ser feita por meio eletrônico, havendo necessidade de validação final por um profissional técnico.

A vistoria pode ser feita nas agências do Detran-MS ou nas vistoriadoras credenciadas, conforme escolha do cidadão.

Emplacamento Digital

Com o serviço "Primeiro Emplacamento Digital", o cidadão que comprou um carro zero quilômetro pode solicitar, pelo portal Meu Detran, a autorização de estampagem, o documento necessário para confeccionar a placa.

No caso das placas do padrão Mercosul, que não exigem lacre de segurança, o próprio proprietário pode instalá-las em seu veículo.

Divulgação Detran-MS

Monitoramento Estadual

Pensando na segurança e investindo em tecnologia, o Detran-MS implementou o Centro Integrado de Segurança Viária (CISV), com centenas de câmeras instaladas em todo o Estado, que monitoram a circulação de veículos nas vias.

Com isso, é possível identificar registros de carros roubados ou com restrições judiciais. O órgão atua em parceria com as forças de segurança no monitoramento de veículos suspeitos.

O sistema conta com câmeras fixas — próprias e compartilhadas com outras instituições — e com os "óculos especiais" (CISV Glass), que usam tecnologia OCR para leitura digital de placas. Esses dispositivos se conectam à Central e enviam alertas em tempo real caso identifiquem veículos com restrições, permitindo ação rápida dos agentes de segurança.

Uso de IA

A modernização do sistema de gestão de dados e processos conta com o auxílio da inteligência artificial, que colabora para maior produtividade e agilidade nos trâmites internos.

A assistente virtual Glória também está sendo aprimorada. A previsão é que, no futuro, ela possa auxiliar os cidadãos no controle de débitos dos veículos e dos prazos de validade da CNH.

Divulgação Detran-MS / IA do Whatsapp

Autoescolas e despachantes

O Detran informou que os Centros de Formação de Condutores (CFCs) e os despachantes atualmente têm acesso à abertura de processos de primeira habilitação de forma online, por meio do sistema do Detran-MS, a mesma plataforma disponibilizada para os despachantes.

Diretora-geral de ensino, Claudia Moraes de Azevedo Felix

Apesar dos avanços, a diretora-geral de ensino, Claudia Moraes de Azevedo Felix, de 46 anos, da Auto Escola 2000, relatou ao Correio do Estado que houve melhorias apenas no processo da primeira habilitação. Outras transações ainda não são autorizadas.

“Só melhorou na primeira habilitação. Se uma pessoa está fazendo renovação e precisa alterar alguma informação, tem que ir direto a uma agência do Detran. Só na primeira habilitação conseguimos fazer tudo online e enviar os documentos sem precisar ir até o local”, explicou.

Claudia também apontou que o sistema é fechado para quem atua no setor, o que prejudica, por exemplo, processos como adição de categoria na CNH, já que não há acesso para isso, ou alterações diversas.

Ela destacou que melhorias poderiam ser feitas, principalmente no prontuário que trata da transferência de habilitação entre estados.

“Ao invés de abrirem o sistema para facilitar nosso acesso, decidiram fechar. Quando digito o CPF da pessoa, não tenho acesso a nada, porque retiraram várias permissões que a gente tinha.”

Nessas situações, Claudia lamentou que precisa orientar o cliente a procurar diretamente o Detran. Muitas vezes, o cliente insiste para que ela realize o procedimento, seja por falta de tempo ou por outras questões, mas o único caminho é encaminhá-lo ao canal correto.

À frente da Auto Escola 2000, que tem 25 anos de atuação, está a proprietária e instrutora Aparecida Moraes de Azevedo, de 77 anos, com 50 anos de experiência no ramo. Ela relatou que, com o passar do tempo, viu a clientela diminuir e a atividade na área se reduzir significativamente.

Já o despachante Claudemir Mendes, de 77 anos, que atua há 32 anos no setor, explicou que, antes das mudanças no sistema, conseguia atender diversas demandas. Com o avanço da tecnologia, viu-se diante de um novo cenário, em que o cidadão pode realizar os procedimentos por conta própria. Segundo ele, a procura caiu tanto que perdeu cerca de 80% da renda.

“Eu fazia transferência, licenciamento… tudo que envolvia o Detran. Mas hoje não conseguimos mais fazer. O órgão de trânsito praticamente tirou essa função; agora tudo é facilitado pela internet”, relatou Claudemir.

Atualmente, ele atende apenas “alguns perdidos por aí”, pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento sobre internet e ainda buscam atendimento presencial.

“São aqueles que aparecem perdidos, que não sabem nada de informática, nunca mexeram em computador. Esses ainda procuram a gente. Mas é raro, é raro quem não sabe mexer na internet”, concluiu.

