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Cidades

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Detran MS dispensa licitação para outra empresa e soma mais de R$ 9 milhões em limpeza

Novo extrato publicado nesta quinta-feira (23) amplia série de contratações emergenciais para serviços de limpeza e conservação em unidades do órgão no Estado

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

23/04/2026 - 09h05
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O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) firmou mais um contrato emergencial para serviços de limpeza, asseio e conservação em suas unidades, elevando para mais de R$ 8 milhões os gastos com esse tipo de serviço em apenas dois dias.

Publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (23), o novo extrato prevê o repasse de R$ 4.121.333,64 à empresa Organização Morena de Parceria e Serviços H Ltda., responsável por atender agências e postos do órgão referentes aos lotes 2 ao 11.

A contratação foi realizada sem licitação, com base no artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, que permite a dispensa em situações emergenciais. O contrato tem vigência de um ano, sem possibilidade de prorrogação, podendo ser encerrado antecipadamente caso haja conclusão de processo licitatório ou outra solução administrativa.

O acordo ocorre um dia após a publicação de outro contrato semelhante, no valor de R$ 4.940.672,88, destinado ao lote 1 e firmado com a empresa Guatos Prestadora de Serviços Ltda. Na ocasião, o Detran-MS informou que a medida foi necessária para garantir a continuidade dos serviços considerados essenciais.

Somados, os dois contratos chegam a R$ 9.062.006,52 e abrangem todas as unidades do órgão no Estado.

Segundo o extrato publicado hoje, os recursos são provenientes de dotação orçamentária voltada ao custeio administrativo, com empenho emitido em 15 de abril deste ano.

Conforme já informado pelo Detran-MS ao Correio do Estado, as contratações emergenciais seguem orientação da Secretaria de Estado de Administração (SAD), que conduz um processo licitatório unificado para serviços de limpeza em órgãos estaduais. A recomendação foi para que contratos próximos do vencimento fossem substituídos temporariamente por acordos emergenciais, evitando a interrupção dos serviços.

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CRIME SEXUAL

Ex-vereador é condenado a mais de 46 anos por abusar da irmã desde a infância em MS

Vítima tinha 10 anos quando crimes começaram; abusos duraram uma década e deixaram marcas psicológicas profundas, segundo a Justiça

23/04/2026 10h15

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Ex-vereador foi condenado a mais de 46 anos por abusos contra a irmã; Justiça destacou gravidade e duração dos crimes

Ex-vereador foi condenado a mais de 46 anos por abusos contra a irmã; Justiça destacou gravidade e duração dos crimes Divulgação

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Um ex-vereador de Três Lagoas foi condenado a 46 anos e três meses de prisão por uma série de abusos sexuais cometidos contra a própria irmã ao longo de aproximadamente dez anos. A decisão atende à denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que detalhou a escalada de violência iniciada ainda na infância da vítima.

Conforme a acusação, o homem passou a morar com a família quando a menina tinha 10 anos e assumiu a função de cuidar dela. A partir desse momento, segundo o processo, começou a praticar abusos de forma recorrente. Inicialmente, sem conjunção carnal, os crimes evoluíram com o passar dos anos.

Quando a vítima chegou à adolescência, por volta dos 14 anos, os abusos passaram a ocorrer com violência e ameaça, configurando estupro. Os episódios eram registrados tanto na casa da família quanto em outro imóvel, onde o réu vivia com a avó. A jovem era levada ao local sob a justificativa de prestar cuidados à idosa.

O Ministério Público apontou que o ex-parlamentar mantinha um ciclo de controle sobre a vítima. Ele a ameaçava, desacreditava sua palavra e oferecia presentes, numa tentativa de silenciamento. Em depoimento, a vítima afirmou que era intimidada com a ideia de que ninguém acreditaria nela, já que o agressor era conhecido na cidade e havia ocupado cargo público.

Ao longo da ação penal, o relato da vítima foi considerado um dos principais elementos de prova. De acordo com o MPMS, o depoimento se mostrou consistente e alinhado com testemunhos e documentos reunidos no processo. Laudos psicológicos também confirmaram os efeitos dos abusos, indicando sofrimento psíquico severo, episódios de autolesão e tentativas de suicídio.

Na sentença, o juiz Roberto Hipólito da Silva Junior destacou a credibilidade da vítima e a convergência entre seu relato e as demais provas.

O ex-vereador foi condenado a 29 anos e dois meses de reclusão por estupro de vulnerável, referente aos crimes cometidos antes dos 14 anos da vítima, e a 17 anos e um mês por estupro. Além disso, terá que pagar R$ 20 mil por danos morais.

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PREVENÇÃO

Mutirão para vacinar contra a gripe acontece no sábado em Campo Grande

Serão abertas 24 unidades de saúde, com horário de funcionamento das 7h30 às 16h45, além de pontos estratégicos na região do Centro

23/04/2026 10h03

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A Sesau reforça que a vacinação segue disponível durante a semana nas 74 Unidades de Saúde da Família

A Sesau reforça que a vacinação segue disponível durante a semana nas 74 Unidades de Saúde da Família Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

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Diante do baixo número de pessoas vacinadas em Campo Grande (apenas 18% dos grupos prioritários), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realizará, neste sábado (25), um novo Dia D de vacinação contra a gripe.

Serão abertas 24 unidades de saúde, com horário de funcionamento das 7h30 às 16h45, além de pontos estratégicos na região do Centro, na Praça Ary Coelho, das 8h às 16h; e no Jardim Anache, a partir das 8h, durante o Mutirão Todos em Ação.

A vacinação começou em 26 de março, mas a procura segue com níveis abaixo do necessário. Consequentemente, houve aumento na demanda por atendimentos nas unidades de urgência e emergência, causado pela circulação de vírus respiratórios.

“Isso é extremamente preocupante, considerando que ainda podemos ter períodos de queda de temperatura, o que tende a agravar o cenário das síndromes respiratórias na Capital”, alerta a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

A orientação é que os grupos prioritários busquem a vacinação o quanto antes, principalmente aqueles mais vulneráveis às complicações da doença, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades.

A Sesau reforça que a vacinação segue disponível durante a semana nas 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) e que o engajamento da população é fundamental para reduzir os casos graves e evitar novas mortes por influenza.

Em 2026, Campo Grande já registra 287 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 40 confirmações por Influenza e 5 mortes, conforme dados da Coordenadoria de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-CG). 

Grupos prioritários

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
• Idosos
• Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)
• Profissionais da saúde
• Trabalhadores da educação
• Forças de segurança e salvamento
• Indígenas e quilombolas
• Pessoas com comorbidades
• Trabalhadores dos Correios
• Caminhoneiros
• Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

Locais para vacinar

A vacinação estará disponível em unidades distribuídas por todas as regiões da cidade. No Distrito Segredo, a imunização vai acontecer na USF Paradiso e na Escola Municipal Prof. João Cândido de Souza (durante o Mutirão Todos em Ação).

No Imbirussu, participam as USFs Aero Itália, Silvia Regina, Serradinho, Zé Pereira e Albino Coimbra.

Já no Bandeira, a vacinação ocorre nas USFs Universitário, Mape, Tiradentes e Cristo Redentor.

No Distrito Lagoa, estarão abertas as unidades Caiçara, Antártica, Vila Fernanda, Tarumã e Santa Emília.

Na região Prosa/Centro, a população poderá procurar as USFs Noroeste, Nova Bahia e 26 de Agosto.

E, no Anhanduizinho, participam as unidades Alves Pereira, Dona Neta, Anhanduí, Dom Antônio, Paulo Coelho e Los Angeles.

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