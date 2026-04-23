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CRIME SEXUAL

Ex-vereador é condenado a mais de 46 anos por abusar da irmã desde a infância em MS

Vítima tinha 10 anos quando crimes começaram; abusos duraram uma década e deixaram marcas psicológicas profundas, segundo a Justiça

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

23/04/2026 - 10h15
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Um ex-vereador de Três Lagoas foi condenado a 46 anos e três meses de prisão por uma série de abusos sexuais cometidos contra a própria irmã ao longo de aproximadamente dez anos. A decisão atende à denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que detalhou a escalada de violência iniciada ainda na infância da vítima.

Conforme a acusação, o homem passou a morar com a família quando a menina tinha 10 anos e assumiu a função de cuidar dela. A partir desse momento, segundo o processo, começou a praticar abusos de forma recorrente. Inicialmente, sem conjunção carnal, os crimes evoluíram com o passar dos anos.

Quando a vítima chegou à adolescência, por volta dos 14 anos, os abusos passaram a ocorrer com violência e ameaça, configurando estupro. Os episódios eram registrados tanto na casa da família quanto em outro imóvel, onde o réu vivia com a avó. A jovem era levada ao local sob a justificativa de prestar cuidados à idosa.

O Ministério Público apontou que o ex-parlamentar mantinha um ciclo de controle sobre a vítima. Ele a ameaçava, desacreditava sua palavra e oferecia presentes, numa tentativa de silenciamento. Em depoimento, a vítima afirmou que era intimidada com a ideia de que ninguém acreditaria nela, já que o agressor era conhecido na cidade e havia ocupado cargo público.

Ao longo da ação penal, o relato da vítima foi considerado um dos principais elementos de prova. De acordo com o MPMS, o depoimento se mostrou consistente e alinhado com testemunhos e documentos reunidos no processo. Laudos psicológicos também confirmaram os efeitos dos abusos, indicando sofrimento psíquico severo, episódios de autolesão e tentativas de suicídio.

Na sentença, o juiz Roberto Hipólito da Silva Junior destacou a credibilidade da vítima e a convergência entre seu relato e as demais provas.

O ex-vereador foi condenado a 29 anos e dois meses de reclusão por estupro de vulnerável, referente aos crimes cometidos antes dos 14 anos da vítima, e a 17 anos e um mês por estupro. Além disso, terá que pagar R$ 20 mil por danos morais.

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PREVENÇÃO

Mutirão para vacinar contra a gripe acontece no sábado em Campo Grande

Serão abertas 24 unidades de saúde, com horário de funcionamento das 7h30 às 16h45, além de pontos estratégicos na região do Centro

23/04/2026 10h03

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A Sesau reforça que a vacinação segue disponível durante a semana nas 74 Unidades de Saúde da Família

A Sesau reforça que a vacinação segue disponível durante a semana nas 74 Unidades de Saúde da Família Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

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Diante do baixo número de pessoas vacinadas em Campo Grande (apenas 18% dos grupos prioritários), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realizará, neste sábado (25), um novo Dia D de vacinação contra a gripe.

Serão abertas 24 unidades de saúde, com horário de funcionamento das 7h30 às 16h45, além de pontos estratégicos na região do Centro, na Praça Ary Coelho, das 8h às 16h; e no Jardim Anache, a partir das 8h, durante o Mutirão Todos em Ação.

A vacinação começou em 26 de março, mas a procura segue com níveis abaixo do necessário. Consequentemente, houve aumento na demanda por atendimentos nas unidades de urgência e emergência, causado pela circulação de vírus respiratórios.

“Isso é extremamente preocupante, considerando que ainda podemos ter períodos de queda de temperatura, o que tende a agravar o cenário das síndromes respiratórias na Capital”, alerta a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

A orientação é que os grupos prioritários busquem a vacinação o quanto antes, principalmente aqueles mais vulneráveis às complicações da doença, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades.

A Sesau reforça que a vacinação segue disponível durante a semana nas 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) e que o engajamento da população é fundamental para reduzir os casos graves e evitar novas mortes por influenza.

Em 2026, Campo Grande já registra 287 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 40 confirmações por Influenza e 5 mortes, conforme dados da Coordenadoria de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-CG). 

Grupos prioritários

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
• Idosos
• Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)
• Profissionais da saúde
• Trabalhadores da educação
• Forças de segurança e salvamento
• Indígenas e quilombolas
• Pessoas com comorbidades
• Trabalhadores dos Correios
• Caminhoneiros
• Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

Locais para vacinar

A vacinação estará disponível em unidades distribuídas por todas as regiões da cidade. No Distrito Segredo, a imunização vai acontecer na USF Paradiso e na Escola Municipal Prof. João Cândido de Souza (durante o Mutirão Todos em Ação).

No Imbirussu, participam as USFs Aero Itália, Silvia Regina, Serradinho, Zé Pereira e Albino Coimbra.

Já no Bandeira, a vacinação ocorre nas USFs Universitário, Mape, Tiradentes e Cristo Redentor.

No Distrito Lagoa, estarão abertas as unidades Caiçara, Antártica, Vila Fernanda, Tarumã e Santa Emília.

Na região Prosa/Centro, a população poderá procurar as USFs Noroeste, Nova Bahia e 26 de Agosto.

E, no Anhanduizinho, participam as unidades Alves Pereira, Dona Neta, Anhanduí, Dom Antônio, Paulo Coelho e Los Angeles.

FLAGRANTE

Advogado e irmão são presos com Iphones contrabandeados em Dourados

Além dos celulares, também foram apreendidos um MacBook, quatro Ipads, um Ipod e um Airtag, todos contrabandeados do Paraguai

23/04/2026 09h35

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Os celulares eram importados dos Estados Unidos e retirados no Paraguai

Os celulares eram importados dos Estados Unidos e retirados no Paraguai Divulgação: PRF

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Um advogado e o irmão dele, que se apresentou como proprietário de uma loja de eletrônicos em Dourados, foram presos em flagrante por contrabando, na tarde de ontem (22), próximo ao distrito de Itahum.

Ao todo, foram apreendidos 144 celulares do modelo iPhone, um MacBook, quatro Ipads, além de um Ipod e um Airtag, todos contrabandeados do Paraguai.  

A abordagem ocorreu durante patrulhamento na região por equipes da Delegacia Especializada de Fronteira da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo informações do Dourados News, o advogado fazia o serviço de 'batedor' conduzindo um Mitsubishi Outlander e o irmão dele, uma caminhonete GM S-10. 

Ao avistar a abordagem ao veículo de luxo, o motorista que carregava a carga contrabandeada tentou fugir por uma estrada de terra, mas foi alcançado logo em seguida. Na vistoria, os policiais encontraram as mercadorias escondidas em um fundo falso. 

O condutor da caminhonete informou à PRF que importa os celulares dos Estados Unidos e realiza a retirada no Paraguai.

Ambos receberam voz de prisão e foram autuados em flagrante por contrabando na delegacia de Polícia Federal de Dourados.

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