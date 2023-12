O edital publicado e cancelado hoje (12), abria as inscrições até o dia 15 de janeiro. A Prefeitura fará um novo edital, com uma nova data. - Marcelo Victor/Arquivo Correio do Estado

Esperado há mais de oito anos, o concurso público para o cargo efetivo de professor da Rede Municipal de Ensino (Reme), de Campo Grande, foi adiado mais uma vez. As inscrições para 323 vagas, com salário de R$3,6 mil seriam abertas hoje (12), mas devido a um erro no sistema, a prefeitura da Capital precisou cancelar o edital.



Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, o edital 01/2023, publicado em Diogrande 7.999 de 05/12/2023, previa a abertura das inscrições no dia 12 de dezembro que seguiriam até o dia 15 de dezembro. Já as provas estavam marcadas para o dia 4 de fevereiro.

No entanto, com um erro no sistema para a emissão do boleto de pagamento a prefeitura cancelou o processo e informou que um novo edital, com novas datas será publicado.

"As inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para Cargo Efetivo de Professor da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (SEMED) 2023, ainda não foram abertas em decorrência de uma falha de comunicação de dados compartilhados para que seja a confirmado o pagamento das inscrições.

O sistema da instituição financeira responsável está apresentando falha na emissão do arquivo de retorno do pagamento do boleto para a homologação da inscrição.

As equipes técnicas não estão medindo esforços para que a falha de transmissão de dados seja solucionada o mais breve possível. Um novo edital será publicado em breve com a retificação do período de inscrição, de forma que nenhum interessado no concurso público seja prejudicado.".

Incialmente o município havia divulgado 323 vagas, para 10 cargos de nível superior com carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 3.671,07.

Das 323 vagas, 82 seriam para professor de Educação Infantil; 120 para professor de anos iniciais do Ensino Fundamental; 84 para professor de Artes; 10 para professor de Educação Física; 5 para professor de Língua Inglesa; 5 para professor de Língua Portuguesa, 5 para professor de Matemática, 4 para professor de Geografia; 4 para professor de História e 4 para professor de Ciências.

Já a taxa de inscrição custaria R$ 95 e deveria ser paga até 16 de janeiro de 2024. O candidato poderia ainda se inscrever em mais de um cargo do Concurso Público, desde que as provas objetiva e redação fossem realizadas em períodos distintos para cada cargo (manhã ou tarde).

Provas

Ainda segundo o edital cancelado, a seleção teria as seguintes fases: prova objetiva, prova de redação e prova de títulos. A prova objetiva será composta por 60 questões objetivas com cinco alternativas cada uma.

A redação é de caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 100 pontos. A prova de Títulos é de caráter classificatório para todos os cargos. O concurso público seria aplicado pelo Instituto Avalia.

Requisitos

Os requisitos para participar do concurso são:

Possuir a escolaridade exigida para o cargo ao qual concorre

Ser maior de 18 anos

Ser brasileiro nato ou naturalizado e cidadão português

Ser eleitor e estar quite com as obrigações eleitorais

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino

Não ocupar cargo, emprego ou função pública e não acumular proventos de aposentadoria pagos pela previdência pública federal, estadual ou municipal

Não ter sido demitido por justa causa, em razão de falta grave, mediante decisão de qualquer esfera governamental, nos últimos cinco anos

Não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, comprovada por certidões passadas pela Justiça Estadual e Federal

Apresentação de declaração de bens, conforme formulário próprio da Administração Municipal ou cópia da declaração apresentada à Receita Federal do Brasil

Apresentação de Declaração de Ficha Limpa

Confira o edital completo aqui. Confira mo conteúdo das provas aqui.

Último concurso

O último concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semed) foi realizado em 2016. O edital foi aberto em 2015 e as provas foram realizadas em 20 de março de 2016.

O concurso ofereceu cerca de 400 vagas para professores das disciplinas de artes, educação física, história, geografia, inglês, língua portuguesa, matemática, entre outras.

Para todos os cargos o salário oferecido, na época, foi de R$ 2.546,06. O processo seletivo teve mais de 19 mil candidatos. Os aprovados foram convocados em 2018.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino (Reme) tem aproximadamente 109 mil alunos matriculados em 206 unidades de ensino, 7,5 mil professores e 12 mil servidores (incluindo administrativos, pessoal da limpeza, merenda, monitor de aluno e etc).



