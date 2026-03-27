Dia D da imunização contra a gripe será nesse sábado; veja onde se vacinar - Divulgação

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Amanhã (28) a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) irá realizar o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, com 12 pontos de vacinação nas unidades de saúde, além de um ponto extra no Shopping Norte Sul Plaza.

Em busca de ampliar o acesso e a cobertura vacinal da população, a mobilização acontecerá em diversas unidades de saúde, que atendem a todas as regiões urbanas da capital e estará disponível ao longo de todo o dia, das 07h30 às 16h45. Confira as unidades e locais:

USF 26 de Agosto - R. Rui Barbosa, 4670, São Francisco

R. Rui Barbosa, 4670, São Francisco USF Tiradentes - Av José Nogueira Viêira, Jardim Itatiaia

Av José Nogueira Viêira, Jardim Itatiaia USF Universitário - R. Marquês de Olinda, Universitário

R. Marquês de Olinda, Universitário USF Nasser - R. Antonio de Moraes Ribeiro, 939, Vila Nasser

R. Antonio de Moraes Ribeiro, 939, Vila Nasser USF Vida Nova - R. Nísia Floresta, 220, Residencial Vida Nova III

R. Nísia Floresta, 220, Residencial Vida Nova III USF Caiçara - R. Vital Brasil, 1, Caiçara

R. Vital Brasil, 1, Caiçara USF Santa Emília - R. Boanerges Lopes, 1392, Jardim Santa Emilia

R. Boanerges Lopes, 1392, Jardim Santa Emilia USF Alves Pereira - R. Filomena Segundo Nascimento, Alves Pereira

R. Filomena Segundo Nascimento, Alves Pereira USF Dona Neta - R. Corá, Guanandi

R. Corá, Guanandi USF Los Angeles - R. Francisco Chaves, 328-538, Jardim Los Angeles

R. Francisco Chaves, 328-538, Jardim Los Angeles USF Silvia Regina - R. Tordesilhas, 688, Vila Silvia Regina

R. Tordesilhas, 688, Vila Silvia Regina USF Serradinho - R. Delmiro Gouvêia, 427, Vila Serradinho

No Shopping Norte Sul Plaza, localizado na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300, no Jardim Joquei Club, também haverá um ponto extra de vacinação no sábado (28), das 11h às 19h, e novamente no domingo (29) das 12h às 19h.

A campanha de imunização ocorre justamente antes do período de maior circulação do vírus e integra a estratégia nacional de enfrentamento à gripe, que leva a ação para 21 estados, além do Distrito Federal.

Entre as recomendações, a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente da Sesau, Veruska Lahdo, reforça que grupos mais vulneráveis aos sintomas e complicações da doença são o público-alvo e devem procurar a unidade mais próxima para realizar a imunização.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso da população à vacina, levando a imunização para mais perto das pessoas e reforçando a proteção, principalmente dos grupos prioritários. A vacina é segura, eficaz e fundamental para evitar casos graves e internações por gripe”.

São parte do grupo prioritário:

crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

idosos;

gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)

profissionais da saúde

trabalhadores da educação

forças de segurança e salvamento

indígenas e quilombolas

pessoas com comorbidades

trabalhadores dos Correios

caminhoneiros

trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

Para os que estão dentro do grupo, a Sesau orienta que levem um documento pessoal com foto e um comprovante que ateste a condição para vacinação, como laudo médico, carteira profissional ou documento funcional.

A orientação busca agilizar o atendimento e garantir que alcance o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde.

Além disso, a Sesau reforça que a vacinação seguirá nas unidades de saúde ao longo da campanha, conforme cronograma do Ministério da Saúde.

* Saiba

A Fiocruz emitiu alerta neste mês para o aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 21 estados e Distrito Federal.

Entre as doenças respiratórias estão a Rinovírusque atinge crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), uma das principais causa de bronquiolite em bebês com menos de 2 anos, e a Influenza A.

>> Serviço

Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza

Data: 28 de março (sábado);

Horário: 07h30 às 16h45;

Local: Unidades de Saúde da Família por toda Campo Grande e Shopping Norte Sul Plaza.