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Dia D da imunização contra a gripe será nesse sábado; veja onde se vacinar

Campanha Nacional terá imunização nas Unidades de Saúde em todas as regiões de Campo Grande

Noysle Carvalho

27/03/2026 - 12h30
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Amanhã (28) a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) irá realizar o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, com 12 pontos de vacinação nas unidades de saúde, além de um ponto extra no Shopping Norte Sul Plaza.

Em busca de ampliar o acesso e a cobertura vacinal da população, a mobilização acontecerá em diversas unidades de saúde, que atendem a todas as regiões urbanas da capital e estará disponível ao longo de todo o dia, das 07h30 às 16h45. Confira as unidades e locais:

  • USF 26 de Agosto - R. Rui Barbosa, 4670, São Francisco
  • USF Tiradentes - Av José Nogueira Viêira, Jardim Itatiaia
  • USF Universitário - R. Marquês de Olinda, Universitário
  • USF Nasser - R. Antonio de Moraes Ribeiro, 939, Vila Nasser
  • USF Vida Nova - R. Nísia Floresta, 220, Residencial Vida Nova III
  • USF Caiçara - R. Vital Brasil, 1, Caiçara
  • USF Santa Emília - R. Boanerges Lopes, 1392, Jardim Santa Emilia
  • USF Alves Pereira - R. Filomena Segundo Nascimento, Alves Pereira
  • USF Dona Neta - R. Corá, Guanandi
  • USF Los Angeles - R. Francisco Chaves, 328-538, Jardim Los Angeles
  • USF Silvia Regina - R. Tordesilhas, 688, Vila Silvia Regina
  • USF Serradinho - R. Delmiro Gouvêia, 427, Vila Serradinho

No Shopping Norte Sul Plaza, localizado na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300, no Jardim Joquei Club, também haverá um ponto extra de vacinação no sábado (28), das 11h às 19h, e novamente no domingo (29) das 12h às 19h.

A campanha de imunização ocorre justamente antes do período de maior circulação do vírus e integra a estratégia nacional de enfrentamento à gripe, que leva a ação para 21 estados, além do Distrito Federal.

Entre as recomendações, a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente da Sesau, Veruska Lahdo, reforça que grupos mais vulneráveis aos sintomas e complicações da doença são o público-alvo e devem procurar a unidade mais próxima para realizar a imunização.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso da população à vacina, levando a imunização para mais perto das pessoas e reforçando a proteção, principalmente dos grupos prioritários. A vacina é segura, eficaz e fundamental para evitar casos graves e internações por gripe”.

São parte do grupo prioritário:

  • crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
  • idosos;
  • gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)
  • profissionais da saúde
  • trabalhadores da educação
  • forças de segurança e salvamento
  • indígenas e quilombolas
  • pessoas com comorbidades
  • trabalhadores dos Correios
  • caminhoneiros
  • trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

Para os que estão dentro do grupo, a Sesau orienta que levem um documento pessoal com foto e um comprovante que ateste a condição para vacinação, como laudo médico, carteira profissional ou documento funcional.

A orientação busca agilizar o atendimento e garantir que alcance o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde.

Além disso, a Sesau reforça que a vacinação seguirá nas unidades de saúde ao longo da campanha, conforme cronograma do Ministério da Saúde.

*Saiba

A Fiocruz emitiu alerta neste mês para o aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 21 estados e Distrito Federal.

Entre as doenças respiratórias estão a Rinovírusque atinge crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), uma das principais causa de bronquiolite em bebês com menos de 2 anos, e a Influenza A.

>> Serviço

Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza

Data: 28 de março (sábado);
Horário: 07h30 às 16h45;
Local: Unidades de Saúde da Família por toda Campo Grande e Shopping Norte Sul Plaza.

tempo

Primeira onda de calor do ano deve atingir Mato Grosso do Sul no fim de semana

Temperaturas podem chegar a 40°C no Estado; Fenômeno está associado a uma bolha de calor da Argentina e Paraguai que avança sobre o Brasil

27/03/2026 12h00

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Temperaturas podem chegar aos 40°C em MS

Temperaturas podem chegar aos 40°C em MS Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A primeira onda de calor de 2026 deve atingir Mato Grosso do Sul neste fim de semana, elevando significativamente as temperaturas até a quarta-feira (1º).

De acordo com o Climatempo, o fenômeno está associado a uma bolha de calor posicionada entre o Paraguai e o norte da Argentina, que avança sobre o território brasileiro e favorece a persistência de ar muito quente sobre parte do Centro-Sul do País.

Com a onda de calor, as temperaturas ficam pelo menos cinco graus acima da média para esta época do ano.

Com esse padrão atmosférico, as temperaturas ficam vários dias consecutivos acima da média para esta época do ano, caracterizando o episódio de onda de calor.

As áreas mais impactadas são aquelas mais próximas da fronteira com o Paraguai e o norte da Argentina, onde o ar quente se mantém mais concentrado.

No Mato Grosso do Sul, as áreas mais afetadas ficam no sul e no oeste do Estado, incluindo regiões próximas ao Pantanal.

A previsão indica que essa onda de calor deve persistir pelo menos até a próxima quarta-feira (1º).

Fim de semana

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o fim de semana deve tempo mais firme, com predomínio de sol e pouca nebulosidade.

Ao longo dos próximos dias, as temperaturas entram em elevação, podendo atingir valores a máxima de 40°C em algumas regiões do Estado.

Associado ao calor intenso, a umidade relativa do ar deve apresentar índices baixos, variando entre 20% e 40%, o que requer atenção, pois abaixo de 30% já é considerado prejudicial à saúde.

Apesar do cenário mais estável, não se descartam pancadas de chuva e tempestades isoladas, características do aquecimento diurno.

Há possibilidade de rajadas de vento pontuais acima de 50 km/h.

Na região da Grande Dourados, as temperaturas devem varias entre 21°C e 38°C. Já no Pantanal, a mínima prevista é de 22°C e a máxima também de 38°C. A maior temperatura deve ser de 40°C, prevista para os municípios das regiões norte, leste e bolsão.

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 21°C e 34°C.

Temperaturas podem chegar aos 40°C em MS

Segurança

Novas unidades da Gameleira devem abrir mais de 1,2 mil vagas para o sistema prisional

As obras fazem parte de um programa que busca trazer melhores condições para os custodiados

27/03/2026 11h31

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Governo do Estado anuncia três novas unidades na Gameleira

Governo do Estado anuncia três novas unidades na Gameleira Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Localizado na saída para Sidrolândia, o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira recebeu novas licitações para a construção de três unidades, que irão comportar 408 detentos cada, totalizando 1.224. 

A publicação do Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (26), oficializou a homologação das licitações e juntas somam mais de R$ 65 milhões de reais, que serão investidos pelo Governo do Estado. 

As obras buscam melhorias para dentro do sistema prisional, visando diminuir a superlotação das unidades. As novas estruturas foram projetadas para conter 30 celas por unidade e também deve contar com espaços planejados para garantir a segurança. 

Cada unidade foi concedida para uma empresa diferente, a Gameleira I será construída pela empresa JAC Engenharia Soluções Inteligentes Ltda, com investimento de R$ 22.185.230,81. Já a Gameleira II será responsabilidade da empresa Poligonal Engenharia e Construções Ltda, com valor de R$ 21.228.036,72. Por fim, a Gameleira III irá ser executada pela Engetal Engenharia e Construções Ltda, com investimento de R$ 22.187.208,50.

O projeto está sendo coordenado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e é responsável pela elaboração, contratação, execução e fiscalização, para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

As obras também integram um projeto amplo de expansão do sistema prisional sul-mato-grossense, que ainda visa a ampliação de mais 2,4 mil vagas a serem abertas em todo o estado, por meio de construções de novas unidades ou expansão e reformas nas já existentes. 

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