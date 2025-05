Dia do Trabalhador: 320 mil veículos irão trafegar na BR-163 no feriadão

Cidades

A concentração começou logo cedo na Vila Carvalho e seguiu até o alto da Avenida Afonso Pena; das mais comuns, às esportivas e até mesmo bicicletas modificadas, não faltou diversidade no evento

Em sua 35° edição, o tradicional passeio ciclístico do Dia do Trabalhador foi celebrado nesta quinta-feira (1°). O evento que já faz parte do calendário campo-grandense e é tradição no meio de muitas famílias, contou com aproximadamente 3 mil pessoas.

A concentração começou logo cedo na Vila Carvalho e seguiu pela Rui Barbosa até chegar nos altos da Avenida Afonso Pena, ao lado do Parque das Nações Indígenas. Morador da Vila Serradinho, Vailton Leandro contou que está de volta no circuito após 20 anos, e agora junto com seu filho, Eduardo.

“Eu vinha quando tinha uns 16 anos, acompanhava eles e mandava as manobras lá no final. Só que agora já passou da idade, não dá mais. Agora só estou trazendo meu filho mesmo para dar uma pedalada”, disse.

Bike chama atenção por sua altura - Marcelo Victor

Organizador do evento, o empresário Gleison Ribeiro expõe a felicidade de estar realizando mais uma edição.

“As nossas expectativas foram as melhores e graças a Deus o pessoal compareceu, está comemorando o Dia do Trabalhador. E também agradecer a todo mundo que tá com a gente. O evento é tradicional, passou do meu pai para nós, para os irmãos, para a família, para dar continuidade. Já é algo cultural e também está no calendário municipal da nossa cidade”.

Das mais comuns, às esportivas e até mesmo bicicletas modificadas, não faltou diversidade no evento, refletida inclusive nos próprios ciclistas. Francisco Rodrigues tem 50 anos e a 10 participa do circuito. Com sua bicicleta de quase 2 metros de altura, chama atenção por onde passa.

“Eu queria algo diferente né, então peguei essa ideia da internet e resolvi fazer algo que ainda não tem na cidade, bom, eu acho que não. Fiz tudo em uma semana, com as próprias mãos, ela já tá comigo aqui no passeio faz uns 8 anos”, contou.

Nesta edição, ao chegar no ponto final de concentração, foram sorteadas 10 bicicletas, além de diversos brindes. O 1° sortudo foi o senhor Aldinei, que já participa há 10 anos e nesse tempo conquistou 4 bicicletas nos sorteios.

“Esse ano peguei carona de táxi até aqui, já tiveram anos que vim de bicicleta mas to com um problema no joelho então não consegui dessa vez”, explicou.

Confira algumas fotos do evento: