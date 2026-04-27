Dia do Trabalhador deve ter 41 mil veículos a menos na BR-163 em relação a Tiradentes

O fluxo de veículos na BR-163 ao longo do feriado do Dia do Trabalhador deve ser menor em comparação ao feriado de Tiradentes, é o que estima a Motiva Pantanal, concessionária que administra a rodovia.
De acordo com a concessionária, a circulação deve girar em torno de 265 mil veículos entre quinta-feira (30) e segunda-feira (04), cerca de 41 mil a menos que os 306 mil projetados no feriado anterior.
Mesmo com a redução no total de veículos, o maior movimento está previsto para a abertura da operação, com 68,2 mil veículos esperados. A Operação Dia do Trabalhador acontece ao longo dos 845,4 quilômetros da rodovia.
Na sexta-feira (01), a previsão é de 46,4 mil veículos. No sábado (02), o fluxo deve ser de 40,3 mil, enquanto no domingo (03), a expectativa é de que o movimento seja de 53 mil veículos. Já na segunda-feira (04), último dia da operação, são esperados 57,3 mil veículos, o que coincide com o retorno dos motoristas.
Para garantir a segurança e a fluidez do tráfego, a concessionária reforçou as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e o monitoramento da rodovia, que ocorre 24 horas por meio de 477 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO), além de Painéis de Mensagens Variáveis com informações em tempo real.
Mais de 80 viaturas estão distribuídas estrategicamente ao longo da BR-163, entre ambulâncias, guinchos leves e pesados, veículos de inspeção e caminhões de apoio. As 17 bases operacionais permanecem abertas, oferecendo água potável, sanitários e atendimento aos usuários, atendimento que se aplica aos seguintes pontos:
- Mundo Novo (km 27,6 - Norte)
- Itaquiraí (km 80,9 - Sul)
- Naviraí (km 128,6 - Sul)
- Juti (km 179,6 - Norte)
- Caarapó (km 224,3 - Sul)
- Dourados (km 285,2 - Sul)
- Rio Brilhante (km 331,8 - Sul)
- Nova Alvorada do Sul (km 381,4 - Sul)
- Anhanduí (km 427,1 - Norte)
- Campo Grande (km 478,5 - Norte)
- Jaraguari (km 534,6 - Sul)
- Bandeirantes (km 577,9 - Norte)
- São Gabriel do Oeste (km 629,1 - Norte)
- Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 - Norte)
- Coxim (km 740,7 - Sul)
- Pedro Gomes (km 778,4 - Sul)
- Sonora (km 822,2 - Norte)
A concessionária também destaca a importância de medidas preventivas, como o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes, respeito aos limites de velocidade e evitar o uso do celular ao volante.