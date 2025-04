Dia do Trabalhador vai movimentar 19 mil pessoas na rodoviária

Cidades

As disputas em torno da Ferrogrão se arrastam desde 2021 após a suspensão dos estudos por decisão liminar do STF em ação movida pelo PSOL, que aponta riscos ambientais e falta de consulta a comunidades potencialmente afetadas

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta segunda-feira, 28, que o governo segue buscando avançar para retomar os estudos da Ferrogrão. Dias após posicionamento favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) em processo que corre no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro reforçou sua defesa ao projeto.



"Acho que para o Brasil e para a infraestrutura nacional, é importante que a gente leve esse projeto adiante", disse o ministro a jornalistas após evento em Brasília.



Renan Filho afirmou que mantém diálogos com o STF e considera que, se a Suprema Corte "encontrar um campo jurídico, uma solução para esse impasse, vai ser muito importante".



As disputas em torno da Ferrogrão se arrastam desde 2021 após a suspensão dos estudos por decisão liminar do STF em ação movida pelo PSOL, que aponta riscos ambientais e falta de consulta a comunidades potencialmente afetadas. Após ajustes, há expectativa de que o Supremo autorize a retomada no fim do ano, após a COP30, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



"Nós estamos em diálogo com o STF para garantir que todas essas condicionantes sejam cumpridas", disse Renan Filho.



Segundo ele, o Ministério dos Transportes revisou o projeto para observar as questões apontadas. "Esperamos que, com a solução saindo do processo judicial, a gente caminhe para a finalização do estudo econômico, financeiro e de engenharia para levar o Ferrogrão a leilão."



Ao reafirmar sua avaliação de que o projeto é importante para o País, Renan Filho defendeu que outros projetos ferroviários também precisam ganhar fôlego. "Precisamos intensificar ainda mais esse trabalho com a Ferrogrão, com o corredor Fico-Fiol, com a refeição da Malha-Oeste, com a construção das obras da Transnordestina, com o trecho de Açailândia-Barcarena."