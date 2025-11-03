Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Dino proíbe que Marcinho VP, chefão do Comando Vermelho, dê entrevista no presídio

Defesa pedia autorização para que Roberto Cabrini entrevistasse o traficante no Presídio Federal de Campo Grande

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

03/11/2025 - 19h20
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, indeferiu recursos e proibiu que Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos chefões do Comando Vermelho, conceda entrevistas na Penitenciária Federal de Campo Grande, onde cumpre pena. A defesa pedia autorização para que ele concedesse entrevista ao jornalista Roberto Cabrini para o programa Domingo Espetacular, da Record.

O pedido da autorização já havia sido negado pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande, que alegou, entre outros motivos, que poderia haver sensacionalismo, e as defesas, tanto de Marcinho quanto de Cabrini, recorreram ao STF, apresentando reclamação constitucional sob argumento de censura e de que deveria ser assegurada a garantia constitucional do exercício da liberdade de imprensa.

Ainda no pedido, é sustentado que a entrevista pretendida não tinha conotação sensacionalista e que configuraria "instrumento legítimo de difusão de informação qualificada, voltado ao cumprimento da função informativa, educativa e cidadã de imprensa".

Assim, foi requerida liminar pedindo que a decisão fosse reformada, autorizando Roberto Cabrini a entrevistar Marcinho VP no presídio, em Campo Grande.

A entrevista, segundo consta no processo, tinha objetivo de que Marcinho VP prestasse esclarecimentos sobre fatos já noticiados em âmbito nacional e relacionados à vida familiar, especialmente envolvendo seu filho, o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam.

Ao analisar o recurso, o ministro Flávio Dino citou parte da decisão proferida no âmbito da execução penal, que considerou que o pedido não merece provimento, pois cabe ao Estado assegurar a ordem e segurança públicas como meio de manter a paz e a estabilidade da vida em sociedade e que este dever é ainda mais evidente e relevante quando se trata de pessoas privadas de liberdade e sob tutela de estabelecimentos prisionais.

"Alguns dos direitos da pessoa privada de liberdade, por evidente, sofrem uma série de restrições inerentes ao cumprimento de sua pena. Esta restrição não se restringe à liberdade de ir e vir, mas também de se comunicar e manter relações sociais com o mundo externo", diz trecho da decisão.

Ainda na decisão inicial, o juiz afirma ainda que a Lei de Execuções Penais protege os custodiados contra qualquer forma de sensacionalismo e a entrevista pretendida em rede nacional poderia, eventualmente, violar essa norma, esclarecendo que não cabe ao juízo exercer qualquer forma de controle sobre a matéria a ser veiculada, pois isso configuraria censura prévia.

"No entanto, é cediço que tal uso poderá causar sensacionalismo e a excessiva exposição do interno, seja com aspecto positivo ou negativo perante a sociedade, o que fere os objetivos buscados pelo sistema penal e coloca em risco a ordem, a disciplina e a segurança das penitenciárias federais", cita.

Também é salientado que o Sistema Penitenciário Federal tem restrições mais rígidas do que no sistema de execução comum, por abrigar e isolar lideranças criminosas e presos de alta periculosidade, com acesso limitado até de familiares.

No caso específico, Marcinho VP, o juízo afirma que ele pode exercitar o direito de resposta através de seus inúmeros advogados e por meio de notas enviadas à imprensa, o que afastaria a alegação de cerceamento.

Desta forma, Flávio Dino considerou que a decisão inicial, que negou a autorização para a entrevista, é voltada ao resguardo da segurança pública e à manutenção da estabilidade do sistema penitenciário federal, "o que não se confunde com restrição à liberdade de imprensa em sentido constitucional".

"O indeferimento da entrevista não impede a realização de matérias jornalísticas sobre o interno, nem configura censura prévia, mas decorre de avaliação legítima da autoridade competente quanto às peculiaridades do regime de segurança máxima e aos riscos associados à comunicação direto de presos de alta periculosidade com o meio externo", disse o ministro.

Assim, Dino ressalta que a proibição não afronta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), como reclamado pela defesa, e negou o seguimento da reclamação, prejudicando o pedido de liminar e mantendo a decisão que proibiu a entrevista.

Marcinho VP 

Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, é apontado com nome proeminente da criminalidade do Rio de Janeiro há quase três décadas, sendo um dos principais chefes do Comando Vermelho, ao lado de Fernandinho Beira Mar.

Preso desde 1996 , ele está em penitenciárias federais desde 2010, atualmente em Campo Grande.

No entanto, o encarceramento não impediu que Marcinho VP continuasse no mundo no crime. Mesmo de dentro do presídio, ele ordenou uma série de crimes que foram cometidos por outros faccionados. Nos últimos 14 anos, ele cumpre pena em unidades federais. 

Marcinho VP é pai do rapper Oruam, que já fez manifestações públicas pedindo a liberdade do pai, sendo a mais polêmicas a apresentação no Lollapalooza 2024, onde vestiu uma camiseta que pedia a liberdade de Marcinho VP.

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil apura assassinato em boate de Campo Grande

Crime ocorreu em uma casa noturna da Vila Carvalho, conhecida por apresentações de modelos do sexo feminino e alguns músicos

03/11/2025 18h00

Mansão Luxury, localizada na Vila Carvalho

Mansão Luxury, localizada na Vila Carvalho

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), instaurou um Inquérito Policial para apurar a morte de Fabiano Augusto Cavalheiro Parraga, de 29 anos, em uma casa noturna chamada Mansão Luxury, na rua Olavo Bilac, na Vila Carvalho, em Campo Grande. 

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, na madrugada do dia 19 de setembro, Fabiano foi encontrado nos fundos da casa noturna, onde teria sido abrigado após ser atingido com quatro tiros, sendo um no braço e três no tórax. O homem teve os primeiros socorros ainda no local e, em sequência, foi encaminhado para o Hospital Santa Casa.

Mansão Luxury, localizada na Vila CarvalhoProjéteis atingiram a porta do local

A Polícia verificou imagens das câmeras de segurança dos comércios vizinhos, onde foi possível notar que três indivíduos em duas motocicletas trafegavam pela Rua Joaquim Manoel de Carvalho, saindo da Rua Calógeras em direção à Rua Arnaldo Serra, sendo certo de que no cruzamento com a Rua Olavo Bilac, o indivíduo que está sozinho em uma das motocicletas efetua vários disparos ainda com a motocicleta em movimento e logo em seguida faz a volta, retorna para o cruzamento, para a moto e realiza outros tiros.

O suspeito esteve sempre acompanhado por outros dois indivíduos em uma segunda motocicleta. De acordo com os relatos de testemunhas, os disparos efetuados nas proximidades do local acertaram o portão e o muro da casa noturna.

Discussão na casa noturna

Segundo uma testemunha que trabalhava na boate, antes da tentativa de homicídio, houve discussão entre Fabiano, que estava acompanhando de um amigo, com os quatro homens suspeitos. O bate-boca havia começado devido a ciúmes da dupla com mulheres que estavam na casa noturna. Após esse momento, a dona do estabelecimento começou a encerrar as atividades. 

Ainda de acordo com a testemunha, a vítima e seu amigo ameaçaram os quatro suspeitos que saíram antes e esperaram os dois nas redondezas para cometer o ato. O amigo de Fabiano, ao perceber os disparos, fugiu pelo muro dos fundos da residência.

Mansão Luxury, localizada na Vila CarvalhoInterior da Mansão Luxury, onde Fabiano frequentava na noite em que foi alvejado

Em relato, a dona da casa noturna afirmou que a briga foi iniciada pelo amigo de Fabiano após uma das garotas, que trabalhava no local, trocar o rapaz por outro cliente. Com tons de provocação, o parceiro da vítima estava insultando os suspeitos, chamando um deles de "gordão".

Após este momento, os quatro suspeitos foram embora, enquanto a dupla continuou no local. Por volta das 05h30, a dona da casa noturna autorizou que as funcionárias encerrassem as atividades. Nesta hora, Fabiano e o amigo saíram, atravessaram a rua e foram alvejados.

Antecedentes criminais

Fabiano Augusto já tinha várias sentenças condenatórias, sendo a última por receptação dolosa e desobediência. Condenado com penas de dois anos de reclusão e 40 dias-multa, sem substituição, em regime fechado, pela prática do primeiro crime; às penas de dois meses e 15 dias de detenção e 25 dias-multa, sem substituição, em regime semiaberto pela prática do segundo.

Em outra ocasião no ano de 2015, Fabiano foi preso por tráfico de drogas. Ele estava na posse de quatro tabletes e três porções menores, que totalizaram 1.650 gramas de substancia análoga a maconha, e faria o transporte do bairro Aero Rancho até o Nova Lima. Como sua moto estava na oficina, mas não queria perder a “oportunidade”, ele prometeu R$ 50 a um comparsa para o ajudar no serviço.

Já em 2018, quando tinha 21 anos, ele e mais três criminosos fizeram uma mulher de refém. A vítima chegava em casa e teve o carro roubado pelos autores. Após isso, ela foi levada e deixada pelos criminosos até um local próximo ao Clube Atlântico.


Ranking

Três Lagoas é o 6º município brasileiro com melhor acesso à saúde

Município sul-mato-grossense subiu quatro posições no Ranking de Competitividade dos Municípios com relação ao mês anterior

03/11/2025 17h45

Município de Três Lagoas

Município de Três Lagoas Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas

O município de Três Lagoas, localizado a 327 quilômetros de Campo Grande, apareceu em destaque entre as cidades brasileiras com melhores indicadores de acesso à saúde em 2025. 

A pesquisa foi divulgada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que elabora o Ranking de Competitividade dos Municípios. 

A cidade sul-mato-grossense aparece em 6º lugar no ranking de 2025, indicando que, com relação ao ano passado, houve uma subida de 4 posições no pilar de Acesso à Saúde. 

A planilha aborda quatro tópicos: 

  • Cobertura da atenção primária - com relação a 2024, Três Lagoas desceu 80 posições, ficando em 81ª colocação;
  • Cobertura de saúde suplementar - desde o ano passado, a cidade desceu 12 posições, ficando em 109º no ranking nacional;
  • Cobertura vacinal - de 2024 para 2025, o município subiu 49 posições, ficando em 7º lugar entre os municípios brasileiros;
  • Atendimento pré-natal - subindo 7 posições, ocupa, atualmente, a colocação 34º. 

Com exceção da cobertura vacinal, Três Lagoas ocupa o 1º lugar em todos os outros tópicos com relação ao Estado de Mato Grosso do Sul. 

Município de Três LagoasFonte: CLP

Já a Capital, Campo Grande, ocupa a posição 165 no ranking nacional, demonstrando uma queda de 20 posições com relação ao ano passado, e 4º lugar no Estado, uma queda de duas posições. 

De acordo com o CLP, o tema da saúde é avaliado nos municípios analisando dois pilares: o acesso à saúde e a qualidade da saúde, com o propósito de contrabalancear um eventual bom desempenho municipal em fornecer serviços de saúde, sendo, porém, estes serviços de baixa qualidade. 

“A garantia de acesso à saúde é condição básica para avaliar o nível de bem-estar da população e está diretamente associada à missão governamental de atender as necessidades da população. Nos municípios onde a população possui maior acesso aos serviços de saúde, observa-se maior qualidade de vida e longevidade, o que diretamente afeta a produtividade e a competitividade de um município”, ressalta o documento. 

Com isso, analisando o município de Três Lagoas no indicador de Qualidade da Saúde, encontramos o mesmo na posição 382º entre os 418 municípios avaliados - os que têm população acima de 80 mil habitantes. Isso mostra uma queda de 253 posições com relação ao ano passado. 

Campo Grande, por sua vez, subiu 43 posições, ocupando o 122º lugar entre os municípios analisados. A Capital apresentou aumento nos casos de mortalidade materna, desnutrição na infância e mortalidade por causas evitáveis. 

Em ordem, os dez municípios com melhores notas sobre o acesso à saúde em 2025 são Franco da Rocha (SP), Goiania (PE), Votuporanga (SP), Vitória (ES), Sobral (CE), Três Lagoas (MS), Brusque (SC), Divinópolis (MG), Colatina (ES) e Ipatinga (MG). 

No ranking geral de pontuação, a primeira cidade de Mato Grosso do Sul que aparece na lista é Campo Grande, em 71ª colocação, com uma pontuação geral de 53,89. Em primeiro lugar aparece a cidade de Florianópolis (SC), com 62,47 pontos. 
 

