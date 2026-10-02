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ELEIÇÕES 2026

Distribuição termina hoje mas urnas só funcionam no domingo (04)

Dispositivos só passam a funcionar de forma efetiva às 06h do dia de votação e ficam inativas mesmo que acabem sendo ligadas antes do horário específico

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

02/10/2026 - 12h39
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Termina nesta sexta-feira (02), até às 19 horas, a distribuição das urnas eletrônicas por parte do Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso do Sul (TRE-MS), com o órgão frisando que ainda assim esses dispositivos só devem entrar em ação no domingo (04). 

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, essas urnas ficam com suas funções inativas até o dia de votação, mesmo que acabem sendo ligadas antes do horário específico. 

Essas entregas dos dispositivos pelo TRE-MS em suas respectivas zonas eleitorais é realizada no intervalo de apenas uma semana, tendo iniciado ainda em 25 de setembro e prevista para terminar até às 19h desta sexta-feira (02 de outubro). 

Restando ainda cerca de 48 horas para os eleitores irem às urnas, o TRE-MS faz questão de frisar que esses dispositivos só passam a funcionar de forma efetiva às 06h do próximo domingo (04). 

O TRE-MS realiza neste ano a distribuição de 7.106 urnas eletrônicas ao todo, com 2.242 seções concentradas na Capital, Campo Grande. 

Ao chegarem nas respectivas zonas eleitorais, esses dispositivos são entregues e ficam sob a responsabilidade dos chamados "presidentes de mesa", que devem resguardar os equipamentos em segurança até a votação. 

Eleições 2026

Marcadas para acontecerem, como de costume, no primeiro domingo de outubro (04), as Eleições 2026 deixam agendada a possibilidade de um segundo turno para o dia 25 deste mês, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra. 

Para essa "festa da democracia", em em que as urnas eletrônicas inclusive completam 30 anos de história, os brasileiros votarão nas Eleições de 2026 para a escolha de representantes para os seguintes cargos:

  1. Deputado federal,
  2. Deputado estadual, 
  3. Dois senadores, 
  4. Governador e 
  5. Presidente da República

Dos cargos em disputa neste ano eleitoral, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos em eleições majoritárias.

Aqueles que escolherem a opção do voto em trânsito e não forem às urnas no dia da eleição, também precisam justificar a ausência mesmo se estiverem em seu município de origem. 

Todas as regras sobre as Eleições 2026 estão previstas nos artigos 30 a 46 da Resolução-TSE nº 23.751/2026

As dúvidas dos eleitores e eleitoras também podem ser sanadas em qualquer cartório eleitoral, ou por acesso aos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

 

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Eleições 2026

TRE-MS altera locais de votação em Campo Grande e Terenos; veja

Justiça eleitoral recomenda que a consulta seja feita antes do dia da eleição, mesmo por eleitores que já conheçam seu local de votação, para verificar se houve alguma alteração

02/10/2026 15h15

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TRE/ Divulgação

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O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) alterou alguns locais de votação em Campo Grande e Terenos para as Eleições Gerais de 2026. As mudanças são provisórias e válidas para o 1º e o 2º turnos do pleito.

A relação reúne as alterações comunicadas pelas zonas eleitorais e será atualizada sempre que houver novas mudanças nos locais de votação.

O TRE-MS orienta os eleitores a consultarem com antecedência a zona, a seção e o endereço onde deverão votar.

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A recomendação é que a consulta seja feita antes do dia da eleição, mesmo por eleitores que já conheçam seu local de votação, para verificar se houve alguma alteração. O primeiro turno acontece neste domingo (4). 

Campo Grande 

35ª Zona Eleitoral

DE: Escola Estadual Profª Alice Nunes Zampiere (Rua Constantinopla, s/n - Vila Almeida)
PARA: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS (Avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4.155, Santo Amaro).


DE: CRAS Vila Nasser (Rua Januário Barbosa, 366 - Vila Nasser)
PARA: EMEI Professora Adélia Leite Krawiec (Rua Santa Mônica, s/n, Santa Luzia).

DE: Mesquita Islâmica Luz da Fé (Avenida América, 657 - Vila Planalto)
PARA: Centro de Referência de Esporte e Cultura (Rua Onze de Outubro, nº 220, Cabreúva).

36ª Zona Eleitoral

DE: Escola Estadual Joaquim Murtinho – 10 seções eleitorais
PARA: Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN (Rua Abrão Júlio Rahe, nº 325 - Centro).

DE: Colégio Nossa Senhora Auxiliadora – 7 seções eleitorais
PARA: Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN (Rua Abrão Júlio Rahe, nº 325 - Centro).
53ª Zona Eleitoral

DE: Loja Maçônica Oriente Maracaju (Avenida Calógeras, 1952 - Centro)
PARA: Senac Hub Academy (Rua Francisco Cândido Xavier, 75 - Centro).

54ª Zona Eleitoral
DE: Escola Municipal Major Aviador Y-Juca Pirama de Almeida e FACSUL - Campus Afonso Pena
PARA: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS (Rua Taquari, 831 - Santo Antônio).


Terenos 

54ª Zona Eleitoral
DE: Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza (Rua Antônio João Valadares, 22 - Conjunto Antônio Valadares)
PARA: Escola Municipal Álvaro Lopes (Joaquim Farias de Albernaz, 151 - Vila Ferreira).

Projeto de Lei

Projeto de MS quer tirar atletas do Mercosul da cota de estrangeiros no futebol

Proposta de Geraldo Resende prevê que jogadores nascidos em países do bloco não sejam contabilizados nos limites de estrangeiros em competições brasileiras

02/10/2026 14h02

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Treinamento do Operário Futebol Clube

Treinamento do Operário Futebol Clube Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Um projeto de lei apresentado nesta sexta-feira (2) pelo deputado federal Geraldo Resende (União) quer retirar atletas nascidos em países do Mercosul da contagem de estrangeiros nas competições esportivas realizadas no Brasil. Na prática, jogadores de países como Argentina, Paraguai e Uruguai não ocupariam as vagas destinadas a atletas estrangeiros nos elencos dos clubes.

A proposta, protocolada na Câmara dos Deputados, altera a Lei Geral do Esporte para estabelecer que atletas nascidos em países integrantes do Mercosul não sejam considerados estrangeiros para fins exclusivamente esportivos. A regra valeria para inscrição, registro, escalação, participação e composição de equipes e elencos.

O texto também determina que esses atletas não sejam contabilizados para limites, cotas ou quantitativos máximos estabelecidos para jogadores estrangeiros nas competições realizadas no país.

A mudança não se restringiria ao futebol profissional masculino. Segundo o projeto, a regra também alcançaria competições profissionais e não profissionais e modalidades de futebol masculino e feminino.

Futebol

Para o futebol, o projeto cria uma regra específica na Lei Geral do Esporte. Se aprovada, a legislação passaria a determinar que jogadores nascidos em países do Mercosul não sejam considerados estrangeiros para inscrição, registro, escalação ou composição dos elencos.

A proposta também proíbe que regulamentos das competições contabilizem como estrangeiro um atleta que comprove ter nascido em um dos países integrantes do bloco.

Na justificativa, Geraldo Resende afirma que a medida busca estabelecer uma regra nacional uniforme para o tratamento esportivo desses atletas e evitar interpretações diferentes por clubes e entidades responsáveis pelas competições.

O deputado também argumenta que a circulação de atletas, profissionais e investimentos entre os países sul-americanos já é intensa, especialmente no futebol. Segundo a justificativa, a proposta pretende fortalecer a integração esportiva entre o Brasil e os demais integrantes do Mercosul.

O projeto, porém, deixa claro que a mudança seria apenas esportiva. O atleta não passaria a ter nacionalidade brasileira e continuaria sujeito às regras de entrada, permanência, residência e autorização para exercer atividade profissional no país.

A proposta também não elimina as demais exigências para inscrição e participação nas competições. O que muda é a forma como o jogador seria contabilizado dentro dos limites destinados a estrangeiros.

Caso o projeto seja aprovado e transformado em lei, federações, ligas, entidades de administração do esporte e organizações responsáveis pelas competições terão 90 dias, contados a partir da publicação da lei, para adequar estatutos, regulamentos e sistemas de inscrição à nova regra.

O projeto foi apresentado nesta sexta-feira e ainda precisa passar pelo processo de tramitação no Congresso Nacional.

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