DJ gospel recebe R$90 mil para abertura do Festival América do Sul

Show do DJ PV terá cargas para os característicos disparos de CO2 e até um sistema de laser, - Reprodução/Internet

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Atração inédita no Festival América do Sul Pantanal (FAS), o DJ PV, que é um artista cristão com mais de um bilhão de plays em plataformas de streaming, receberá um cachê de R$90 mil para abrir as portas do evento que, até domingo (17) traz desde Marcelo D2 e mais, com atrações para todos os públicos e gostos.

Pedro Victor Stecca de Sousa Ferreira, o DJ PV fará o show de abertura do Festival América do Sul (FAS) 2026, nesta quinta-feira (14), às 20h, na Praça Generoso Ponce, na Cidade Branca de Corumbá, marcado como a primeira atração gospel da história do evento.

Para a apresentação que deve durar aproximadamente uma hora e meia de "adoração e pentecoste", o músico da agência Criative Music receberá R$90 mil.

Neste ano, a FAS 2026 conta com apoio dos conselhos de Pastores do Mato Grosso do Sul (Consepams) e Regional de Ministros Evangélicos (Coreme), do qual o presidente, pastor Alécio de Oliveira, diz ver com bons olhos a inclusão do segmento no Festival.

“É com o coração transbordando de alegria que celebramos este momento. Queremos expressar nossa profunda gratidão ao governador do Estado e ao prefeito municipal que, em conjunto com seus secretários de cultura, demonstraram uma sensibilidade ímpar e não mediram esforços para incluir, de forma oficial, a cultura gospel na programação do Festival América do Sul”, declarou em nota ao município de Corumbá.

Conforme consta ainda no Rider Técnico disponibilizado pela agência do artista, é importante frisar que o show de música eletrônica cristã traz alguns apetrechos comuns do gênero em apresentações "mundanas".

Que, em outras palavras, resumidamente indica que o show do DJ PV terá cargas para os característicos disparos de CO2 e até um sistema de laser, motivo pelo qual as equipes de foto, vídeo e drone precisam estar atentos, já que a equipe do artista não se responsabiliza por eventuais danos aos equipamentos.

Demais atrações

Muito além dos valores praticados pelo DJ PV, como bem abordou o Correio do Estado, por exemplo, a apresentação do Dennis DJ já havia sido anunciada por R$550 mil, para os mesmos noventa minutos de show, às 22h no Porto Geral na sexta-feira (15).

Também, o vocalista principal da banda Planet Hemp, Marcelo D2, têm show marcado para acontecer entre as 21h30 até 23h no palco América, aparesentação essa pela qual deve receber o montante de R$240 mil.

O Festival América do Sul é um dos principais eventos culturais de Mato Grosso do Sul e reúne atrações nacionais e internacionais, além de promover integração cultural entre países vizinhos.

Na edição de 2025, realizada entre os dias 15 e 18 de maio, o evento registrou impacto econômico significativo em Corumbá. Segundo dados da Fundação de Turismo do Pantanal, a ocupação hoteleira média foi de 61,25%, com permanência média de 2,8 dias por visitante.

Cerca de 1,9 mil turistas participaram do festival, que também mobilizou moradores locais ao longo de vários dias. Ao todo, mais de 170 trabalhadores atuaram diretamente em estruturas como praça de alimentação, food trucks e estandes culturais.

O levantamento aponta ainda que o fluxo financeiro total gerado ultrapassou R$ 2,7 milhões, considerando gastos de turistas, moradores e faturamento de comerciantes.

Realizado no Porto Geral, o festival é fruto de parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Corumbá e instituições públicas e privadas, consolidando-se como um dos principais motores culturais e econômicos da região.

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