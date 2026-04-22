Governo de MS contrata show de DJ por mais de R$ 500 mil

O Governo de Mato Grosso do Sul vai desembolsar R$ 550 mil para a contratação do artista Dennis DJ durante o Festival América do Sul 2026, em Corumbá. A inexigibilidade de licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (22).
Conforme o extrato, a contratação foi realizada por meio da empresa GT Produções e Eventos Ltda., responsável pela exclusividade do artista. O show está previsto para o dia 15 de maio, às 22h, no Porto Geral, com duração de 90 minutos.
A justificativa para a contratação sem licitação é a inviabilidade de competição, conforme prevê a Lei nº 14.133/2021, aplicada em casos de artistas consagrados representados por empresário exclusivo.
A 19ª edição do Festival América do Sul (FAS 2026) será realizada entre os dias 14 e 17 de maio, no Porto Geral, em Corumbá. O evento reúne atrações culturais, artísticas e musicais e é considerado um dos principais do calendário sul-mato-grossense.
Além de Dennis DJ, a organização já divulgou outros nomes para a programação, como Dilsinho e Marcelo D2. A expectativa é que novas atrações sejam anunciadas nos próximos dias.
Festival América do Sul
O Festival América do Sul é um dos principais eventos culturais de Mato Grosso do Sul e reúne atrações nacionais e internacionais, além de promover integração cultural entre países vizinhos.
Na edição de 2025, realizada entre os dias 15 e 18 de maio, o evento registrou impacto econômico significativo em Corumbá. Segundo dados da Fundação de Turismo do Pantanal, a ocupação hoteleira média foi de 61,25%, com permanência média de 2,8 dias por visitante.
Cerca de 1,9 mil turistas participaram do festival, que também mobilizou moradores locais ao longo de vários dias. Ao todo, mais de 170 trabalhadores atuaram diretamente em estruturas como praça de alimentação, food trucks e estandes culturais.
O levantamento aponta ainda que o fluxo financeiro total gerado ultrapassou R$ 2,7 milhões, considerando gastos de turistas, moradores e faturamento de comerciantes.
Realizado no Porto Geral, o festival é fruto de parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Corumbá e instituições públicas e privadas, consolidando-se como um dos principais motores culturais e econômicos da região.