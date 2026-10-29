Após 2 anos, obra de acesso à ponte bioceânica está em apenas 40%

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Apesar das chuvas intensas e acima do esperado para o período prejudicarem algumas etapas da obra de acesso ao corredor da Rota Bioceânica, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que o cronograma final não sofreu nenhuma alteração e, até o momento, foram executados 40% dos serviços. A previsão da autarquia federal é de que a obra seja concluída até o fim de 2027.

As obras começaram no dia 20 de setembro de 2024. À época, a ex-ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em visita à Campo Grande, afirmou que as obras seriam concluídas em até 24 meses, ou seja, até setembro de 2026.

Em dezembro de 2025, quando houve interrupção parcial das obras e apenas 27,25% dos 13 quilômetros da alça de acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, tinham sido executados, o DNIT manteve a previsão de concluir os trabalhos até o final de 2026. Contudo, apenas 40% dos serviços foram concluídos até esta quinta-feira (29).

Até o momento, foram investidos R$ 499,9 milhões. Este valor teve uma suplementação orçamentária na ordem de R$ 28 milhões. Em julho deste ano, o Correio do Estado noticiou que o investimento era de R$ 472 milhões, dos quais já haviam sido empenhados R$ 220,7 milhões e utilizados R$ 184,7 milhões, de acordo com o DNIT.

O departamento informa que já foram executados o canteiro de obras, instalações industriais (central de concretagem e pátio de concretagem e protensão de vigas), limpeza da faixa de domínio do traçado (13,63 km), implantação de cercas de limite da faixa de domínio e implantação de cercas condutoras de fauna.

Além disso, também foram executados 10,1 km de serviços de terraplenagem e de movimentação de terra no segmento. As Obras de Arte Correntes (OACs), que remete aos bueiros, galerias e passagens de fauna, estão 97% concluídas. O empreendimento conta com a implantação de sete Obras de Arte Especiais (OAEs), que são as pontes e viadutos, e todos estão em execução.

As obras preveem a implantação de um trecho de 13,1 quilômetros de rodovia, que ligará a BR-267 à ponte internacional sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai.

Operação comercial apenas em 2028

Embora a ponte internacional esteja em fase final de implantação, a operação comercial plena da Rota Bioceânica poderá ocorrer apenas em 2028, devido aos atrasos na infraestrutura brasileira de acesso e controle de fronteira.

A operação comercial depende da conclusão dos acessos rodoviários, da estrutura aduaneira e dos procedimentos necessários para a fiscalização integrada. Em setembro de 2026, a Receita Federal estimou que o início da operação comercial plena poderá ocorrer em 2028.

Centro aduaneiro

As tratativas para a implantação do Centro Integrado de Controle de Fronteira da Rota Bioceânica, em Porto Murtinho, avançam com a elaboração do projeto arquitetônico e a articulação entre Brasil e Paraguai para viabilizar o funcionamento da aduana integrada.

O governo do Paraguai mantém a expectativa de liberar o acesso do seu lado em fevereiro de 2027. Já a conclusão dos acessos brasileiros está prevista para 2027.

O centro aduaneiro será construído em território brasileiro, junto ao acesso de 13,1 quilômetros que ligará a BR-267 à ponte internacional sobre o Rio Paraguai. A estrutura deverá concentrar os procedimentos de fiscalização dos dois países, reunindo controles aduaneiros, migratórios, sanitários e de segurança.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Falcette, a consolidação da Rota Bioceânica exige planejamento conjunto e integração entre os países, além da conclusão das obras físicas.

“O avanço da Rota Bioceânica depende de uma atuação coordenada entre os países envolvidos. A ponte representa um passo importante, mas precisamos garantir que os acessos, a estrutura aduaneira e os procedimentos de fiscalização estejam preparados para atender ao fluxo de cargas e pessoas. Mato Grosso do Sul tem trabalhado para que esse corredor se consolide como uma alternativa logística competitiva, capaz de ampliar o acesso aos mercados internacionais e gerar novas oportunidades de investimentos e desenvolvimento para o Estado”, destaca o secretário.

A avaliação está alinhada à atuação da Semadesc na governança do corredor e à defesa de que a infraestrutura seja planejada de acordo com as necessidades logísticas e comerciais da região. A Secretaria coordena o Comitê Estadual da Rota Bioceânica, que articula órgãos públicos e entidades privadas em ações relacionadas à implantação e ao desenvolvimento do corredor.

Projeto arquitetônico

O DNIT assumiu a elaboração do projeto arquitetônico dos dois lados do complexo, incluindo o espaço destinado aos órgãos paraguaios. Um grupo de trabalho formado por engenheiros brasileiros e paraguaios está finalizando os estudos e as adequações necessárias para atender às exigências dos órgãos de controle dos dois países.

A proposta de cabeceira única prevê a realização dos procedimentos de fiscalização em uma mesma estrutura, mesmo com a participação de autoridades dos dois países. O modelo busca reduzir etapas burocráticas, facilitar a passagem de cargas e passageiros e dar maior eficiência às operações de comércio exterior.