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ROTA BIOCEÂNICA

Após 2 anos, obra de acesso à ponte bioceânica está em apenas 40%

Embora a ponte internacional esteja em fase final de implantação, a operação comercial plena da Rota Bioceânica poderá ocorrer apenas em 2028

João Pedro Flores

29/10/2026 - 10h30
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Apesar das chuvas intensas e acima do esperado para o período prejudicarem algumas etapas da obra de acesso ao corredor da Rota Bioceânica, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que o cronograma final não sofreu nenhuma alteração e, até o momento, foram executados 40% dos serviços. A previsão da autarquia federal é de que a obra seja concluída até o fim de 2027. 

As obras começaram no dia 20 de setembro de 2024. À época, a ex-ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em visita à Campo Grande, afirmou que as obras seriam concluídas em até 24 meses, ou seja, até setembro de 2026.

Em dezembro de 2025, quando houve interrupção parcial das obras e apenas 27,25% dos 13 quilômetros da alça de acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, tinham sido executados, o DNIT manteve a previsão de concluir os trabalhos até o final de 2026. Contudo, apenas 40% dos serviços foram concluídos até esta quinta-feira (29).

Até o momento, foram investidos R$ 499,9 milhões. Este valor teve uma suplementação orçamentária na ordem de R$ 28 milhões. Em julho deste ano, o Correio do Estado noticiou que o investimento era de R$ 472 milhões, dos quais já haviam sido empenhados R$ 220,7 milhões e utilizados R$ 184,7 milhões, de acordo com o DNIT.

O departamento informa que já foram executados o canteiro de obras, instalações industriais (central de concretagem e pátio de concretagem e protensão de vigas), limpeza da faixa de domínio do traçado (13,63 km), implantação de cercas de limite da faixa de domínio e implantação de cercas condutoras de fauna.

Além disso, também foram executados 10,1 km de serviços de terraplenagem e de movimentação de terra no segmento. As Obras de Arte Correntes (OACs), que remete aos bueiros, galerias e passagens de fauna, estão 97% concluídas. O empreendimento conta com a implantação de sete Obras de Arte Especiais (OAEs), que são as pontes e viadutos, e todos estão em execução. 

As obras preveem a implantação de um trecho de 13,1 quilômetros de rodovia, que ligará a BR-267 à ponte internacional sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. 

Operação comercial apenas em 2028

Embora a ponte internacional esteja em fase final de implantação, a operação comercial plena da Rota Bioceânica poderá ocorrer apenas em 2028, devido aos atrasos na infraestrutura brasileira de acesso e controle de fronteira.

A operação comercial depende da conclusão dos acessos rodoviários, da estrutura aduaneira e dos procedimentos necessários para a fiscalização integrada. Em setembro de 2026, a Receita Federal estimou que o início da operação comercial plena poderá ocorrer em 2028.

Centro aduaneiro

As tratativas para a implantação do Centro Integrado de Controle de Fronteira da Rota Bioceânica, em Porto Murtinho, avançam com a elaboração do projeto arquitetônico e a articulação entre Brasil e Paraguai para viabilizar o funcionamento da aduana integrada.

O governo do Paraguai mantém a expectativa de liberar o acesso do seu lado em fevereiro de 2027. Já a conclusão dos acessos brasileiros está prevista para 2027.

O centro aduaneiro será construído em território brasileiro, junto ao acesso de 13,1 quilômetros que ligará a BR-267 à ponte internacional sobre o Rio Paraguai. A estrutura deverá concentrar os procedimentos de fiscalização dos dois países, reunindo controles aduaneiros, migratórios, sanitários e de segurança.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Falcette, a consolidação da Rota Bioceânica exige planejamento conjunto e integração entre os países, além da conclusão das obras físicas.

“O avanço da Rota Bioceânica depende de uma atuação coordenada entre os países envolvidos. A ponte representa um passo importante, mas precisamos garantir que os acessos, a estrutura aduaneira e os procedimentos de fiscalização estejam preparados para atender ao fluxo de cargas e pessoas. Mato Grosso do Sul tem trabalhado para que esse corredor se consolide como uma alternativa logística competitiva, capaz de ampliar o acesso aos mercados internacionais e gerar novas oportunidades de investimentos e desenvolvimento para o Estado”, destaca o secretário.

A avaliação está alinhada à atuação da Semadesc na governança do corredor e à defesa de que a infraestrutura seja planejada de acordo com as necessidades logísticas e comerciais da região. A Secretaria coordena o Comitê Estadual da Rota Bioceânica, que articula órgãos públicos e entidades privadas em ações relacionadas à implantação e ao desenvolvimento do corredor.

Projeto arquitetônico

O DNIT assumiu a elaboração do projeto arquitetônico dos dois lados do complexo, incluindo o espaço destinado aos órgãos paraguaios. Um grupo de trabalho formado por engenheiros brasileiros e paraguaios está finalizando os estudos e as adequações necessárias para atender às exigências dos órgãos de controle dos dois países.

A proposta de cabeceira única prevê a realização dos procedimentos de fiscalização em uma mesma estrutura, mesmo com a participação de autoridades dos dois países. O modelo busca reduzir etapas burocráticas, facilitar a passagem de cargas e passageiros e dar maior eficiência às operações de comércio exterior.

TRÊS LAGOAS (MS)

Homem morre eletrocutado após furtar fios na BR-158

Próximo ao corpo foram encontrados escada, mochila, alicate e corda, materiais possivelmente utilizados na tentativa de furto

29/10/2026 08h41

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Homem morto eletrocutado caído na grama

Homem morto eletrocutado caído na grama Foto: Eliton Chaves/24h News MS

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Homem, que não teve a identidade divulgada, morreu eletrocutado após tentar furtar fios de alta-tensão (13.800 volts) da rede elétrica, na madrugada desta quinta-feira (29), às margens da BR-158, em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo site 24 News MS, a energia caiu por volta de 1h da madrugada na região. Uma equipe da Neoenergia foi enviada ao local e, durante a vistoria, encontrou um cabo parcialmente caído e o corpo de um homem próximo à fiação.

No local, foram encontrados uma escada, uma mochila, um alicate e uma corda, materiais possivelmente utilizados na tentativa de furto.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas o rapaz faleceu antes mesmo da chegada do socorro. O óbito foi constatado no local.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, apurar as circunstâncias da morte, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente. A hipótese é que o homem tenha acreditado que a fiação fosse de cobre, mas era de alumínio.

De acordo com o Manual de Primeiros Socorros do Ministério da Saúde, a corrente elétrica pode causar parada cardíaca, comprometer a respiração e provocar contrações musculares involuntárias, impedindo que a vítima consiga se afastar da fonte de energia.

Conforme apurado pela reportagem, em caso de choque elétrico, a orientação é não tocar na vítima enquanto ela ainda estiver em contato com a fonte de energia.

O correto é acionar o serviço de emergência e solicitar o desligamento da eletricidade por profissionais habilitados. A tentativa de socorro sem que a área esteja segura pode fazer com que outra pessoa também seja eletrocutada.

CUIDADO

Para evitar acidentes de choques elétricos, siga as seguintes recomendações:

  • Não corte, toque ou retire fios da rede elétrica, mesmo que pareçam abandonados ou estejam parcialmente caídos
  • Ao encontrar cabos rompidos ou caídos, mantenha distância e impeça que outras pessoas se aproximem
  • Não tente afastar a fiação com pedaços de madeira, cordas ou outros objetos
  • Ao ver fios caídos, acione a concessionária de energia ou serviços de emergência
  • Mantenha distância de postes, transformadores e instalações elétricas danificadas, principalmente durante chuvas, ventos fortes ou alagamentos
  • Em casa, evite o uso de aparelhos elétricos com as mãos molhadas e não utilize tomadas ou extensões danificadas

POMBO CORREIO

Sobrinhos de Marcinho VP levavam recados ao chefão do CV em MS

Liderança histórica da facção criminosa usava a rede de comunicação para manter contato com a alta cúpula

29/10/2026 08h25

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Alvo preso durante a operação Cesura, que investiga uma rede de comunicação entre presos e líderes foragidos do CV

Alvo preso durante a operação Cesura, que investiga uma rede de comunicação entre presos e líderes foragidos do CV Divulgação: Polícia Federal

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A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul (FICCO/MS) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Nacional do Ministério Público Federal (GAECO Nacional/MPF) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Cesura, para desarticular o canal de comunicação utilizado por Marcinho VP, um dos chefões históricos do Comando Vermelho, preso na Penitenciária Federal de Campo Grande.

Marcinho utilizava o canal, por meio de dois sobrinhos, para manter contato com integrantes da alta cúpula da organização, que estão em liberdade.

As equipes policiais cumprem um mandado de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão, nos municípios do Rio de Janeiro (RJ) e de Belford Roxo (RJ).

A prisão preventiva é cumprida na própria Penitenciária Federal da Capital, onde o investigado permanecerá custodiado. As medidas foram decretadas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande.

A análise de dados de um dos principais líderes da facção, foragido da Justiça, revelou que os dois sobrinhos do preso atuariam como mensageiros entre ele e a organização.

Segundo as investigações, um dos alvos visitava frequentemente o chefão em Campo Grande, após contatos com a liderança foragida no Rio de Janeiro. Mensagens indicam que integrantes da organização criminosa ainda reconhecem o custodiado como líder do CV.

Um dos familiares de Marcinho VP ocupa cargo comissionado em câmara municipal da Baixada Fluminense e adquiriu, nos últimos dois anos, patrimônio que se mostra, em princípio, incompatível com a renda declarada.

Recentemente, sua esposa, Márcia Gama Nepomuceno, e seu filho Lucas Santos Nepomuceno, foram presos na Operação Backbone, que investiga o monopólio imposto pelo Comando Vermelho sobre o fornecimento de internet em comunidades do Rio. 

Além disso, Márcia é apontada em investigações anteriores como um dos elos de comunicação da facção entre o sistema prisional e integrantes fora dos presídios. Lucas teve sua prisão revogada na última segunda-feira (26).

Origem da operação

A investigação teve início a partir de provas compartilhadas pelo GAECO/MPF no Rio de Janeiro, obtidas no âmbito da Operação Red Fox, que apura o tráfico internacional de armas de grosso calibre e de drogas pelo Suriname, fronteira norte do país. Arnaldo Ribeiro, fornecedor de armas do Comando Vermelho, foi preso nesta fase, no dia 22 de junho deste ano. De acordo com a PF, ele movimentou R$ 150 milhões.

Na Red Fox, foram cumprido 13 mandados de prisão. A 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o bloqueio de meio bilhão de reais em bens e a suspensão das atividades econômicas de empresas de fachada.

De acordo com as investigações da Superintendência da PF no Rio de Janeiro e do Gaeco/MPF, Arnaldo Ribeiro negociou a compra de 10 fuzis AK-47 para a facção.

Além do fornecedor de armas do CV, a mulher dele, Denise Mendonça, também foi detida pela polícia surinamesa em uma mansão em Paramaribo. O casal foi extraditado e recebeu voz de prisão pela PF ao desembarcar em Belém (PA).

Arnaldo negociava diretamente com Edgard Alves Andrade, o Doca, um dos chefões do CV e que está foragido. Doca foi um dos alvos de prisão da Operação Red Fox, mas não foi encontrado.

Já Denise, de acordo com a PF, era uma operadora logística e financeira do esquema. Além do casal, outros 2 investigados foram presos na Red Fox.

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