DNIT promete concluir pavimentação do 2º trecho da BR-419 até julho

Trabalhos na BR-419 estão concentrados próximo a Aquidauana, onde está sendo construído um contorno de 13 km

Depois de ter investido aproximadamente R$ 500 milhões ao longo de 2025 em Mato Grosso do Sul, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) promete concluir até meados deste ano as obras do lote quatro da BR-419 e licitar antes do fim do ano os lotes dois e três para asfaltar os 125 quilômetros que ainda faltam na rodovia na região pantaneira.

As obras de pavimentação dos 233 quilômetros ligando as cidades de Rio Verde de Mato Grosso a Aquidauana começaram ainda em 2018. O primeiro lote, de 52,5 quilômetros entre Rio Verde e Rio Negro, já está concluído.

Uma segunda etapa, chamada de lote quatro, foi iniciada em agosto de 2022 e a previsão é de que os 55 quilômetros deste trecho, próximo da cidade de Aquidauana, sejam concluídos até julho. Até agora foram investidos R$ 158 milhões no trecho.

Conforme o DNIT, já foram concluídos 53,2 quilômetros de terraplanagem e uma cobertura inicial de pavimento. Agora, falta somente a última camada de asfalto. Além disso, foram concluídas duas pontes e atualmente os trabalhos estão concentrados na finalização do contorno de Aquidauana e Anastácio, onde também está finalizando a ponte sobre o Rio Aquidauana e o restante da pavimentação.

Com relação aos Projetos dos lotes 2 e 3 da BR-419 foram contratados em julho do ano passado. A previsão de conclusão dos projetos é julho de 2026. Depois disso o DNIT promete licitar as obras que compreendem 125 quilômetros.

De acorco do o DNIT, a pavimentação da BR-419 é estratégica para o desenvolvimento regional e nacional, sobretudo por sua integração direta à rota bioceânica. Essa rodovia consolida um eixo logístico essencial ao conectar o Mato Grosso do Sul às rotas internacionais de exportação que ligam o Brasil aos portos do norte do Chile, passando por Paraguai e Argentina, reduzindo distâncias, custos de transporte e tempo de escoamento da produção.

A BR-419 servirá como uma rota alternativa à BR-163. Hoje, a distância por rodovias pavimentadas entre Rio Verde e Aquidauana, por exemplo, é de 350 quilômetros. Com o asfaltamento desta rodovia, serão em torno de 115 quilômetros a menos.

OUTROS PROJETOS

Além da BR-419, outro foco de investimentos do DNIT ocorreu na BR-267. Pouco mais de 101 quilômetros de rodovia, entre Porto Murtinho e Alto Caracol, estão sendo refeitos.

Com investimento de R$ 254 milhões, o Departamento já entregou 63 quilômetros de recapeamento. Deste total, 23 quilômetros foram concluídos em 2025, com implantação de acostamentos em ambos os lados e 11,06 quilômetros concluídos de terceiras faixas.

Na mesma região do Estado, ao longo de 2025 foram desembolsados R$ 168 milhões relativos às obras de construção dos 13 quilômetros ligando a BR-267 à ponte sobre o Rio Paraguai. O projeto todo está orçado em R$ 496 milhões. Inicialmente, a obra foi licitada por R$ 472 milhões.

De acordo com o DNIT, 40% dos trabalhos de terraplanagem já foram executados, mas atualmente estão parados. Os trabalhos atualmente estão focados na execução dos serviços de concretagem de vigas no pátio da construtora.

Já na BR-262, o DNIT iniciou, em 2025, a implantação de 170 quilômetros de cercas condutoras de fauna, sete passagens superiores de fauna, dez passagens subterrâneas, sinalização vertical e redutores de velocidade, que visam reduzir os atropelamentos de animais.

A rodovia recebe, hoje, o maior investimento público do país em mitigação de fauna, com o valor provisionado de mais de R$ 30 milhões.