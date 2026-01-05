Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OBRA ESTRUTURANTE

DNIT promete concluir pavimentação do 2º trecho da BR-419 até julho

Estão em obras em torno de 55 quilômetros da rodovia na região pantaneira, mas ainda faltam 125 km, que devem ser licitados em 2026

Neri Kaspary

Neri Kaspary

05/01/2026 - 11h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Depois de ter investido aproximadamente R$ 500 milhões ao longo de 2025 em Mato Grosso do Sul, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) promete concluir até meados deste ano as obras do lote quatro da BR-419 e licitar antes do fim do ano os lotes dois e três para asfaltar os 125 quilômetros que ainda faltam na rodovia na região pantaneira.

As obras de pavimentação dos 233 quilômetros ligando as cidades de Rio Verde de Mato Grosso a Aquidauana começaram ainda em 2018. O primeiro lote, de 52,5 quilômetros entre Rio Verde e Rio Negro, já está concluído. 

Uma segunda etapa, chamada de lote quatro, foi iniciada em agosto de 2022 e a previsão é de que os 55 quilômetros deste  trecho, próximo da cidade de Aquidauana, sejam concluídos até julho. Até agora foram investidos R$ 158 milhões no trecho. 

Conforme o DNIT, já foram concluídos  53,2 quilômetros de terraplanagem e uma cobertura inicial de pavimento. Agora, falta somente  a última camada de asfalto. Além disso, foram concluídas duas pontes e atualmente os trabalhos estão concentrados na finalização do contorno de Aquidauana e Anastácio, onde também está finalizando a ponte sobre o Rio Aquidauana e o restante da pavimentação.

Com relação aos Projetos dos lotes 2 e 3 da BR-419 foram contratados em julho do ano passado. A previsão de conclusão dos projetos é julho de 2026. Depois disso o DNIT promete licitar as obras que compreendem 125 quilômetros. 

De acorco do o DNIT, a pavimentação da BR-419 é estratégica para o desenvolvimento regional e nacional, sobretudo por sua integração direta à rota bioceânica. Essa rodovia consolida um eixo logístico essencial ao conectar o Mato Grosso do Sul às rotas internacionais de exportação que ligam o Brasil aos portos do norte do Chile, passando por Paraguai e Argentina, reduzindo distâncias, custos de transporte e tempo de escoamento da produção.

A BR-419 servirá como uma rota alternativa à BR-163. Hoje, a distância por rodovias pavimentadas entre Rio Verde e Aquidauana, por exemplo, é de 350 quilômetros. Com o asfaltamento desta rodovia, serão em torno de 115 quilômetros a menos. 

OUTROS PROJETOS

Além da BR-419, outro foco de investimentos do DNIT ocorreu na BR-267. Pouco mais de  101 quilômetros de rodovia, entre Porto Murtinho e Alto Caracol, estão sendo refeitos. 

Com investimento de R$ 254 milhões, o Departamento já entregou 63 quilômetros de recapeamento. Deste total, 23 quilômetros foram concluídos em 2025, com implantação de acostamentos em ambos os lados e 11,06 quilômetros concluídos de terceiras faixas.

Na mesma região do Estado, ao longo de 2025 foram desembolsados R$ 168 milhões relativos às obras de construção dos 13 quilômetros ligando a BR-267 à ponte sobre o Rio Paraguai. O projeto todo está orçado em R$ 496 milhões. Inicialmente, a obra foi licitada por R$ 472 milhões. 

De acordo com o DNIT, 40% dos trabalhos de terraplanagem já foram executados, mas atualmente estão parados. Os trabalhos atualmente estão focados na execução dos serviços de concretagem de vigas no pátio da construtora. 

Já na BR-262, o DNIT iniciou, em 2025, a implantação de 170 quilômetros de cercas condutoras de fauna, sete passagens superiores de fauna, dez passagens subterrâneas, sinalização vertical e redutores de velocidade, que visam reduzir os atropelamentos de animais.

A rodovia recebe, hoje, o maior investimento público do país em mitigação de fauna, com o valor provisionado de mais de R$ 30 milhões. 

feminicídio tentado

Homem é capturado após esfaquear e deixar mulher em estado grave

Indivíduo de 61 anos agrediu a convivente 17 anos mais nova após noite de bebedeira, tentando fugir entre municípios no interior do MS

05/01/2026 11h14

Compartilhar
Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anos

Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anos Reprodução/PCMS

Continue Lendo...

Longe menos de cem quilômetros da Capital, um indivíduo de 61 anos foi capturado e preso enquanto tentava fugir por entre municípios no interior do Mato Grosso do Sul, após esfaquear sua convivente no domingo (04) e deixar essa mulher em estado grave durante o último fim de semana.

Segundo informado pela Polícia Civil, o crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anos, identificada inicialmente pelas iniciais C.S.S. 

Através de agentes da Polícia Militar, os policiais civis foram informados de que uma mulher teria dado entrada em um hospital do município, ferida a golpes de faca, o que fez com que as forças de segurança fossem imediatamente acionadas. 

Esse acusado foi preso por agentes das polícias Militar, Rodoviária Federal e Civil, em ação conjunta entre as delegacias tanto de Ribas do Rio Pardo quanto de Água Clara, município para o qual o homem se dirigiu após o crime.

Entenda

Por meio de diligências os policiais identificaram o destino do indivíduo, que levantaram tratar-se de um homem que mantinha um "relacionamento de natureza casual" com a vítima e ambos estariam bebendo ainda no sábado (03) para domingo (04). 

Já na manhã de ontem (04), conforme a PC em nota, esse casal teria começado a discutir entre si, momento em que o homem teria se munido de uma faca e partido para cima da mulher, desferindo golpes contra a vítima. 

Depois disso, ele teria tomado rumo à Água Clara a bordo de um Fiat Cronos, com a polícia do município avisada e, prontamente, montando cerco para tentar capturar o até então suspeito. 

Avistado o automóvel de cor branca, o homem foi abordado por volta de 11h do domingo (04), ao lado de sua filha maior de idade como passageira, momento em que foi dada voz de prisão e feita a condução do acusado. 

Em complemento, a PC reforça em nota que esse indivíduo não possuía antecedentes ligados à casos de violência doméstica ou familiar, nem mesmo qualquer medida protetiva em seu desfavor. 

Até a manhã desta segunda-feira (05) a mulher continua internada em estado grave, e o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Ribas do Rio Pardo. 

Números da violência

Compilados os dados do ano passado em balanço, Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com 39 feminicídios, o terceiro pior índice da série histórica, atrás apenas de 2022 e 2020, com 44 e 40 vítimas respectivamente. 

Dados compilados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que faltando 17 dias para "virar" o ano, até 14 de dezembro de 2025 o MS registrava 20.637 vítimas de violência doméstica. 

Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anosReprodução/Monitor da Violência/Sejusp-MS

Enquanto isso no presente, o gráfico de barras com dados atualizados até 04 de janeiro revela uma triste realidade, tanto sobre 2025 quanto sobre 2026, já que os 12 últimos meses fecharam o ano como o pior índice da série histórica em número de vítimas de violência doméstica em Mato Grosso do Sul: 21:882. 

Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anosReprodução/Monitor da Violência/Sejusp-MS

Em complemento, o cenário não parece apresentar uma melhora ou qualquer tendência de queda, já que os quatro primeiros dias deste 2026 já registraram 278 vítimas de violência doméstica, uma média diária de 69 mulheres neste ano, diante aproximadamente 59 vítimas por agressões a cada dia no MS em 2025. 

Assine o Correio do Estado

TRAGÉDIA

Criança de 2 anos morre após se afogar em piscina em MS

Vítima foi retirada da água, mas não resistiu; caso será investigado

05/01/2026 11h00

Compartilhar
Equipes de atendimento foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local

Equipes de atendimento foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local Freepik

Continue Lendo...

Uma criança de apenas dois anos morreu na tarde deste domingo (4) após se afogar em uma piscina no município de Vicentina, distante 248 quilômetros de Campo Grande. O caso causou comoção entre moradores e familiares da vítima.

Segundo informações preliminares, a criança estava em uma residência quando foi encontrada submersa na piscina. Familiares retiraram o menino da água e tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu.

O óbito foi constatado ainda no local. A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia para levantar as circunstâncias do acidente.

O caso será investigado.

*Com informações do portal MS News* 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6918, sábado (03/01)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6918, sábado (03/01)

2

Resultado da Loteria Federal 6030-5 de hoje, sábado (03/01)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6030-5 de hoje, sábado (03/01)

3

Vencedores da Mega da Virada em MS investiram R$ 1,2 mil em bolão
Cidades

/ 2 dias

Vencedores da Mega da Virada em MS investiram R$ 1,2 mil em bolão

4

"Acredito que devemos passar de três milhões de hectares de florestas nos próximos 10 anos"
ENTREVISTA

/ 2 dias

"Acredito que devemos passar de três milhões de hectares de florestas nos próximos 10 anos"

5

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.
Correio B+

/ 23 horas

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?